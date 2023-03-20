Общество
сегодня, 15:56
Паводок может затормозить ремонт Октябрьского моста
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В ООО «Космос» говорят о форс-мажор, не учтенном контрактом с управлением главного смотрителя Липецка.
На пешеходной стороне Октябрьского моста — шум и чад от бензинового генератора, от которого запитаны электроинструменты рабочих, меняющих старые плиты перекрытия на новые. Работа идет споро: чтобы вынуть стрелой манипулятора из кузова грузовика железобетонную плиту толщиной 8,5 сантиметра размером метр на полтора (по размеру пролетов пешеходной зоны), уложить ее на цементно-песчаный раствор, выровнять и перейти к установке следующей требуются 4-5 минут. А чуть дальше трактор готовит работягам новый фронт работ, счищая ковшом остатки старого асфальта с плит пешеходной дорожки.
Рабочие меняют не все старые плиты 480-метрового моста 1969-1971 года постройки, а только разрушенные. Замене, как оказалось, подлежит значительно больше плит, чем предполагалось техническим заданием муниципального контракта, цель которого — продлить ресурс безопасной эксплуатации моста.
По словам Эдгара Луговских, заместителя руководителя компании-подрядчика, ООО «Космос», по составленному управлением главного смотрителя Липецка контракту необходимо заменить 250 квадратных метров плит перекрытия пешеходных зон, то есть четверть от всех существующих. Однако после демонтажа асфальта выяснилось, что в замене нуждаются около 70% плит. «Нужно составлять дополнительные дефектные ведомости», — добавляет Эдгар Луговских.
Но куда больше проблем, по словам Эдгара Луговских, — под мостом. Напомним, что ООО «Космос» начал ремонтировать опоры моста сразу же после окончания всех формальностей по подписанию контракта — в октябре прошлого года. Техзаданием предусмотрена пескоструйная очистка поврежденных участков опор и пролетов, антикоррозийная обработки металла, покрытие обнаженных мест специальными высокопрочными бетонными смесями. Так как работа с такими растворами невозможна в морозы, строители успели отремонтировать всего пять опор из 13-ти. А весной наступил паводок, и река Воронеж разлилась от берега до берега. Подступиться к другим опорам невозможно.
— Если осенью вода была между шестым и седьмым пролетом, то сейчас она залила все пространство под мостом. Мы физически не можем продолжить ремонт опор. Сотрудники рыбнадзора сказали, что река вернется в русло, возможно, лишь к началу мая. А мы должны выполнить эту часть работы к 1 июля. Так что сроки исполнения контракта определенно нужно смещать, — говорит Эдгар Луговских.
В мэрии признают, что, по хорошему, Октябрьский мост нужно было бы разобрать и собрать заново, как это было в 2018 году при реконструкции Петровского моста. Но миллиарда рублей или более — в УГС Липецка так и не определились с необходимой суммой на обновление моста — в бюджете города не было. Поэтому было решено продлить его ресурс, как говорится, малой кровью. Цену контракта ужали до минимума. В полуремонт, который позволит лишь зафиксировать нынешнее ненормативное состояние моста, не попали работы по замене полуразвалившихся перил пешеходных зон на новые, ни обновление асфальтного полотна.
— Сначала мы отремонтируем пешеходную дорожку по стороне движения к поселку ЛТЗ. Как только заменим на новые все старые плиты, закатаем пешеходную дорожку асфальтом. Потом обновим пешеходную зону на другой стороне моста. Но там все будет сложнее. Из-за того, что с пяти утра до часу ночи по мосту ходят трамваи, мы не сможем в это время использовать манипулятор. Придется работать ночью, — сказал Эдгар Луговских.
Напомним, что в феврале 2021 года Октябрьский мост закрыли для движения транспорта из-за визуально лопнувшей плиты перекрытия. Потом выяснилось, что рабочие просто закатали в асфальт деформационный шов между плитами перекрытия, который и лопнул из-за перепада температур. Движение по мосту тогда эксперты признали возможным с ограничением скорости, но настоятельно рекомендовали провести капитальный ремонт.
— То, что при производстве работ, особенно строительных, выявляется большое количество скрытых дефектов, не редкость. Однако сроки и цена — это существенные условия контракта, это святое. Да, паводок, конечно, форс-мажор, это будет принято во внимание. Управление главного смотрителя, заказчик ремонта моста, будет принимать претензии подрядной организации только с опорой на их документальное подтверждение. Напомню, что этот контракт — переходящий, со сроком исполнения работ в 2022-2023 годах. Организация, которая выиграла торги на ремонт моста, должна была понимать, с какими трудностями может столкнуться при его исполнении, — говорит председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.
Рабочие меняют не все старые плиты 480-метрового моста 1969-1971 года постройки, а только разрушенные. Замене, как оказалось, подлежит значительно больше плит, чем предполагалось техническим заданием муниципального контракта, цель которого — продлить ресурс безопасной эксплуатации моста.
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По словам Эдгара Луговских, заместителя руководителя компании-подрядчика, ООО «Космос», по составленному управлением главного смотрителя Липецка контракту необходимо заменить 250 квадратных метров плит перекрытия пешеходных зон, то есть четверть от всех существующих. Однако после демонтажа асфальта выяснилось, что в замене нуждаются около 70% плит. «Нужно составлять дополнительные дефектные ведомости», — добавляет Эдгар Луговских.
Но куда больше проблем, по словам Эдгара Луговских, — под мостом. Напомним, что ООО «Космос» начал ремонтировать опоры моста сразу же после окончания всех формальностей по подписанию контракта — в октябре прошлого года. Техзаданием предусмотрена пескоструйная очистка поврежденных участков опор и пролетов, антикоррозийная обработки металла, покрытие обнаженных мест специальными высокопрочными бетонными смесями. Так как работа с такими растворами невозможна в морозы, строители успели отремонтировать всего пять опор из 13-ти. А весной наступил паводок, и река Воронеж разлилась от берега до берега. Подступиться к другим опорам невозможно.
— Если осенью вода была между шестым и седьмым пролетом, то сейчас она залила все пространство под мостом. Мы физически не можем продолжить ремонт опор. Сотрудники рыбнадзора сказали, что река вернется в русло, возможно, лишь к началу мая. А мы должны выполнить эту часть работы к 1 июля. Так что сроки исполнения контракта определенно нужно смещать, — говорит Эдгар Луговских.
В мэрии признают, что, по хорошему, Октябрьский мост нужно было бы разобрать и собрать заново, как это было в 2018 году при реконструкции Петровского моста. Но миллиарда рублей или более — в УГС Липецка так и не определились с необходимой суммой на обновление моста — в бюджете города не было. Поэтому было решено продлить его ресурс, как говорится, малой кровью. Цену контракта ужали до минимума. В полуремонт, который позволит лишь зафиксировать нынешнее ненормативное состояние моста, не попали работы по замене полуразвалившихся перил пешеходных зон на новые, ни обновление асфальтного полотна.
— Сначала мы отремонтируем пешеходную дорожку по стороне движения к поселку ЛТЗ. Как только заменим на новые все старые плиты, закатаем пешеходную дорожку асфальтом. Потом обновим пешеходную зону на другой стороне моста. Но там все будет сложнее. Из-за того, что с пяти утра до часу ночи по мосту ходят трамваи, мы не сможем в это время использовать манипулятор. Придется работать ночью, — сказал Эдгар Луговских.
Напомним, что в феврале 2021 года Октябрьский мост закрыли для движения транспорта из-за визуально лопнувшей плиты перекрытия. Потом выяснилось, что рабочие просто закатали в асфальт деформационный шов между плитами перекрытия, который и лопнул из-за перепада температур. Движение по мосту тогда эксперты признали возможным с ограничением скорости, но настоятельно рекомендовали провести капитальный ремонт.
— То, что при производстве работ, особенно строительных, выявляется большое количество скрытых дефектов, не редкость. Однако сроки и цена — это существенные условия контракта, это святое. Да, паводок, конечно, форс-мажор, это будет принято во внимание. Управление главного смотрителя, заказчик ремонта моста, будет принимать претензии подрядной организации только с опорой на их документальное подтверждение. Напомню, что этот контракт — переходящий, со сроком исполнения работ в 2022-2023 годах. Организация, которая выиграла торги на ремонт моста, должна была понимать, с какими трудностями может столкнуться при его исполнении, — говорит председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов.
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