Общество

сегодня, 10:13

В доме на проезде Кувшинова провалился пол

7 761
#ЖКХ
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В доме на проезде Кувшинова провалился пол

Провал обследовали и обещают вскоре устранить.

В доме №1 на проезде Кувшинова провалился пол. Как рассказал GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, дом обслуживает УК «Микрорайон 19».

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- Принципиальное отличие этой ситуации от ситуации с провалом на улице 8 Марта - это то, что жильцы дома с жалобой к нам пока не обращались, соответственно, чтобы выйти на проверку, нам потребуется получить на неё согласие прокуратуры, поскольку сейчас действует мораторий на проведение проверок, - отметил Юрий Букреев. - Мы можем проводить проверки только, если жильцы обращаются к нам напрямую. А вообще, первым делом стоит идти в управляющую компанию, и если она бездействует - сразу к нам. Это самый действенный механизм решения проблем в сфере ЖКХ.

Как сообщил GOROD48 главный инженер и учредитель управляющей компании «Микрорайон 19» Юрий Шкляров, на входе в доме произошло весенне-осеннее вымывание грунта и как следствие - просадка части нижней плиты входной группы возле входа в мусоропроводную камеру. Управляющая компания уже заказала и оплатила работу эксперта, который обследовал место аварии и сейчас готовит заключение. Как только его получат - для устранения провала наймут подрядную организацию. 

В управляющей компании недоумевают, почему на входе в мусоропроводную камеру плита закончилась, а в качестве опоры был только песок, который, судя по всему, вымыло. 

Фото - vk.com/myregion48

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#ЖКХ
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Комментарии (7)

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Липчанка

10 минут назад
Шкляров был же управляющим привокзальной компании, что?, название поменял?
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Сашуня

15 минут назад
Очень красиво покрашен подъезд.Цвет краски долго выбирали наверное.Видимо осваивали деньги на капремонт.
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Это

37 минут назад
знаменитое советское качество.
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о , как ! )))))))))))

38 минут назад
главный инженер и учредитель управляющей компании «Микрорайон 19» Юрий Шкляров
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Уся

40 минут назад
Собирают управляшки бабло, а ничего не делают
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Как то вот так.

41 минуту назад
Если бы там армирование было как по постам и снимкам то бы этого не случилось даже при хорошем подмытием грунта.
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Никогда такого не было

сегодня, 10:22
И вот опять!
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