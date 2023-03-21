В доме на проезде Кувшинова провалился пол

Провал обследовали и обещают вскоре устранить.

В доме №1 на проезде Кувшинова провалился пол. Как рассказал GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, дом обслуживает УК «Микрорайон 19».- Принципиальное отличие этой ситуации от ситуации с провалом на улице 8 Марта - это то, что жильцы дома с жалобой к нам пока не обращались, соответственно, чтобы выйти на проверку, нам потребуется получить на неё согласие прокуратуры, поскольку сейчас действует мораторий на проведение проверок, - отметил Юрий Букреев. - Мы можем проводить проверки только, если жильцы обращаются к нам напрямую. А вообще, первым делом стоит идти в управляющую компанию, и если она бездействует - сразу к нам. Это самый действенный механизм решения проблем в сфере ЖКХ.Как сообщил GOROD48 главный инженер и учредитель управляющей компании «Микрорайон 19» Юрий Шкляров, на входе в доме произошло весенне-осеннее вымывание грунта и как следствие - просадка части нижней плиты входной группы возле входа в мусоропроводную камеру. Управляющая компания уже заказала и оплатила работу эксперта, который обследовал место аварии и сейчас готовит заключение. Как только его получат - для устранения провала наймут подрядную организацию.В управляющей компании недоумевают, почему на входе в мусоропроводную камеру плита закончилась, а в качестве опоры был только песок, который, судя по всему, вымыло.