Общество
сегодня, 10:13
В доме на проезде Кувшинова провалился пол
Провал обследовали и обещают вскоре устранить.
В доме №1 на проезде Кувшинова провалился пол. Как рассказал GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, дом обслуживает УК «Микрорайон 19».
- Принципиальное отличие этой ситуации от ситуации с провалом на улице 8 Марта - это то, что жильцы дома с жалобой к нам пока не обращались, соответственно, чтобы выйти на проверку, нам потребуется получить на неё согласие прокуратуры, поскольку сейчас действует мораторий на проведение проверок, - отметил Юрий Букреев. - Мы можем проводить проверки только, если жильцы обращаются к нам напрямую. А вообще, первым делом стоит идти в управляющую компанию, и если она бездействует - сразу к нам. Это самый действенный механизм решения проблем в сфере ЖКХ.
Как сообщил GOROD48 главный инженер и учредитель управляющей компании «Микрорайон 19» Юрий Шкляров, на входе в доме произошло весенне-осеннее вымывание грунта и как следствие - просадка части нижней плиты входной группы возле входа в мусоропроводную камеру. Управляющая компания уже заказала и оплатила работу эксперта, который обследовал место аварии и сейчас готовит заключение. Как только его получат - для устранения провала наймут подрядную организацию.
В управляющей компании недоумевают, почему на входе в мусоропроводную камеру плита закончилась, а в качестве опоры был только песок, который, судя по всему, вымыло.
Фото - vk.com/myregion48
- Принципиальное отличие этой ситуации от ситуации с провалом на улице 8 Марта - это то, что жильцы дома с жалобой к нам пока не обращались, соответственно, чтобы выйти на проверку, нам потребуется получить на неё согласие прокуратуры, поскольку сейчас действует мораторий на проведение проверок, - отметил Юрий Букреев. - Мы можем проводить проверки только, если жильцы обращаются к нам напрямую. А вообще, первым делом стоит идти в управляющую компанию, и если она бездействует - сразу к нам. Это самый действенный механизм решения проблем в сфере ЖКХ.
Как сообщил GOROD48 главный инженер и учредитель управляющей компании «Микрорайон 19» Юрий Шкляров, на входе в доме произошло весенне-осеннее вымывание грунта и как следствие - просадка части нижней плиты входной группы возле входа в мусоропроводную камеру. Управляющая компания уже заказала и оплатила работу эксперта, который обследовал место аварии и сейчас готовит заключение. Как только его получат - для устранения провала наймут подрядную организацию.
В управляющей компании недоумевают, почему на входе в мусоропроводную камеру плита закончилась, а в качестве опоры был только песок, который, судя по всему, вымыло.
Фото - vk.com/myregion48
Липчанка
Сашуня
Это
о , как ! )))))))))))
Уся
Как то вот так.
Никогда такого не было