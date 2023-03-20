Происшествия

сегодня, 17:16

На перекрестке в Новой Жизни сгорел светофор – третий в Липецке с начала марта

12 743
#пожар #светофор
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Утром 20 марта в поселке Новая Жизнь у поворота на дамбу Матырского водохранилища  сгорел светофор.

Причину возгорания  специалисты «Липецкдоравтоцентра» пока назвать затрудняются.

— В предприятии будут разбираться в случившемся, за много лет работы такое они видят впервые.  Сейчас все светофоры на перекрёстке отключены, восстановительные работы будут проводиться завтра, — рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, что это третий светофор, сгоревший в Липецке с начала марта. Первый сгорел 10 марта на улице Московской, второй — 16 марта на улице Механизаторов
12 743
#пожар #светофор

Комментарии (12)

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Сначала надо выяснить

15 минут назад
кто производитель светофора и как это чудо техники оказалось в эксплуатации.
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Я

16 минут назад
а коптит то как новолипецк из чего же они сделаны?
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Ха

17 минут назад
эт у них мартовское обострение
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Мимоходом

18 минут назад
Знатоки ПДД Автодело, а тебя надо учить грамотно писать.)))
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Мимоходом

20 минут назад
Эти светофоры запрограммирована на самоуничтожение. ))) Поработали чуток, и хватит. Покупайте новые. )))
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007

22 минуты назад
Про ул.Плехановп согласен аж 7 светофоров на 1.5 км дороги и не надо на АлиЭкспресс покупать светофоры
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123

26 минут назад
Закупили китайское Г...., а списали денег как за швейцарские часы. Результат мы видим
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Знатоки ПДД Автодело

33 минуты назад
Надо учить людей ездить по прравилам , и не вешать дефектованные светофоры которые горят от дешевых производителей у нас горсовет отвечают за установку вот пусть дадут оценку качества светофорам иначе жди беды.
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Пессимист

37 минут назад
Короновирус переключился на светофоры
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Знатоки ПДД Автодело

42 минуты назад
Надо учить людей ездить порравилам , и не вешать деыектованные светофоры дешевых производителей у нас гормвет стал отвечать за организаци дорожного движения
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