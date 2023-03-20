Происшествия
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На перекрестке в Новой Жизни сгорел светофор – третий в Липецке с начала марта
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Утром 20 марта в поселке Новая Жизнь у поворота на дамбу Матырского водохранилища сгорел светофор.
Причину возгорания специалисты «Липецкдоравтоцентра» пока назвать затрудняются.
— В предприятии будут разбираться в случившемся, за много лет работы такое они видят впервые. Сейчас все светофоры на перекрёстке отключены, восстановительные работы будут проводиться завтра, — рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, что это третий светофор, сгоревший в Липецке с начала марта. Первый сгорел 10 марта на улице Московской, второй — 16 марта на улице Механизаторов.
Причину возгорания специалисты «Липецкдоравтоцентра» пока назвать затрудняются.
— В предприятии будут разбираться в случившемся, за много лет работы такое они видят впервые. Сейчас все светофоры на перекрёстке отключены, восстановительные работы будут проводиться завтра, — рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Напомним, что это третий светофор, сгоревший в Липецке с начала марта. Первый сгорел 10 марта на улице Московской, второй — 16 марта на улице Механизаторов.
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