Похитители тонны зерна попались с поличным

Мужчинам грозит до пяти лет колонии.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже тонны зерна.По данным следствия, 18 декабря прошлого года близ деревни 2-е Никольское Добринского района двое знакомых сорвали навесной замок с ворот принадлежащего пенсионеру ангара, насыпали в мешки около тонны зерна и загрузили похищенное в автомобиль «ВА3-2107». Чтобы замести следы, c украденным зерном они поехали по дороге в объезд населенного пункта. Но по пути их машину всё равно остановили полицейские и сразу же обнаружили и изъяли мешки с похищенным зерном.— Действия мужчин квалифицированы следствием по пунктам «а, б, в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.