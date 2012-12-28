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453
54 минуты назад
3

Похитители тонны зерна попались с поличным

Мужчинам грозит до пяти лет колонии.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже тонны зерна.

По данным следствия, 18 декабря прошлого года близ деревни 2-е Никольское Добринского района двое знакомых сорвали навесной замок с ворот принадлежащего пенсионеру ангара, насыпали в мешки около тонны зерна и загрузили похищенное в автомобиль «ВА3-2107». Чтобы замести следы, c украденным зерном они поехали по дороге в объезд населенного пункта. Но по пути их машину всё равно остановили полицейские и сразу же обнаружили и изъяли мешки с похищенным зерном.

— Действия мужчин квалифицированы следствием по пунктам «а, б, в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Класс пусть теперь сидят в тюрьме .
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На Ниве
3 минуты назад
Длинной, ,,крокодил"со сложенными сидением и багажником на крыше возил 15 мешков.Куда в семёрку они 20 мешков воткнули?
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В
15 минут назад
Если в семерку нагрузить тонну она превратится в недвижимость.
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