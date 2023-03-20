От управляющей компании и застройщика требуют навести порядок в микрорайоне «Солнечный»

А жителей микрорайона зовут на субботник.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №25 по улице Скороходова в микрорайоне «Солнечный», которые пожаловались на бардак в микрорайоне.«Территории и дороги нет, кругом мусор. И эта ситуация не меняется с 2016 года — тогда был сдан первый дом застройщиком ООО «Новый дом», - сетуют липчане.«В настоящее время профильными ведомствами проводится урегулирование вопросов между застройщиком, управляющей компанией и жителями. Мэрией в адрес управляющей организации ООО «УК «ДСК» и застройщику ООО «Новый дом» были направлены требования о необходимости привести территорию в надлежащее санитарное состояние», - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.Жителям микрорайона также напомнили, что строительный мусор вывозят специализированные компании по отдельному договору и его запрещено складывать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. Собственник обязан сам или через управляющую организацию связаться с компанией, которая специализируется на вывозе такого вида отходов, и заключить с ней договор на вывоз мусора.«Совет общественного самоуправления поддержал проведение субботника с участием УК и жителей, а также с привлечением СМИ с целью мотивации жителей не складировать мусор около себя самих же. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства готов предоставить необходимую технику для вывоза мусора», - добавили в мэрии.