Общество

13 минут назад

От управляющей компании и застройщика требуют навести порядок в микрорайоне «Солнечный»

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#ЖКХ #благоустройство
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От управляющей компании и застройщика требуют навести порядок в микрорайоне «Солнечный»

А жителей микрорайона зовут на субботник.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №25 по улице Скороходова в микрорайоне «Солнечный», которые пожаловались на бардак в микрорайоне.

«Территории и дороги нет, кругом мусор. И эта ситуация не меняется с 2016 года — тогда был сдан первый дом застройщиком ООО «Новый дом», - сетуют липчане.

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«В настоящее время профильными ведомствами проводится урегулирование вопросов между застройщиком, управляющей компанией и жителями. Мэрией в адрес управляющей организации ООО «УК «ДСК» и застройщику ООО «Новый дом» были направлены требования о необходимости привести территорию в надлежащее санитарное состояние», - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Жителям микрорайона также напомнили, что строительный мусор вывозят специализированные компании по отдельному договору и его запрещено складывать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. Собственник обязан сам или через управляющую организацию связаться с компанией, которая специализируется на вывозе такого вида отходов, и заключить с ней договор на вывоз мусора.

«Совет общественного самоуправления поддержал проведение субботника с участием УК и жителей, а также с привлечением СМИ с целью мотивации жителей не складировать мусор около себя самих же. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства готов предоставить необходимую технику для вывоза мусора», - добавили в мэрии.
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#ЖКХ #благоустройство
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