В Липецке к осени достроят три кладбища

Сделать это в прошлом году мэрия не успела из-за погоды и «жестких требований по качеству дорог».

На комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов сообщил, что по итогам прошлого года муниципальная программа «Благоустройство территорий Липецка» выполнена всего на 89,3%. На нее было выделено 536,3 млн рублей (из них 504,7 миллиона из городского бюджета), но фактически освоено 478,7 миллиона.Отвечая на вопросы спикера горсовета Евгении Фрай, Николай Дергунов заявил, что неполное освоение средств связано со срывом графика строительства кладбища в Сселках. По его словам, подрядчик не выполнил работу в установленный контрактом срок.— Есть две догмы: цена контракта и сроки. Подрядчик может попробовать аргументированно доложить, почему не справился со взятыми обязательствами. Эти аргументы мы рассматриваем на заседаниях городского оперштаба. Если доводы принимаются, мы можем пойти ему навстречу. Но подрядчик должен понимать все риски, когда заявляется на конкурс на конкурс, — сказал председатель департамента.Директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин сообщил депутатам, что подрядчику были предъявлены жесткие требования по качеству дорог при строительстве кладбищ. А потом ударили морозы. Однако Евгений Лепекин заверил горсовет, что все неосвоенные в прошлом году средства восстановлены на этот год. Он пообещал, что уже в сентябре три городских кладбища в Сселках и Желтых Песках будут достроены.Представителей мэрии забросали вопросами.— Сколько в этом году будет модернизировано контейнерных площадок? — спросил депутат Игорь Подзоров.— В этом году в перечне приоритетных площадок — 80 мест. На их модернизацию выделены 10 миллионов рублей, ровно столько, сколько было выделено в 2022 году, когда удалось построить 19 контейнерных площадок, — сказал заместитель председателя департамента развития территорий мэрии Алексей Тихомиров.Отвечая на другие вопросы, Алексей Тихомиров сообщил, что в прошлом году городская администрация потратила 319 тысяч рублей на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Их собственникам направлено 58 претензий по возмещению этих затрат, но ни одну из них не отреагировали. Поэтому департамент будет обращаться с соответствующими исками в суд.В прошлом году с улиц города за счет бюджетных средств вывезли 14 разукомплектованных транспортных средств. Собственники восьми автомобилей возместили мэрии по 4,5 тысячи рублей за работу эвакуаторов и оплату штрафстоянки. Также мэрия убрала с улиц и дворов 52 старых торговых киоска и гаража. Так как за ними никто не обратился, а срок их хранения истек, чиновники намерены через суд обратить это имущество в муниципальную собственность, потом сдать его в утиль, а полученные доходы направить в бюджет города.Программа «Благоустройство территорий Липецка» разработана для улучшения городской среды. Самая большая сумма расходов программы на этот год — деятельность управления главного смотрителя Липецка, на что потратят 53,4 миллиона. В планах — содержание и строительство кладбищ (21,9 млн рублей), эксплуатация и строительство сетей наружного освещения (161,5 млн рублей), оплата потребляемой уличными светильниками электроэнергии (106,5 млн рублей), мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с безнадзорными животными (17,4 млн рублей), содержание полигона «Орлиный лог» (1,3 млн рублей), содержание объектов благоустройства (44,4 млн рублей), вывоз и утилизация мусора (7,2 млн рублей), иные расходы на создание благоприятных условий для горожан (123,8 млн рублей).