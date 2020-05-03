Неделя 48
20 минут назад
Пережившим месяц самоизоляции бонус: еще 12 дней домашнего ареста!
Итоги недели
Еще на прошлой неделе региональные власти поняли, что народ взвыл. И что под «домашним арестом», который вполне можно назвать самоизоляцию, людей уже не удержать (см. «Нарушения самоизоляции: костры на пляже и лезгинка во дворе жилого дома»). Поэтому в этот понедельник губернатор немного отпустил вожжи.
На работу как на праздник!
27 апреля мы сообщили, что «Непродовольственные магазины в Липецкой области возобновляют работу». Соответствующее постановление подписано главой региона. С этого дня разрешено проведение ярмарок, где реализуются продовольственные товары, саженцы, рассада, семена, живые сельскохозяйственные животные и птица и корма для них. В Липецке остались закрыты Петровский рынок и рынок «Универсальный», который горожане называют «железным рынком».
- В ТРЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров работают только продуктовые магазины, оптики, аптеки, химчистки и магазины по продаже товаров для животных. Остальные торговые объекты и бутики в ТРЦ по-прежнему не работают. Фудкорты в них работают только на доставку еды курьерами, - ответил GOROD48 на самый популярный вопрос о работе малого и среднего бизнеса в новом режиме самоизоляции начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
Народ с поводка власть решила отпускать постепенно. Так, в этот же понедельник GOROD48 сообщил, что «Покупателей без масок обещают штрафовать»: еще на прошлой неделе областная администрации обязала покупателей заходить в магазины в намордниках. Нарушителей накажут по новой статье КоАП Липецкой области - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). «Безмасочник» может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей. Тут же выяснилось, что не все готовы соблюдать масочный режим в магазинах (см. «Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»).
Между тем к концу прошлой недели уже «Более 1 000 липчан пошли по «антикоронавирусной» статье». Практика показала, что «Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков».
Новые реалии рождают новые «коронавирусные» преступления. Вот два характерных примера:
«Липчанка попросила знакомого купить ей продукты, а он украл деньги с ее карты». Женщина находилась на самоизоляции. Не лучше ли в таком случае обратиться к волонтерам? Попадаются на удочки аферистов и предприниматели. Так, 40-летний бизнесмен сообщил полицейским, что через знакомого познакомился с человеком, который пообещал ему по оптовой цене доставить партию медицинских перчаток и масок. Потерпевший передал мужчине 50 тысяч рублей. Однако товар к нему так и не поступил. «Поставщик медицинских масок оказался мошенником».
#сидимдома
«Следующий этап послабления режима самоизоляции возможен в Липецкой области после 12 мая». Об этом 29 апреля GOROD48 сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Атамонов.
- Мы надеемся, что признанные нерабочими дни между майскими праздниками разорвут эпидемический круг. Следующий этап послабления режима самоизоляции возможен после 12 мая, если мы не нагуляем себе рост заболеваемости, как это было в других регионах страны. Мы акцентируем и полицию, чтобы жестко пресекать массовые гуляния. Никаких сборищ быть не должно, санитарный режим должен соблюдаться, - рассказал губернатор.
На следующий день, 30 апреля, губернатор еще раз сказал GOROD48 напомнил о необходимости самоизоляции в майские праздники:
- В нашей области по сравнению со многими другими регионами России намного меньше связанных с самоизоляцией запретов. Если после 12 мая мы не увидим роста заболеваемости коронавирусом, то введем уведомительный порядок выхода на работу для бизнеса. Тянуть с этим мы не будем, потому что проблемы людей очень быстро могут стать проблемой властей, - сказал Игорь Артамонов.
Однако до некоторой степени управляемая ситуация, как кажется, прямо перед майскими праздниками пошла вразнос. Так, в понедельник облздрав сообщил о том, что «Еще 24 случая COVID-19 зарегистрированы в Липецкой области: с начала эпидемии заболели уже 330 человек». А к субботе на территории региона был зарегистрирован 481 случай новой коронавирусной инфекции. «106 человек с COVID-19 находятся на лечении в больницах Липецкой области», на дому лечатся 284 пациента с легкой формой болезни.
Так что майские праздники, на которых, безусловно, народ по-полной оттянется за месяц карантина, могут изменить ситуацию в худшую сторону - то, что еще вчера казалось выходом по COVID-19 на плато, завтра может оказаться выходом на пик заболеваемости. В ожидании худшего «Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара»: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский. Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед».
В качестве превентивной меры распространения коронавирусной инфекции «Прибывающим в Липецкую область гражданам рекомендовано иметь справку об отсутствии у них COVID-19».
Эта информация вызвала шквал недоуменных комментариев. Вот лишь некоторые из них.
Томми: «Формулировочка дрянь. Что значит слово «рекомендовано»?
Анна: «каким образом и где получить данную справку?»
Колян: «Продаются любые справки, какие хочешь. И у этой справки смысл - нулевой. Тем более в виде рекомендации. Разве только подтереться».
Справедливость: «И где взять такую справочку? Специально сходить в мед учреждение, именно сейчас, чтобы подхватить эту заразу? И еще одно замечание, вы что, верите в тесты?»
Дело врачей-2020
«В свое время в Липецке работала кафедра последипломного обучения, где мы проигрывали сценарии развития особо опасных карантинных «ВОЗовских» инфекций в регионе. И всякий раз у нас получалось одно и то же: первая линия ложится вся! То есть в зоне опасности - не только заболевшие, но и все те, кто контактировал с больными: работники гостиниц, родственники, соседи, медики, которые с ними общались...».
Это цитата из интервью с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Михаилом Балой, которое он дал GOROD48 еще 5 марта. А уже 7 марта в Липецке появились первые трое больных COVID-19, импортировавших «корону» из Италии. И все случилось ровно так, как говорил медик. Оказалось, что эпидемия в России и в нашем регионе в частности развивается также, как в Китае, США, странах Евросоюза - по своим законам. Игнорированием, окриком или приказом свыше инфекцию остановить не получилось ни у иранских атолл, ни у премьер-министра Великобритании, ни даже у одиозного президента Беларуси. Первая линия в лице медиков легла везде!
До поры до времени факты заболеваемости коронавирусом персонала и пациентов медучреждений удавалось выдавать за единичные случаи. Но на этой неделе эту дамбу прорвало. Новости о «короне» в больницах посыпались на липчан как из рога изобилия.
«В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник»…
«В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство». В стационаре работают лишь нфекционное отделение и участковые терапевты детской и взрослой поликлиник, выезжающие на вызовы на неотложках учреждения.
«Елецкая железнодорожная поликлиника закрыта на карантин из-за заболевших COVID-19 медиков». Контактный круг заболевших - 130 человек.
«Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе приостановлена».
Липецкий губернатор сделал выводы из случившегося. Вначале GOROD48 сообщил о том, что «Двух врачей уволили после вспышек коронавирусной инфекции в липецких больницах». Медики не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом. В итоге в областной больнице закрыли пульмонологическое и кардиологическое отделения, в горбольнице №4 «Липецк-Мед» - отделение пульмонологии. На следующий день «Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию» - главным стационаром региона кандидат медицинских наук и Заслуженный врач России Любовь Агафонова руководила с 2003 года. Ей тут же нашли замену: «Липецкую областную больницу возглавил елецкий врач Глеб Гутевич», до этого назначения работавший главврачом Елецкой городской больницы № 1 имени Н.А. Семашко.
В среду, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий, основными очагами инфекции названы медучреждения. «Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц».
Но уже в пятницу губернатор сменил гнев на милость.
- Наши врачи - герои! А вот медики-менеджеры не все подходят под это описание. Мы увидели менеджерские ошибки, которые нужно было исправить. Если бы мы не получили очагов заражения персонала лечебных учреждений и их пациентов, то мы бы уже вышли на плато по заболеваемости коронавирусом. А так некоторые больницы стали основным источником распространения инфекции. Этому способствовало разгильдяйство, отсутствие контроля, неисполнение предписаний Роспотребнадзора. В больницах должен быть порядок! Если будет анархия - будут новые заболевшие (см. «Игорь Артамонов: «Наши врачи - герои!»).
В роли и.о. секретаря Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» глава региона подарил медикам областной «инфекционки» два легковых автомобиля «Ладу-Веста» и «Ладу-Ларгус».
Праздники, дороги, транспорт, отопление, благоустройство
В пятницу центр Липецка был свободен от надувных шаров, транспарантов, голубых и красных флагов - «Коронавирус аннулировал Первомай». А в мэрии сообщили: «Открытие фонтанов в Липецке откладывается до особого распоряжения». Предполагается, что 12 водных комплексов заработают после ослабления режима самоизоляции. Тогда же, возможно, откроют и кладбища (см. «На Радоницу кладбища останутся закрытыми для посещений»).
А вот «Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме». Автобусы будут перевозить садоводов три дня в неделю и по 50 человек за раз. На каждом остановочном пункте - «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «Автостанция «Сокол», «Площадь Мира», «Поселок Матырский» - мэрия пообещала поставить дежурных, которые обеспечат масками тех пассажиров, у которых их не окажется.
В то же время из-за низкого пассажиропотока и финансовых сложностей, возникших в связи с этим у перевозчиков, «С 1 по 5 мая не выйдут в рейсы автобусы маршрутов №300, №302 и №347». Кстати, начальник областного управления рынка и ценовой политики Юрий Букреев сообщил GOROD48, что частные перевозчики стали бомбардировать сотрудников его ведомства телефонными звонками с просьбами поднять тарифы. Правда, письменных обращений с расчетами коммерсанты пока не предоставили.
В понедельник мы сообщили, что «Отопление в жилых домах Липецка отключат 29 апреля» как «по просьбам трудящихся», так и по прогнозу погоды. На следующий день «ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды» на время летних время гидравлических испытаний тепловых сетей.
В мэрии готовятся к Дню Победы, который станет таким же виртуальным, как и Первомай. Чиновники отрапортовали о том, что «Подготовительные работы к реконструкции мемориала на площади Героев завершены». К 9 мая комплекс будет полностью отреставрирован и горожане его буквально увидят в новом свете: здесь зажжется современная иллюминация. Также «Мэрия обещает продолжить реконструкцию Нижнего парка». Преобразятся в том числе и те части парка, которые долгие годы были заброшены. Кстати, «В Липецке появится проезд Фестивальный, а школу искусств назовут именем композитора Балакирева». Проездом Фестивальным назовут дорогу между улицами Маяковского и Салтыкова-Щедрина.
А 1 мая в Липецке началась реконструкция улицы Баумана. Накануне ночью ее перекрыли в двух местах: на перекрестке с улицей Пожарского и на кольцевой развязке в районе выезда с трассы Орел-Тамбов. Мы собрали в одном тексте данные о том, как изменится улица Баумана, о путях объезда и движении общественного транспорта во время реконструкции (см. «Реконструкция улицы Баумана: что будет сделано, пути объезда, маршруты автобусов»). А вот и еще одна важная для автомобилистов новость: «Поворот с улицы Космонавтов на улицу Филипченко запрещен».
Сгорел сарай, гори и хата!
Этой весной к коронавирусу в регионе присоседился еще один «черный лебедь». «Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару».
Прогноз подкрепляется свежими синоптическими данными - прошедшая зима была одна из самых теплых за все время метеонаблюдений. В итоге природные пожары начались еще в феврале. С начала года зафиксированы две тысячи возгораний травы и 480 возгораний мусора. При тушении одного такого пожара уже погиб человек. В МЧС бьют в набат: в зону возможных лесных пожаров в регионе входят 59 населенных пунктов, в которых живут 100 тысяч человек. И только в четырех из них не выявлено недостатков в плане противопожарной безопасности.
Вечером того же дня, когда вышла эта новость, GOROD48 сообщил: «Вокруг Бутырок бушует пожар». Как рассказывают жители села, в полях загорелась сухая трава. Огонь за околицей бушевал с такой силой, что жители Бутырок вынуждены были выйти на улицу, опасаясь, что огонь доберется до их домов. На следующий день в публикации «На поселок шла огненная стена, а воды нет», GOROD48 описал подробности борьбы с огненной стихией.
На работу как на праздник!
27 апреля мы сообщили, что «Непродовольственные магазины в Липецкой области возобновляют работу». Соответствующее постановление подписано главой региона. С этого дня разрешено проведение ярмарок, где реализуются продовольственные товары, саженцы, рассада, семена, живые сельскохозяйственные животные и птица и корма для них. В Липецке остались закрыты Петровский рынок и рынок «Универсальный», который горожане называют «железным рынком».
- В ТРЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров работают только продуктовые магазины, оптики, аптеки, химчистки и магазины по продаже товаров для животных. Остальные торговые объекты и бутики в ТРЦ по-прежнему не работают. Фудкорты в них работают только на доставку еды курьерами, - ответил GOROD48 на самый популярный вопрос о работе малого и среднего бизнеса в новом режиме самоизоляции начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
Народ с поводка власть решила отпускать постепенно. Так, в этот же понедельник GOROD48 сообщил, что «Покупателей без масок обещают штрафовать»: еще на прошлой неделе областная администрации обязала покупателей заходить в магазины в намордниках. Нарушителей накажут по новой статье КоАП Липецкой области - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). «Безмасочник» может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей. Тут же выяснилось, что не все готовы соблюдать масочный режим в магазинах (см. «Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»).
Между тем к концу прошлой недели уже «Более 1 000 липчан пошли по «антикоронавирусной» статье». Практика показала, что «Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков».
Новые реалии рождают новые «коронавирусные» преступления. Вот два характерных примера:
«Липчанка попросила знакомого купить ей продукты, а он украл деньги с ее карты». Женщина находилась на самоизоляции. Не лучше ли в таком случае обратиться к волонтерам? Попадаются на удочки аферистов и предприниматели. Так, 40-летний бизнесмен сообщил полицейским, что через знакомого познакомился с человеком, который пообещал ему по оптовой цене доставить партию медицинских перчаток и масок. Потерпевший передал мужчине 50 тысяч рублей. Однако товар к нему так и не поступил. «Поставщик медицинских масок оказался мошенником».
#сидимдома
«Следующий этап послабления режима самоизоляции возможен в Липецкой области после 12 мая». Об этом 29 апреля GOROD48 сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Атамонов.
- Мы надеемся, что признанные нерабочими дни между майскими праздниками разорвут эпидемический круг. Следующий этап послабления режима самоизоляции возможен после 12 мая, если мы не нагуляем себе рост заболеваемости, как это было в других регионах страны. Мы акцентируем и полицию, чтобы жестко пресекать массовые гуляния. Никаких сборищ быть не должно, санитарный режим должен соблюдаться, - рассказал губернатор.
На следующий день, 30 апреля, губернатор еще раз сказал GOROD48 напомнил о необходимости самоизоляции в майские праздники:
- В нашей области по сравнению со многими другими регионами России намного меньше связанных с самоизоляцией запретов. Если после 12 мая мы не увидим роста заболеваемости коронавирусом, то введем уведомительный порядок выхода на работу для бизнеса. Тянуть с этим мы не будем, потому что проблемы людей очень быстро могут стать проблемой властей, - сказал Игорь Артамонов.
Однако до некоторой степени управляемая ситуация, как кажется, прямо перед майскими праздниками пошла вразнос. Так, в понедельник облздрав сообщил о том, что «Еще 24 случая COVID-19 зарегистрированы в Липецкой области: с начала эпидемии заболели уже 330 человек». А к субботе на территории региона был зарегистрирован 481 случай новой коронавирусной инфекции. «106 человек с COVID-19 находятся на лечении в больницах Липецкой области», на дому лечатся 284 пациента с легкой формой болезни.
Так что майские праздники, на которых, безусловно, народ по-полной оттянется за месяц карантина, могут изменить ситуацию в худшую сторону - то, что еще вчера казалось выходом по COVID-19 на плато, завтра может оказаться выходом на пик заболеваемости. В ожидании худшего «Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара»: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский. Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед».
В качестве превентивной меры распространения коронавирусной инфекции «Прибывающим в Липецкую область гражданам рекомендовано иметь справку об отсутствии у них COVID-19».
Эта информация вызвала шквал недоуменных комментариев. Вот лишь некоторые из них.
Томми: «Формулировочка дрянь. Что значит слово «рекомендовано»?
Анна: «каким образом и где получить данную справку?»
Колян: «Продаются любые справки, какие хочешь. И у этой справки смысл - нулевой. Тем более в виде рекомендации. Разве только подтереться».
Справедливость: «И где взять такую справочку? Специально сходить в мед учреждение, именно сейчас, чтобы подхватить эту заразу? И еще одно замечание, вы что, верите в тесты?»
Дело врачей-2020
«В свое время в Липецке работала кафедра последипломного обучения, где мы проигрывали сценарии развития особо опасных карантинных «ВОЗовских» инфекций в регионе. И всякий раз у нас получалось одно и то же: первая линия ложится вся! То есть в зоне опасности - не только заболевшие, но и все те, кто контактировал с больными: работники гостиниц, родственники, соседи, медики, которые с ними общались...».
Это цитата из интервью с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Михаилом Балой, которое он дал GOROD48 еще 5 марта. А уже 7 марта в Липецке появились первые трое больных COVID-19, импортировавших «корону» из Италии. И все случилось ровно так, как говорил медик. Оказалось, что эпидемия в России и в нашем регионе в частности развивается также, как в Китае, США, странах Евросоюза - по своим законам. Игнорированием, окриком или приказом свыше инфекцию остановить не получилось ни у иранских атолл, ни у премьер-министра Великобритании, ни даже у одиозного президента Беларуси. Первая линия в лице медиков легла везде!
До поры до времени факты заболеваемости коронавирусом персонала и пациентов медучреждений удавалось выдавать за единичные случаи. Но на этой неделе эту дамбу прорвало. Новости о «короне» в больницах посыпались на липчан как из рога изобилия.
«В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник»…
«В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство». В стационаре работают лишь нфекционное отделение и участковые терапевты детской и взрослой поликлиник, выезжающие на вызовы на неотложках учреждения.
«Елецкая железнодорожная поликлиника закрыта на карантин из-за заболевших COVID-19 медиков». Контактный круг заболевших - 130 человек.
«Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе приостановлена».
Липецкий губернатор сделал выводы из случившегося. Вначале GOROD48 сообщил о том, что «Двух врачей уволили после вспышек коронавирусной инфекции в липецких больницах». Медики не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом. В итоге в областной больнице закрыли пульмонологическое и кардиологическое отделения, в горбольнице №4 «Липецк-Мед» - отделение пульмонологии. На следующий день «Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию» - главным стационаром региона кандидат медицинских наук и Заслуженный врач России Любовь Агафонова руководила с 2003 года. Ей тут же нашли замену: «Липецкую областную больницу возглавил елецкий врач Глеб Гутевич», до этого назначения работавший главврачом Елецкой городской больницы № 1 имени Н.А. Семашко.
В среду, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий, основными очагами инфекции названы медучреждения. «Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц».
Но уже в пятницу губернатор сменил гнев на милость.
- Наши врачи - герои! А вот медики-менеджеры не все подходят под это описание. Мы увидели менеджерские ошибки, которые нужно было исправить. Если бы мы не получили очагов заражения персонала лечебных учреждений и их пациентов, то мы бы уже вышли на плато по заболеваемости коронавирусом. А так некоторые больницы стали основным источником распространения инфекции. Этому способствовало разгильдяйство, отсутствие контроля, неисполнение предписаний Роспотребнадзора. В больницах должен быть порядок! Если будет анархия - будут новые заболевшие (см. «Игорь Артамонов: «Наши врачи - герои!»).
В роли и.о. секретаря Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» глава региона подарил медикам областной «инфекционки» два легковых автомобиля «Ладу-Веста» и «Ладу-Ларгус».
Праздники, дороги, транспорт, отопление, благоустройство
В пятницу центр Липецка был свободен от надувных шаров, транспарантов, голубых и красных флагов - «Коронавирус аннулировал Первомай». А в мэрии сообщили: «Открытие фонтанов в Липецке откладывается до особого распоряжения». Предполагается, что 12 водных комплексов заработают после ослабления режима самоизоляции. Тогда же, возможно, откроют и кладбища (см. «На Радоницу кладбища останутся закрытыми для посещений»).
А вот «Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме». Автобусы будут перевозить садоводов три дня в неделю и по 50 человек за раз. На каждом остановочном пункте - «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «Автостанция «Сокол», «Площадь Мира», «Поселок Матырский» - мэрия пообещала поставить дежурных, которые обеспечат масками тех пассажиров, у которых их не окажется.
В то же время из-за низкого пассажиропотока и финансовых сложностей, возникших в связи с этим у перевозчиков, «С 1 по 5 мая не выйдут в рейсы автобусы маршрутов №300, №302 и №347». Кстати, начальник областного управления рынка и ценовой политики Юрий Букреев сообщил GOROD48, что частные перевозчики стали бомбардировать сотрудников его ведомства телефонными звонками с просьбами поднять тарифы. Правда, письменных обращений с расчетами коммерсанты пока не предоставили.
В понедельник мы сообщили, что «Отопление в жилых домах Липецка отключат 29 апреля» как «по просьбам трудящихся», так и по прогнозу погоды. На следующий день «ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды» на время летних время гидравлических испытаний тепловых сетей.
В мэрии готовятся к Дню Победы, который станет таким же виртуальным, как и Первомай. Чиновники отрапортовали о том, что «Подготовительные работы к реконструкции мемориала на площади Героев завершены». К 9 мая комплекс будет полностью отреставрирован и горожане его буквально увидят в новом свете: здесь зажжется современная иллюминация. Также «Мэрия обещает продолжить реконструкцию Нижнего парка». Преобразятся в том числе и те части парка, которые долгие годы были заброшены. Кстати, «В Липецке появится проезд Фестивальный, а школу искусств назовут именем композитора Балакирева». Проездом Фестивальным назовут дорогу между улицами Маяковского и Салтыкова-Щедрина.
А 1 мая в Липецке началась реконструкция улицы Баумана. Накануне ночью ее перекрыли в двух местах: на перекрестке с улицей Пожарского и на кольцевой развязке в районе выезда с трассы Орел-Тамбов. Мы собрали в одном тексте данные о том, как изменится улица Баумана, о путях объезда и движении общественного транспорта во время реконструкции (см. «Реконструкция улицы Баумана: что будет сделано, пути объезда, маршруты автобусов»). А вот и еще одна важная для автомобилистов новость: «Поворот с улицы Космонавтов на улицу Филипченко запрещен».
Сгорел сарай, гори и хата!
Этой весной к коронавирусу в регионе присоседился еще один «черный лебедь». «Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару».
Прогноз подкрепляется свежими синоптическими данными - прошедшая зима была одна из самых теплых за все время метеонаблюдений. В итоге природные пожары начались еще в феврале. С начала года зафиксированы две тысячи возгораний травы и 480 возгораний мусора. При тушении одного такого пожара уже погиб человек. В МЧС бьют в набат: в зону возможных лесных пожаров в регионе входят 59 населенных пунктов, в которых живут 100 тысяч человек. И только в четырех из них не выявлено недостатков в плане противопожарной безопасности.
Вечером того же дня, когда вышла эта новость, GOROD48 сообщил: «Вокруг Бутырок бушует пожар». Как рассказывают жители села, в полях загорелась сухая трава. Огонь за околицей бушевал с такой силой, что жители Бутырок вынуждены были выйти на улицу, опасаясь, что огонь доберется до их домов. На следующий день в публикации «На поселок шла огненная стена, а воды нет», GOROD48 описал подробности борьбы с огненной стихией.
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12.04.2020 08:00Неделя 48
Житель
Деградация
1 мая этот фильм показали
Дед