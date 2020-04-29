Общество
вчера, 15:42
«Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»
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Не все липчане готовы соблюдать масочный режим в магазинах.
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Сегодня представители администраций Липецка и области собрали СМИ, чтобы совместно с ними проверить соблюдение покупателями магазинов масочного режима.
- С 22 апреля посещать любые объекты розничной торговли на территории региона, включая продуктовые магазины, нужно в маске. Такое требование внесено в 159-е постановление администрации области «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Для нарушителей возможен штраф по новой статье областного Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан - в размере до пяти тысяч рублей, - сообщил журналистам перед входом в ТРЦ «Европа» и.о. начальника управления потребительского рынка администрации Липецка Роман Сухатерин.
Роман Сухатерин имел ввиду ст. 8.6 КоАП Липецкой области - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). За это нарушение предусмотрено либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Роман Сухатерин сообщил, что на первый раз покупателей без масок предупредят о совершении административного правонарушения, и только при повторном нарушении оштрафуют.
Однако посмотреть на работу чиновников-контролеров не получилось: к назначенному времени к ТРЦ «Европа», в котором работает супермаркет «Окей», не прибыли сотрудники полиции. Поэтому корреспондент GOROD48 пошел в рейд самостоятельно.
Выяснилось, что девять из десяти покупателей в супермаркет входили в масках. К тем же, кто был без этих средств индивидуальной защиты, охранники магазина претензий не имели.
самые примерные покупатели - пенсионеры. Они не только в масках, но и в перчатках
- Для этого есть работники службы информации, - отмахнулся от корреспондента один из «секьюрити».
- Мы работаем с покупателями. В наши функции говорить о масках не входит, - сказала женщина из стола информации.
Нельзя сказать, что администрация «Окея» не выполняет требования власти. Нет. При входе в магазин на стене весит плакат: «Заходя в магазин, надевайте маску!» Но этот плакат покупатели не видят, так как он заставлен тележками. Зато на виду - рекламный постер. Сегодня тут - дешевая свинина.
- Это разумно, ходить в масках! Я сама хожу и всем советую, - высказала свое мнение о необходимости ношения масок в магазинах женщина предпенсионного возраста.
Но некоторые липчане воинственно встретили новое ограничение. Рассчитывающиеся на кассе дочь с матерью назвали требование 159-го постановления о необходимости ношения масок в магазинах дебилизмом: «Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»
Маски, кстати, можно купить при входе в «Окей»: на выносном прилавке одно из ателье Липецка, перешедшее на их шитье, предлагает сразу с десяток образцов своей новой продукции. Защитят ли они от вируса тех, кто их носит, большой вопрос.
Но раз власть обязала украшать ими лица, отчего ж не сделать из запрета праздник и не купить трендовую вещицу за 450 рублей со стразами! Продавец говорит, что и на такой товар есть свой купец.
- С 22 апреля посещать любые объекты розничной торговли на территории региона, включая продуктовые магазины, нужно в маске. Такое требование внесено в 159-е постановление администрации области «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Для нарушителей возможен штраф по новой статье областного Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан - в размере до пяти тысяч рублей, - сообщил журналистам перед входом в ТРЦ «Европа» и.о. начальника управления потребительского рынка администрации Липецка Роман Сухатерин.
Роман Сухатерин имел ввиду ст. 8.6 КоАП Липецкой области - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). За это нарушение предусмотрено либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Роман Сухатерин сообщил, что на первый раз покупателей без масок предупредят о совершении административного правонарушения, и только при повторном нарушении оштрафуют.
Однако посмотреть на работу чиновников-контролеров не получилось: к назначенному времени к ТРЦ «Европа», в котором работает супермаркет «Окей», не прибыли сотрудники полиции. Поэтому корреспондент GOROD48 пошел в рейд самостоятельно.
Выяснилось, что девять из десяти покупателей в супермаркет входили в масках. К тем же, кто был без этих средств индивидуальной защиты, охранники магазина претензий не имели.
самые примерные покупатели - пенсионеры. Они не только в масках, но и в перчатках
- Для этого есть работники службы информации, - отмахнулся от корреспондента один из «секьюрити».
- Мы работаем с покупателями. В наши функции говорить о масках не входит, - сказала женщина из стола информации.
Нельзя сказать, что администрация «Окея» не выполняет требования власти. Нет. При входе в магазин на стене весит плакат: «Заходя в магазин, надевайте маску!» Но этот плакат покупатели не видят, так как он заставлен тележками. Зато на виду - рекламный постер. Сегодня тут - дешевая свинина.
- Это разумно, ходить в масках! Я сама хожу и всем советую, - высказала свое мнение о необходимости ношения масок в магазинах женщина предпенсионного возраста.
Но некоторые липчане воинственно встретили новое ограничение. Рассчитывающиеся на кассе дочь с матерью назвали требование 159-го постановления о необходимости ношения масок в магазинах дебилизмом: «Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»
Маски, кстати, можно купить при входе в «Окей»: на выносном прилавке одно из ателье Липецка, перешедшее на их шитье, предлагает сразу с десяток образцов своей новой продукции. Защитят ли они от вируса тех, кто их носит, большой вопрос.
Но раз власть обязала украшать ими лица, отчего ж не сделать из запрета праздник и не купить трендовую вещицу за 450 рублей со стразами! Продавец говорит, что и на такой товар есть свой купец.
126 14821
Сан Пузаныч
Сан Саныч
Липецкий опалчленец
Гость
Отец ребёнка
Отец ребёнка
Хожу без маски и пропуска
Гость
липецкий ветеран АТО
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