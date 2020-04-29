Общество

вчера, 15:42

«Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»

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#коронавирус #маски
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«Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»

Не все липчане готовы соблюдать масочный режим в магазинах.

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Сегодня представители администраций Липецка и области собрали СМИ, чтобы совместно с ними проверить соблюдение покупателями магазинов масочного режима.

- С 22 апреля посещать любые объекты розничной торговли на территории региона, включая продуктовые магазины, нужно в маске. Такое требование внесено в 159-е постановление администрации области «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Для нарушителей возможен штраф по новой статье областного Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан - в размере до пяти тысяч рублей, - сообщил журналистам перед входом в ТРЦ «Европа» и.о. начальника управления потребительского рынка администрации Липецка Роман Сухатерин.

Роман Сухатерин имел ввиду ст. 8.6 КоАП Липецкой области - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). За это нарушение предусмотрено либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Роман Сухатерин сообщил, что на первый раз покупателей без масок предупредят о совершении административного правонарушения, и только при повторном нарушении оштрафуют. 

Однако посмотреть на работу чиновников-контролеров не получилось: к назначенному времени к ТРЦ «Европа», в котором работает супермаркет «Окей», не прибыли сотрудники полиции. Поэтому корреспондент GOROD48 пошел в рейд самостоятельно.

Выяснилось, что девять из десяти покупателей в супермаркет входили в масках. К тем же, кто был без этих средств индивидуальной защиты, охранники магазина претензий не имели.

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самые примерные покупатели - пенсионеры. Они не только в масках, но и в перчатках  

- Для этого есть работники службы информации, - отмахнулся от корреспондента один из «секьюрити».

- Мы работаем с покупателями. В наши функции говорить о масках не входит, - сказала женщина из стола информации.

Нельзя сказать, что администрация «Окея» не выполняет требования власти. Нет. При входе в магазин на стене весит плакат: «Заходя в магазин, надевайте маску!» Но этот плакат покупатели не видят, так как он заставлен тележками. Зато на виду - рекламный постер. Сегодня тут - дешевая свинина.

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- Это разумно, ходить в масках! Я сама хожу и всем советую, - высказала свое мнение о необходимости ношения масок в магазинах женщина предпенсионного возраста.

Но некоторые липчане воинственно встретили новое ограничение. Рассчитывающиеся на кассе дочь с матерью назвали требование 159-го постановления о необходимости ношения масок в магазинах дебилизмом: «Раздули из мухи слона! И из людей дураков делают!»

Маски, кстати, можно купить при входе в «Окей»: на выносном прилавке одно из ателье Липецка, перешедшее на их шитье, предлагает сразу с десяток образцов своей новой продукции. Защитят ли они от вируса тех, кто их носит, большой вопрос.

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Но раз власть обязала украшать ими лица, отчего ж не сделать из запрета праздник и не купить трендовую вещицу за 450 рублей со стразами! Продавец говорит, что и на такой товар есть свой купец.
126 14821
#коронавирус #маски
15

Комментарии (126)

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Сан Пузаныч

сегодня, 03:15
О чём спор, земляки? Конечно же плохо, что механизм защиты страны с проржавевшими шестерёнками , Наша славная разведка по всему миру - вновь слепа и глуха - не предупредила . что по всему миру начал шествие новый вирус ? И вот ,по всему миру разъехалось множество россиянских богатеньких туристов , которые понатащили в Рассею множество образчиков вируса ... Ситуация как в 1941 году .....когда без объявления войны ....теперь на страну напали несметные полчища вирусов ... Вновь цена вопроса - лярды...
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Сан Саныч

сегодня, 01:18
О чём спор, земляки? Конечно же плохо, что дитятко в обувке стоит в тележке для продуктов. Но сделайте скидку! Мама - в наморднике. И сынок не сбрасывает. Глядишь, следующие поколения * грамотно отвечать при встрече полицаям: Самоарестованный номер такой-то, проживаю там-то... и т.д. А вот вам весть поинтересней будет. Принимается законопроект об обязательной платной регистрации смартфонов. Которые вы будете покупать. Имеющиеся аппараты обяжут регистрировать бесплатно. Тоже "для предотвращения краж". А вы думали одними масками отделаться? Наивные верующие Буратинки! Кандалы тоже будут платными. Но это... в отдалённом будущем. Не вижу восторженных комментариев. Вы что, не рады? Ош тра фовать!
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Липецкий опалчленец

сегодня, 01:02
??!!!, все верно
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Гость

сегодня, 00:43
Отец ребёнка, У меня их двое и ни когда ,даже мысли не возникало , что можно поставить ребёнка с грязными ногами в продуктовую тележку. В тележках , кстати есть специальные сиденья для малышей.Ну , а большие детки ,должны ходить ножками. Если ваша , жена научилась размножаться,но не умеет воспитывать, то пусть сидит дома,ходите сами в магазин. Гиперактивность, это отмазка ленивых родителей, которые предпочитают сидеть в социальных сетях, вместо занятий с ребёнком. Ну если у вас ребёнок действительно с психическими отклонениями , и вы с ним не справляетесь, то как вы вообще можете ходить в торговый центр? Ведь тележки, которые вам служат клеткой, там есть далеко не во всех магазинах, а витрины и прилавки - везде.
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Отец ребёнка

сегодня, 00:30
Гость, Ещё один умник...
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Отец ребёнка

сегодня, 00:26
??!!!, А как ты себе представляешь... разувать ребёнка чтоли ? и потом в тележку ставить ? У тебя дети есть ? Попробуй с гиперактивным ребёнком за покупками сходить... он весь зал и витрины разнесёт .... умничать можно конечно.
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Хожу без маски и пропуска

сегодня, 00:23
Образованный, уверен,потому что курю марихуану.
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Гость

сегодня, 00:23
??!!!, Потому что видимо не кому было её научить чистоте, а самой не до этого было. У неё программа жизни : залететь, под это дело получить свадьбу, а потом выставлять своё чадо напоказ и кричать ,что ей теперь государство денег должно. А магазинам плевать на все нормы, им главное побольше заработать.А в Окее , один из самых вонючих отделов рыбы( хотя ,другие магазины , тоже этим грешат).
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липецкий ветеран АТО

сегодня, 00:18
??!!!, не неси чушь, ты срань
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Штрафовать!

сегодня, 00:02
В других странах в магазины впускают строго определенное количество покупателей в зависимости от площади магазина. Остальные стоят на улице, соблюдая дистанцию между собой. Но у нас, в России, всем все равно. Безмозглые, равнодушные, тупые…
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