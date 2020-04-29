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сегодня, 14:30

Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц

84 5727
#коронавирус
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Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий, основными очагами инфекции названы больницы.

Сегодня на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил о ежедневном приросте заболевших COVID-19 в 22-25 человек:

- Наша область устойчиво перешла в группу регионов РФ с приростом свыше 20 человек ежедневно. Идёт прирост заболевших по лечебным учреждениям региона. Выявлены четыре таких очага. По всем случая начаты противоэпидемиологические расследования - их результаты будут переданы в правоохранительные органы. Доля бессимптомных форм заболевания - до 70%. Два процента больных - тяжёлые.

Отвечая на вопросы губернатора, Владимир Бондарев сообщил, что в одно лечебное учреждение коронавирус внёс больной, прибывший из московского  хирургического Бакулевского центра, в онкодиспансер заразу занесла санитарка, контактировавшая с приезжими из Москвы. Причину вспышки инфекции в четвёртой горбольнице, «Липецк-Мед», санитарные врачи ещё выясняют. 

Уволены главврач областной клинической больницы (в связи с уходом на пенсию) и её заместитель по противоэпидемиологии. Из больницы «Липецк-Мед» уволены заместитель главврача и старшая медсестра. В онкодиспансере с должностью рассталась старшая медсестра одного из отделений. В Долгоруковской больнице увольняют все руководство

- Следствие и увольнение! Это будет ждать руководителей всех медицинских учреждений, которые нарушат требования эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Я хотел бы, чтобы об этом знали во всех лечебных учреждениях региона, - обратился к руководителям облздрава Игорь Артамонов. 

3-4 мая в Липецке должен быть развёрнут ещё один госпиталь для лечения коронавирусных больных на базе больницы «Липецк-Мед».
84 5727
#коронавирус
3

Комментарии (84)

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Сергей

4 минуты назад
Такое впечатление что господин губернатор- не работает в области, а проводит ее оценку. В больнице заболели- я ни при чем; это у них заболели. Не у меня. Их судить; а я ни при чем!!!! И это не только в данном случае!! Вся его работа - как независимая экспертиза с одной только целью- не справились они; а я , а я оценил и все!!!
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Доктор Пилюлькин

5 минут назад
Все банально просто - главврач с таким опытом имела свое мнение и, учитывая пенсионный возраст, не боялась его высказывать. А это греХовские десантники пережить не могут. А тут подфартило - коронавирус, а бабла на спецодежду как не было, так и нет.
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Епт

13 минут назад
Житель города, вот-вот, всем с нулевым опытом - подкидную доску, а тебя - им на тренировку в качестве собаки или обезьяны.
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Гость 213

31 минуту назад
О.П.К. закрывал больницы которые сейчас так нужны . А советники губернатора закрывают последние . Люди в наше время кроме коронавируса ни чем не болеют .
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Жестче нужно

32 минуты назад
Кроме увольнения нужно заставить их взять ипотеку под 2.7%!
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Ау

33 минуты назад
Житель города, молодец,все правильно написал
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Гостья

38 минут назад
Ну да...сейчас самое время врачей увольнять....
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Ай-яй

41 минуту назад
Путин тоже то и дело грозит пальчиком министрам. По отечески, ласково.
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В инфекционке

45 минут назад
Персоналу даже маски не дают. Отговорка- вы работаете в "чистой зоне". Но нарушается всё! Эти "грязные" "чистые" зоны только название.
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Лысому

45 минут назад
И его команде почаще бы выползать на передовую, можт чё толковое бы разнюхали! Крайних отыскать и уволить - ума не надо.
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