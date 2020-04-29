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сегодня, 14:30
Игорь Артамонов пригрозил следствием и увольнением проявившим халатность руководителям больниц
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На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной эпидемий, основными очагами инфекции названы больницы.
Сегодня на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил о ежедневном приросте заболевших COVID-19 в 22-25 человек:
- Наша область устойчиво перешла в группу регионов РФ с приростом свыше 20 человек ежедневно. Идёт прирост заболевших по лечебным учреждениям региона. Выявлены четыре таких очага. По всем случая начаты противоэпидемиологические расследования - их результаты будут переданы в правоохранительные органы. Доля бессимптомных форм заболевания - до 70%. Два процента больных - тяжёлые.
Отвечая на вопросы губернатора, Владимир Бондарев сообщил, что в одно лечебное учреждение коронавирус внёс больной, прибывший из московского хирургического Бакулевского центра, в онкодиспансер заразу занесла санитарка, контактировавшая с приезжими из Москвы. Причину вспышки инфекции в четвёртой горбольнице, «Липецк-Мед», санитарные врачи ещё выясняют.
Уволены главврач областной клинической больницы (в связи с уходом на пенсию) и её заместитель по противоэпидемиологии. Из больницы «Липецк-Мед» уволены заместитель главврача и старшая медсестра. В онкодиспансере с должностью рассталась старшая медсестра одного из отделений. В Долгоруковской больнице увольняют все руководство.
- Следствие и увольнение! Это будет ждать руководителей всех медицинских учреждений, которые нарушат требования эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Я хотел бы, чтобы об этом знали во всех лечебных учреждениях региона, - обратился к руководителям облздрава Игорь Артамонов.
3-4 мая в Липецке должен быть развёрнут ещё один госпиталь для лечения коронавирусных больных на базе больницы «Липецк-Мед».
- Наша область устойчиво перешла в группу регионов РФ с приростом свыше 20 человек ежедневно. Идёт прирост заболевших по лечебным учреждениям региона. Выявлены четыре таких очага. По всем случая начаты противоэпидемиологические расследования - их результаты будут переданы в правоохранительные органы. Доля бессимптомных форм заболевания - до 70%. Два процента больных - тяжёлые.
Отвечая на вопросы губернатора, Владимир Бондарев сообщил, что в одно лечебное учреждение коронавирус внёс больной, прибывший из московского хирургического Бакулевского центра, в онкодиспансер заразу занесла санитарка, контактировавшая с приезжими из Москвы. Причину вспышки инфекции в четвёртой горбольнице, «Липецк-Мед», санитарные врачи ещё выясняют.
Уволены главврач областной клинической больницы (в связи с уходом на пенсию) и её заместитель по противоэпидемиологии. Из больницы «Липецк-Мед» уволены заместитель главврача и старшая медсестра. В онкодиспансере с должностью рассталась старшая медсестра одного из отделений. В Долгоруковской больнице увольняют все руководство.
- Следствие и увольнение! Это будет ждать руководителей всех медицинских учреждений, которые нарушат требования эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Я хотел бы, чтобы об этом знали во всех лечебных учреждениях региона, - обратился к руководителям облздрава Игорь Артамонов.
3-4 мая в Липецке должен быть развёрнут ещё один госпиталь для лечения коронавирусных больных на базе больницы «Липецк-Мед».
84 5727
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