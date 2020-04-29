вчера, 20:03
Прибывающим в Липецкую область гражданам рекомендовано иметь справку об отсутствии у них COVID-19
В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие постановления подписал глава региона.
В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, сегодня снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.
Также сегодня начала действовать ещё одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, рекомендовано иметь справку об отсутствии у них диагноза
Денис Сумраков
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