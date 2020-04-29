Прибывающим в Липецкую область гражданам рекомендовано иметь справку об отсутствии у них COVID-19

В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие постановления подписал глава региона.

Как сообщает пресс-служба администрации области, с 28 апреля в районном центре Долгоруково, где за минувшие сутки было зарегистрировано шесть случаев заражения COVID-19, реализуется комплекс ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На въезде в село действуют контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. Звонки принимаются по номеру: 8-800-450-48-48.



В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, сегодня снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.



Также сегодня начала действовать ещё одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, рекомендовано иметь справку об отсутствии у них диагноза

