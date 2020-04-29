Коронавирус

вчера, 20:03

Прибывающим в Липецкую область гражданам рекомендовано иметь справку об отсутствии у них COVID-19

47 4077
#коронавирус
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Прибывающим в Липецкую область гражданам рекомендовано иметь справку об отсутствии у них COVID-19

В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие постановления подписал глава региона.

Как сообщает пресс-служба администрации области, с 28 апреля в районном центре Долгоруково, где за минувшие сутки было зарегистрировано шесть случаев заражения COVID-19, реализуется комплекс ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На въезде в село действуют контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. Звонки принимаются по номеру: 8-800-450-48-48.

В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, сегодня снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.

Также сегодня начала действовать ещё одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, рекомендовано иметь справку об отсутствии у них диагноза 
47 4077
#коронавирус
3

Комментарии (47)

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Денис Сумраков

сегодня, 05:24
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Маша

сегодня, 02:11
Я тебя нежно обнимаю
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Ара

сегодня, 02:10
Позвони, это ми э
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Позвони

сегодня, 02:09
Гость, 488888
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Сыкло

сегодня, 02:09
Колян, а помять
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*

сегодня, 02:08
Колян, а помять
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Ая

сегодня, 02:07
Все летала
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Леня

сегодня, 01:09
Ну это хорошая новость,а всем кто выдает фальшивые справки,в инфекционку санитарами
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Леля

сегодня, 01:07
Я так понимаю всем прибывшим в регион будет делать тест?
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Колян

сегодня, 00:26
Продаются любые справки, какие хочешь. И у этой справки смысл - нулевой. Тем более в виде рекомендации. Разве только подтереться.
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