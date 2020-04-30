Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков

Режим самоизоляции в регионе продлен до конца майских праздников. До 12 мая липчане по-прежнему могут выходить из дома в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор, для поездки на работу или по цифровому пропуску.



- Посещение детских и спортивных площадок запрещено. Заниматься спортом на свежем воздухе можно в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных и одиночных прогулок, как и для уличных тренировок, также необходимо оформлять цифровые пропуска, - напоминают в мэрии.



Администрация Липецка приводит статистику нарушения режима самоизоляции выявленных полицейскими: с начала действия режима проверены 1800 горожан, зафиксировано 6605 нарушений, составлено 36 протоколов. Самые распространённые нарушения – это посещение храмов несмотря на запрет, нахождение на территориях общественных пространств без пропусков.



В Липецке также проходят массовые проверки предприятий и организаций. Пресекается деятельность тех, кто в период самоизоляции не должен работать.



Ведётся борьба с несанкционированной торговлей. Совершено более 200 проверок. На нарушителей составлено 87 протоколов.

