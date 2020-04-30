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Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков

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#самоизоляция #цифровой пропуск
Самые распространенные нарушения режима самоизоляции в Липецке - посещение храмов и парков

Режим самоизоляции в регионе продлен до конца майских праздников. До 12 мая липчане по-прежнему могут выходить из дома в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор, для поездки на работу или по цифровому пропуску. 

- Посещение детских и спортивных площадок запрещено. Заниматься спортом на свежем воздухе можно в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных и одиночных прогулок, как и для уличных тренировок, также необходимо оформлять цифровые пропуска, - напоминают в мэрии.
 
Администрация Липецка приводит статистику нарушения режима самоизоляции выявленных полицейскими: с начала действия режима проверены 1800 горожан, зафиксировано 6605 нарушений, составлено 36 протоколов. Самые распространённые нарушения – это посещение храмов несмотря на запрет, нахождение на территориях общественных пространств без пропусков. 
 
В Липецке также проходят массовые проверки предприятий и организаций. Пресекается деятельность тех, кто в период самоизоляции не должен работать.
 
Ведётся борьба с несанкционированной торговлей. Совершено более 200 проверок. На нарушителей составлено 87 протоколов.
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#самоизоляция #цифровой пропуск

Комментарии (14)

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Елена

6 минут назад
Алекс, сколько не брала пропуска, никто ни разу не проверил. Также никто не проверяет наличие масок на покупателях в магазинах. А народ у нас только возмущаться умеет. А число заражений растет с каждым днём!!!
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!

9 минут назад
Если рядом окажется больной человек БЕЗ маски...
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!

10 минут назад
Нона, маска нужна чтобы не заразить людей. Когда больной человек в маске, то вся (ну или не совсем вся?) Зараза остаётся на маске. А если Вы будете в маске, а рядом окажется больной человек, то он запросто заразит Вас. Маска не защитит на 100%
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Алекс

13 минут назад
Намордник-это мелочь по сравнению с этими пропусками.Собянин походу специально продлил чтобы штрафов с населения побольше собрать.А за ним и другие потянулись
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!

15 минут назад
VZ, а кто сказал, что на улице нужно маску надевать? Если поблизости нет никого, то ни к чему. А вот когда в магазине рядом ходят люди без масок, это неприятно. Среди них могут быть больные
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Правда

27 минут назад
А мы сегодня в футбол гоняли.Сселки это сила.
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Свидетель

34 минуты назад
На Опытной сегодня народу дофига...
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Нона

38 минут назад
!, согласна со всем, кроме того, что если в маске - то можно, маска хрен защитит если что. Закрутить гайки надо жестко, люди тупые и очень глупые
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VZ

40 минут назад
!, намордник действует только когда находишься с человек в закрытом помещении. На хрен его на лице носить?
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!

45 минут назад
как гость, всем надоело, всем хочется на работу.ттолько почему мы ведём себя как стадо баранов? В магазины страшно заходить. Люди без масок свободно расхаживают и никто им не запрещает. Не соблюдают дистанцию, лезут друг на друга , причем без масок. И чего мы ждём? Неужели трудно намордник надеть? Почему мы не уважаем друг друга?
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