Коронавирус

вчера, 23:29

Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе приостановлена

4 850
#коронавирус
Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе приостановлена

У одной из медсестёр больницы выявлен коронавирус. 

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, обследованы сотрудники медучреждения. COVID-19 обнаружен ещё у пяти человек. Трое из них госпитализированы в областную инфекционную больницу, двое лечатся в домашних условиях. 

Контактные лица из числа персонала отстранены от работы и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением. 

Сейчас в Хмелинецкой участковой больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. После их завершения медучреждение возобновит работу. 

Пока оказывать экстренную и неотложную помощь местным жителям будет отделение скорой помощи Задонской ЦРБ. Госпитализировать пациентов также будут в больницу Задонска.
4 850
#коронавирус

Комментарии (4)

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963

50 минут назад
Главного врача уже на пенсию отправили?
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Сергей 13

сегодня, 00:04
У этих дебилов москвичи на майские праздники разъехались по областям,а через неделю будут кричать,шо липчане массово уехали на шашлыки и всё плохо.Что то фигня какая то творится у медвепутов,как всегда, впрочем.
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Житель города

вчера, 23:56
Вообщем скоро во всех больницах региона будет коронавирусная инфекция, может она уже существует, просто медперсонал некоторых медучреждений ещё не проверяли на коронавирус, таким образом будет круговая порука, медперсонал будет заражать больных, те своих родственников, те их окружающих и в результате заболеют все.
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Егорка

вчера, 23:40
Фото точно не из Хмелинца уж поверьте. Скорейшего выздоровления заболевшим.
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