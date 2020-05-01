Коронавирус
вчера, 23:29
Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе приостановлена
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У одной из медсестёр больницы выявлен коронавирус.
Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, обследованы сотрудники медучреждения. COVID-19 обнаружен ещё у пяти человек. Трое из них госпитализированы в областную инфекционную больницу, двое лечатся в домашних условиях.
Контактные лица из числа персонала отстранены от работы и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.
Сейчас в Хмелинецкой участковой больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. После их завершения медучреждение возобновит работу.
Пока оказывать экстренную и неотложную помощь местным жителям будет отделение скорой помощи Задонской ЦРБ. Госпитализировать пациентов также будут в больницу Задонска.
Контактные лица из числа персонала отстранены от работы и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.
Сейчас в Хмелинецкой участковой больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. После их завершения медучреждение возобновит работу.
Пока оказывать экстренную и неотложную помощь местным жителям будет отделение скорой помощи Задонской ЦРБ. Госпитализировать пациентов также будут в больницу Задонска.
4 850
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Сергей 13
Житель города
Егорка