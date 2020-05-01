Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе приостановлена

У одной из медсестёр больницы выявлен коронавирус.



Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, обследованы сотрудники медучреждения. COVID-19 обнаружен ещё у пяти человек. Трое из них госпитализированы в областную инфекционную больницу, двое лечатся в домашних условиях.



Контактные лица из числа персонала отстранены от работы и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.



Сейчас в Хмелинецкой участковой больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. После их завершения медучреждение возобновит работу.



Пока оказывать экстренную и неотложную помощь местным жителям будет отделение скорой помощи Задонской ЦРБ. Госпитализировать пациентов также будут в больницу Задонска.

