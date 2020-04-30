Общество

сегодня, 15:57

«На поселок шла огненная стена, а воды нет»

31 2956
#пожар #
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«На поселок шла огненная стена, а воды нет»

Жители поселка Субурбия провели ночь, отбивая свои дома от надвигающегося огня. 

Вечером 29 апреля у села Бутырки Грязинского района загорелась сухая трава.  Пожар вспыхнул сразу в нескольких местах – у Бутырок и примыкающего к нему поселка Субурбия.  Ветер гнал стену огня прямо на Субурбию, остановить пламя пожарным, жителям села и поселка удалось только сегодня под утро. Масштабный пожар, охвативший, по данным ГУ МЧС России по Липецкой области 10 гектаров сушняка, случился сразу после оперативного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем в администрации Липецкой области. На совещании недвусмысленно прозвучало:  лето 2020 года станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Опасность пожаров будет выше, чем в 2010 году. 

GOROD48 побывал сегодня в Субурбии, мы убедились – огонь остановился в нескольких десятках метров от поселка, но в следующий раз может его не пощадить.

Одноэтажная недоАмерика

Строительство поселка Субурбия началось как раз после аномального лета 2010 года. Мало кто тогда знал, что субурбиями называют американские пригороды из щитовых одноэтажных домиков, которые сдувает первый же американский смерч.  Под Липецком, рядом с селами Плеханово и Бутырки возник почти такой же пригород, правда в чистом поле, на котором раньше выращивали свеклу и картофель. Дома здесь разные, есть и сборно-щитовые как в американских субурбиях, есть и основательные, из бруса, кирпича или газосиликата, обшитого пластиком. Демократичные цены, равно как и экзотическое название, привлекли сюда многих горожан и приезжих. В 2012 году Субурбию начали заселять. И все было хорошо первые год-два.

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- Мы купили здесь дом, переехав из Казахстана. Все сначала было хорошо, но потом отказал центральный водопровод. Обратились к фирме-застройщику «Федеко», которая брала на себя ответственность за инженерные коммуникации, поддержку и обслуживание инфраструктуры. Но фирма то ли обанкротилась, то ли была кому-то продана. Появлялись разные её «дочки», но ни одна из них в поселке не делала ровным счетом ничего.  В итоге, мы остались без централизованного водоснабжения, пробурили скважины. Были и перебои со светом, газоснабжением, и решалось это все долго, муторно, через страдания. Чьи мы – никому не ведомо. Регистрация у всех - села Бутырки. А глава Бутырок нам отвечает: я бы вас взяла на баланс, но кто будет передавать, где документы на поселок? А ведь, правда, передавать некому.  Раз уж такая сложилась ситуация, пожар вчерашний, например, когда пожарные приехали, а в центральном водопроводе нет воды, может нас в порядке чрезвычайной ситуации кому-то взять на баланс, -  говорит жительница улицы Весенняя Инесса Сидорова. 

По словам жителей поселка, они горько смеются, вспоминая, как открывался поселок, как у установленного возле него поклонного креста областная власть в лице вице-губернатора Юрия Божко рисовала радужную картину – строительство детского сада, дорог, магазинов. От тех обещаний остались водонапорная башня, не работающая уже несколько лет, ржавый ларек вместо магазина, и направления вместо дорог, своими силами отсыпанные шлаком или щебнем. Посредине такой дороги находится люк, через который пожарные должны запитывать цистерны. Но вчера им пришлось ехать за водой к ручью Семеновка и в Плеханово. 

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Здесь должен быть магазин

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Водонапорная башня не работает несколько лет

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Суровый бой вела пожарная, лесная, и добровольная дружина

Дым над Субурбией поднялся вчера часа около шести вечера

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- Увидев дым, мы позвонили в МЧС, - рассказывает Алёна Карпова, жительница улицы Садовой, примыкающей к лесным посадкам, за которым поле с сухой травой. – Нам сказали, что пожарные машины выехали. Мы, естественно, не стали ждать, а начали искать, кто бы опахал нам подступы к домам.  Тут участки не пойми чьи. Через знакомых, с горем пополам, связались с Плехановским лесничеством, где нам дали трактор для опашки подходов к домам. Тракторист, парнишка, даже не узнали, как его зовут, героически работал весь вечер и всю ночь, опахивал то дома, то отрезал путь огню со стороны поля…


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Мужчины с улицы Садовой бросились за посадки тушить горевшее поле. Среди них были Роман Неживых и Алексей Карпов. 

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- С лопатами бросились тушить, стена огня с поля шла на посадки, за которыми наши дома, А кругом – очень сухо, трава занималась сразу, вспыхивала как порох! – говорит Алексей Карпов - Землей огонь закидывали.  Часов пять, не разгибаясь, А что делать? Иначе сгорели бы. Тракторист из лесхоза молодец, все опахал! Спасибо ему. Даже вокруг домов опахал.

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- Мы здесь орудуем лопатами, а там, у Бутырок, пожарные отбивают огонь от села, ох и «веселая» была ночь! – рассказывает сосед Карпова Роман Неживых.

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Роман Неживых заполнил сегодня водой из собственной скважины ров, который соорудил тракторист. На некоторое время его дом - крепость. Но надолго ли? Оба соседа, и Алексей, и Роман, говорят – если огонь будет посильней, лопатами с ним не справиться! И из скважины воду в гидрант не подашь, двигатель в случае пожара не запустишь, электричество надо будет обязательно выключать. А водопровода, как уже говорилось в поселке нет. Зато в каждом доме Субурбии проектом предусмотрен и реально есть ящик с домашним пожарным гидрантом, который бесполезен без центрального водоснабжения.

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Как быть дальше, учитывая неблагоприятный прогноз на пожары? Что делать? Пока пожарные будут ездить за водой в реку или в ближайшие сёла, посёлок сгорит. 

GOROD48 попытался связаться с главой Грязинского района Владимиром Рощупкиным и главой Бутырской сельской администрации Марией Горбуновой, но оперативно комментарии получить не удалось – все телефоны молчат. 



31 2956
#пожар #
2

Комментарии (31)

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Гость Субурбии

17 минут назад
Галина, если вы знаете человека, который собирал подписи и у которого на руках эти документы - позвоните им! Пусть публикуют! Я лично подписывала их. Подписей было очень много!
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О.Бендер

21 минуту назад
Мой брат Пахарь всея зямли Ляпицкой и здесь засветился
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Галине

23 минуты назад
Да был бы хоть кооператив адекватный. А то уже под пятым именем перерегистрируется, только деньги просит и ничего не делает. И жители сами организовать взаимодействие с поставщиками не могут, потому что сети и дорога в собственности непонятно чьей.
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молодой тупняк

42 минуты назад
Галина это не проблема посёлка, это проблема всей страны, но всех всё устраивает, так что не надо жаловаться!
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Галина

59 минут назад
молодой тупняк, вы житель поселка? Вы вообще кто? Чтоб обсуждать проблемы поселка?
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молодой тупняк

сегодня, 18:43
Галина, вас всё устраивает! Что вы взвыли не пойму?!
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Галина

сегодня, 18:39
Может и правда нас сейчас хоть кто-то услышит. Мы вообще не понятно к кому относимся. Бутырки нас не берут, часник нас послал куда подальше, заставлял всех вступать в кооператив и платить за обслуживания коммуникации " хотя мы все отдельным договором оплачивали коммуникации" где в договоре прописано газ, свет и дорога. Газ подключали через прокуратуру, дорогу нам так и не отсыпали, собирались всей улицей Садовая и сами отсыпали. Если нет света сами ищем поломку или обрыв, т.к МРСК нам говорит что мы частные сети и мы вас не обслуживаем а за свет мы по квитанциям платим так же и с газом.
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молодой тупняк

сегодня, 18:32
Житель, а что у нас СМИ власть я не пойму?! Чтоб чинуши Едра стали выполнять свою работу им пенок под зад нужен?! За каким куем вы за них голосуете?!
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***

сегодня, 18:18
А что вообще у нас делает МЧС? Судя по всему, они там "успешно" осваивают бюджет, берут взятки (Орлов) и всё?. В стране "почти" ЧС, а от них никакого толку, не слышно и не видно. Для чего тогда оно существует? Должны нести ответственность, начиная от оператора (тушите мокрыми тряпками), до руководства.
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Гость Субурбии

сегодня, 18:15
Субурбия, вот сейчас есть возможность найти тех людей, которые подписи собирали и отправить * в редакцию gorod48. И тогда возможно на все это хоть кто то внимание обратит!
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