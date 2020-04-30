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сегодня, 16:00

С 1 по 5 мая не выйдут в рейсы автобусы маршрутов №300, №302 и №347

24 1829
#общественный транспорт
С 1 по 5 мая не выйдут в рейсы автобусы маршрутов №300, №302 и №347

В праздничные дни, с 1 по 5 мая, общественный транспорт в Липецке будет работать по расписанию выходного дня. 

- К сожалению, из-за низкого пассажиропотока и финансовых сложностей, возникших у перевозчиков по причине пандемии, в эти дни не будут обслуживаться маршруты №300, №302 и №347, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В департаменте транспорта обращают внимание горожан на действующий режим самоизоляции и просят липчан по возможности оставаться дома.

24 1829
#общественный транспорт

Комментарии (24)

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л-а

12 минут назад
не паникуй, 9-ка не идет по пр.Победы-Неделина-50лет НЛМК. Не знаете- не пишите.
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Вазген

40 минут назад
Наоборот, нужно увеличивать борты, чтобы не было стоячих пассажиров, было соблюдение санитарной дистанции. Поощрять людей труда, делать вид, что жизнь идёт полным ходом. Я в ах просто
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Кинг конг с 3 участка

сегодня, 18:47
кокс, Нету, вобще закрыли 323а я пруда весь день бухаю всё вижу .
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корона вирусЪ

сегодня, 18:31
надо или вообще остановить общественный транспорт или запускать на линии наоборот больше автобусов , чтобы меньше людей в салон сажали. В противном случае наша борьба с вирусом будет похожа на борьбу с ветряными мельницами
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Куку

сегодня, 18:29
Тупизм очередной , метро открывайте , льготное такси , деньги выделяй на проезд , есть те кто работает как и до карантина , на чем я должна ездить на самокате на работу ? Купи мне самокат ,велосипед , машину , живём в дурдоме
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не паникуй

сегодня, 18:17
л-а, ..не единственный.еще есть 9т
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Интересно?

сегодня, 17:40
Почему маршрут №315 не ходит до полуночи? хороший магистральный маршрут проходит через весь город.
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Александр Киянский

сегодня, 17:34
Маршрутов слишком много в городе от сюда и убытки автобусов развелось много нужно делать пересадочную схему движения более короткие маршруты но с бесплатными пересадками а то наделали №24 №324 №346 №24а №323 №1т №378 №12т и так далее дублирование трасс полнейшее например №323 зачем тогда обслуживать №1т обдать маршрут целиком №323-ому но продлить до Пришвина
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л-а

сегодня, 17:27
Этот дептранс только на камеру делает умный вид,сколько раз звонила, что почему сняты рейсы определенных маршрутов, одно мычание в трубке. Как вы злите народ, не справляетесь, идите туда где сможете применить свой "ум".
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Проспект

сегодня, 17:25
Так 347 уже 100лет не ходит
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