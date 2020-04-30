Общество
сегодня, 16:00
С 1 по 5 мая не выйдут в рейсы автобусы маршрутов №300, №302 и №347
В праздничные дни, с 1 по 5 мая, общественный транспорт в Липецке будет работать по расписанию выходного дня.
- К сожалению, из-за низкого пассажиропотока и финансовых сложностей, возникших у перевозчиков по причине пандемии, в эти дни не будут обслуживаться маршруты №300, №302 и №347, - сообщили в пресс-службе администрации города.
В департаменте транспорта обращают внимание горожан на действующий режим самоизоляции и просят липчан по возможности оставаться дома.
В департаменте транспорта обращают внимание горожан на действующий режим самоизоляции и просят липчан по возможности оставаться дома.
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Вазген
Кинг конг с 3 участка
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Александр Киянский
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Проспект