С 1 по 5 мая не выйдут в рейсы автобусы маршрутов №300, №302 и №347

В праздничные дни, с 1 по 5 мая, общественный транспорт в Липецке будет работать по расписанию выходного дня.



- К сожалению, из-за низкого пассажиропотока и финансовых сложностей, возникших у перевозчиков по причине пандемии, в эти дни не будут обслуживаться маршруты №300, №302 и №347, - сообщили в пресс-службе администрации города.



В департаменте транспорта обращают внимание горожан на действующий режим самоизоляции и просят липчан по возможности оставаться дома.



