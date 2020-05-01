Игорь Артамонов: «Наши врачи - герои!»

И.о. секретаря Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Игорь Артамонов подарил медикам областной «инфекционки» два легковых автомобиля «Ладу-Веста» и «Ладу-Ларгус».

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Сегодня глава региона Игорь Артамонов передал медикам областной «инфекционки» два легковых автомобиля от «Единой России» - «Ладу-Веста» и «Ладу-Ларгус». Эти машины стали подарком от партии.- Автомобили куплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческие расходы «Единой России». Средства в партии перераспределили на оказание адресной помощи гражданам и врачам в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Меня попросил вручить медикам эти автомобили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, - объяснил GOROD48 происхождение машин глава региона.Один из автомобилей к приемному покою областной клинической инфекционной больницы, ставшей форпостом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, губернатор пригнал сам. А по ходу 13-минутной поездки от администрации области к клинике Игорь Артамонов ответил на вопросы GOROD48.Говоря о причинах жестких кадровых решений по ряду больниц региона, оставшихся на этой неделе без главных врачей и их заместителей, глава региона заметил, что разделяет персонал на лечащих людей медиков и управленцев:- Наши врачи - герои! А вот медики-менеджеры не все подходят под это описание. Мы увидели менеджерские ошибки, которые нужно было исправить. Если бы мы не получили очагов заражения персонала лечебных учреждений и их пациентов, то мы бы уже вышли на плато по заболеваемости коронавирусом. А так некоторые больницы стали основным источником распространения инфекции. Этому способствовало разгильдяйство, отсутствие контроля, неисполнение предписаний Роспотребнадзора. В больницах должен быть порядок! Если будет анархия - будут новые заболевшие.Игорь Артамонов, с недавних пор и.о. секретаря Липецкого регионального отделения «Единой России», привел в пример опыт Великой Отечественной войны:- Сейчас очень трудно медикам. Я хотел бы видеть тех, кто, как тогда, на фронте, желал бы стать добровольцем. И в «Единой России» я вижу такое желание. Вижу разницу между теми, кто болтает языком, кто самоизолировался на дачах, и теми, кто работает. Моя цель - омоложение партии. Подхалимы и те, кто хотел бы использовать авторитет «Единой России» в корыстных целях, нам не нужны!Ответил Игорь Артамонов и на вопрос о том, получат ли медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, обещанные президентом страны доплаты. Губернатор сказал, что да. И что все такие медработники начнут получать бюджетные доплаты с 7 мая. Их размер для врачей «скорой помощи» составит 50 тысяч рублей в месяц, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей реанимобилей - 25 тысяч рублей. Врачи, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 в стационарах, получат дополнительно 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - 50 тысяч рублей, младший медперсонал - 25 тысяч. Выплаты будут осуществляться за фактически отработанное время в течение трех месяцев параллельно с ранее установленными доплатами. Таким образом, только ежемесячная доплата к заработной плате медицинских работников стационаров составит у врачей - 109,2 тысячи рублей, у среднего медицинского персонала - 64,6 тысячи, у младшего медперсонала - 33,8 тысячи рублей.Главный врач областной «инфекционки» Лилия Сиротинкина была рада полученным подаркам от «Единой России»:– Машины нам нужны. Врачи будут ездить на них на осмотр пациентов, отвозить анализы в лабораторию.… Проезжая по улицам Липецка, губернатор еще раз напомнил о необходимости самоизоляции в майские праздники.- В нашей области по сравнению со многими другими регионами России намного меньше связанных с самоизоляцией запретов. Если после 12 мая мы не увидим роста заболеваемости коронавирусом, то введем уведомительный порядок выхода на работу для бизнеса. Тянуть с этим мы не будем, потому что проблемы людей очень быстро могут стать проблемой властей, - сказал Игорь Артамонов.