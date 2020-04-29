Здоровье
вчера, 16:08
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник
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Он заразил двух медработников.
Как стало известно GOROD48 от источников в администрации области, в областную клиническую больницу, в которой вчера закрыли кардиологическое и пульмонологическое отделения, ставшие очагами заражения новой коронавирусной инфекцией, заразу внес пациент-сердечник.
- Мужчина был переведен на долечивание в Липецк из московского Бакулевского кардиологического центра сердечно-сосудистой хирургии. Позже выяснилось, что он болен коронавирусной инфекцией. Пациент заразил двух медработников. Соответственно, пошло инфицирование персонала и больных, - сообщил наш источник.
Напомним, что после случившегося в областной клинической больнице проведено служебное расследование, по результатам которого работу потеряла заместитель главного врача стационара по эпидемиологическим вопросам.
- Мужчина был переведен на долечивание в Липецк из московского Бакулевского кардиологического центра сердечно-сосудистой хирургии. Позже выяснилось, что он болен коронавирусной инфекцией. Пациент заразил двух медработников. Соответственно, пошло инфицирование персонала и больных, - сообщил наш источник.
Напомним, что после случившегося в областной клинической больнице проведено служебное расследование, по результатам которого работу потеряла заместитель главного врача стационара по эпидемиологическим вопросам.
36 16980
Комментарии (36)
Бывший
вчера, 18:41
Главный санитарный врач СССР Г Онищенко сказал ,хватит гадать ,когда пойдет на спад эпидемия ,надо уже сейчас заниматься делами ,заканчивать школу ,готовиться к экзаменам в вуз ,думать о летнем отдыхе .Власть перегнула палку ,народ излишне напуган , кроме того власть боится отвечать за оптимизацию медицины ,для этого создается шумовая завеса .ответить
НТВ
вчера, 18:26
Гость, человек, думаю, не знал. А вот доктора должны были проверить его, так как он из столицы нашей Родины в той больнице, где он лечился, тоже случаи заболевания были, если я не ошибаюсь.ответить
Вопрошающий
вчера, 18:19
Москва заражает всю Россию? Доколе?????ответить
врач
вчера, 18:17
Какие же добрые, отзывчивые люди в комментариях. Убить, казнить, запретить. А как бы вы в ногах у врачей ваялись бы, чтобы своего родственника на долечивание положить побыстрее? Включите остатки совести.ответить
!!!
вчера, 18:13
Все пневмонии сейчас вызваны коронавирусом! Если тест отрицательный,делайте КТ,при выявлении очагов начинайте противовирусную терапию!ответить
Сергей
вчера, 18:11
!!!, Полностью поддерживаю,а за нарушения очень жестоко наказывать,вплоть до смертной казни.ответить
6
вчера, 18:11
Гость, ну так никто не знал, мозги для этого и даны, карантин должен бытьответить
Все врут
вчера, 18:10
Почему такое враньё?? Каких двух???закрывать корпус надо.Там вообще врачей и медсестер не осталось!!!!!!!!!!!!!!ответить
Гость
вчера, 18:05
НТВ, откуда человек знал что у него эта зараза?ответить
В больнице УВД!
вчера, 18:02
Эпидемиолог рассказывает всем ,что у нее сотрясение мозгов,а был ли мозг?ответить
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