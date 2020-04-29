Здоровье

вчера, 16:08

В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник

36 16980
#коронавирус
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В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник

Он заразил двух медработников.

Как стало известно GOROD48 от источников в администрации области, в областную клиническую больницу, в которой вчера закрыли кардиологическое и пульмонологическое отделения, ставшие очагами заражения новой коронавирусной инфекцией, заразу внес пациент-сердечник.

- Мужчина был переведен на долечивание в Липецк из московского Бакулевского кардиологического центра сердечно-сосудистой хирургии. Позже выяснилось, что он болен коронавирусной инфекцией. Пациент заразил двух медработников. Соответственно, пошло инфицирование персонала и больных, - сообщил наш источник.

Напомним, что после случившегося в областной клинической больнице проведено служебное расследование, по результатам которого работу потеряла заместитель главного врача стационара по эпидемиологическим вопросам.
36 16980
#коронавирус
10

Комментарии (36)

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Бывший

вчера, 18:41
Главный санитарный врач СССР Г Онищенко сказал ,хватит гадать ,когда пойдет на спад эпидемия ,надо уже сейчас заниматься делами ,заканчивать школу ,готовиться к экзаменам в вуз ,думать о летнем отдыхе .Власть перегнула палку ,народ излишне напуган , кроме того власть боится отвечать за оптимизацию медицины ,для этого создается шумовая завеса .
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НТВ

вчера, 18:26
Гость, человек, думаю, не знал. А вот доктора должны были проверить его, так как он из столицы нашей Родины в той больнице, где он лечился, тоже случаи заболевания были, если я не ошибаюсь.
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Вопрошающий

вчера, 18:19
Москва заражает всю Россию? Доколе?????
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врач

вчера, 18:17
Какие же добрые, отзывчивые люди в комментариях. Убить, казнить, запретить. А как бы вы в ногах у врачей ваялись бы, чтобы своего родственника на долечивание положить побыстрее? Включите остатки совести.
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!!!

вчера, 18:13
Все пневмонии сейчас вызваны коронавирусом! Если тест отрицательный,делайте КТ,при выявлении очагов начинайте противовирусную терапию!
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Сергей

вчера, 18:11
!!!, Полностью поддерживаю,а за нарушения очень жестоко наказывать,вплоть до смертной казни.
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6

вчера, 18:11
Гость, ну так никто не знал, мозги для этого и даны, карантин должен быть
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Все врут

вчера, 18:10
Почему такое враньё?? Каких двух???закрывать корпус надо.Там вообще врачей и медсестер не осталось!!!!!!!!!!!!!!
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Гость

вчера, 18:05
НТВ, откуда человек знал что у него эта зараза?
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В больнице УВД!

вчера, 18:02
Эпидемиолог рассказывает всем ,что у нее сотрясение мозгов,а был ли мозг?
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