Общество

вчера, 18:05

Подготовительные работы к реконструкции мемориала на площади Героев завершены

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#реконструкция #площадь Героев
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Подготовительные работы к реконструкции мемориала на площади Героев завершены
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, демонтирована облицовочная плитка парапетов, в том числе у расположенных на площади клумб. Также как и на окружающих стенах, поврежденное покрытие заменят, а целое - отполируют и установят на специально сваренном каркасе при помощи креплений под названием «кляймеры». По словам специалистов, это придаст конструкции современный вид и позволит максимально исключить влияние на материал погодных условий.

Демонтированы надгробия всех 18 братских могил защитников Отечества, расположенных в выгороженном отсеке. На этом участке выровняют плиточное покрытие. Гранитный парапет отполируют. Памятники над могилами заменят на новые, с сохранением материала и цвета, чтобы не нарушать стилевого единства. Они уже доставлены в Липецк. Кроме того, все швы и трещины на окружающих стенах заделаны. Фигура скорбящего солдата, получившая в народе название «Алёша», очищена и покрашена. Ее постамент подготовлен под укладку плит. 

Также преобразятся портреты Героев Советского Союза, барельефы «Звезда», «Орден Великой Отечественной войны», «Тыл фронту». Их очистят, покроют грунтом и нанесут специальное декоративное покрытие методом патинирования.  Как отметили в департаменте, некоторые барельефы уже находятся в мастерской липецкого скульптора Игоря Мазура, который является автором части объектов. Все работы производятся при непосредственном участии членов Союза художников.

Площадь Героев жители и гости города в прямом смысле слова увидят в новом свете. К юбилею Победы здесь зажжется современная иллюминация. Сегодня продолжается подготовка траншей, по которым пройдут кабельные линии.

Немного позже на фоне серой стены выделится дата «1941-1945». Годы начала и окончания Великой Отечественной получат новое интересное оформление. Их также привели в порядок и подготовили к дальнейшим работам. 
Парадные ступени, ведущие к обелиску у Вечного огня, стали первым участком, на котором завершена реконструкция. Напомним, что они также были демонтированы. На данный момент гранитные блоки установлены на место. Предварительно их отшлифовали, устранив все сколы. 

Реконструкция мемориального комплекса на площади Героев производится  в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

15 1443
#реконструкция #площадь Героев
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Комментарии (15)

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Гость

сегодня, 03:14
Что и здесь наш мёр (Криворучко) мимо
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Samael

вчера, 23:48
Во народ стоит про всласть замкнуться как тут сразу клиент убирают прикольно вот те и право слова,:)
ответить

Фауст

вчера, 23:15
Постоянно реставрируют этот мемориал!
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1

вчера, 20:27
Никто не пойдет воевать-- дураков нет! А вот грабить богатых пойдут с удовольствием!
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4

вчера, 19:32
*= * .о.р.
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4

вчера, 19:32
Подготовка по Бразильской системе или куда вывезет! Дебилы малолетки! Сразу видно и диплом купил и диссертацию, или подарили! Из Жемчужины Черноземья делают Колхозград! Хлеще только в Канаде у них премьер настоящий практикующий * !
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гаймат

вчера, 19:07
Глотай пыль, запускаю процедуру иска, и все твои потуги фиксируются, я тебя предупредил, и мне уже все равно, что ты несешь в мой адрес. себе делаешь хуже!
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В Беларуси 9 мая парад Победы

вчера, 19:03
А у путина?!.
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гаймат

вчера, 18:53
Coronavirus, посмотрим как запоешь в суде!
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Е

вчера, 18:52
День Победы буквально уже вот, а вы чмошницы малолетние сосалки разворочали все на центральной улицы! Вас кто проститутки уполномачивал людям в грязи и разрухе праздник встречать? Копите деньги, копите, для пьяной толпы!
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