Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме

1 мая откроется движение по 13 сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте Липецка. Соответствующее распоряжение подписала сегодня глава города Евгения Уваркина. Автобусы будут перевозить садоводов три дня в неделю и по 50 человек за раз.

В соответствии с распоряжением мэра, работать садоводческие маршруты будут лишь по понедельникам, средам и пятницам. Количество пассажиров в одном автобусе – не должно превышать 50 человек. Автобусы отправятся от остановочных пунктов: «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «Автостанция «Сокол», «Площадь Мира», «Поселок Матырский». На каждом из них будут дежурить представители департамента транспорта, транспортного предприятия и волонтер. Последний может дать разъяснения по соблюдению правил проезда в транспорте в период пандемии и обеспечит масками тех пассажиров, у которых их не окажется.



- Это решение далось непросто, - сообщила глава Липецка Евгения Уваркина. – Вместе с тем, мы понимаем, важность каждого весеннего дня для владельцев садовых участков. Поэтому найден компромисс. Со своей стороны призываем граждан к сознательности. По возможности, не стремитесь уехать самым ранним рейсом. Ожидая посадки в автобус, соблюдайте дистанцию до следующего пассажира не мене полутора метров. Если в салоне автобуса уже 50 человек, дождитесь следующего автобуса. В праздничные дни воздержитесь от встреч с друзьями, приема гостей и будьте здоровы.



В 2020 году право бесплатного проезда на садоводческих маршрутах предоставлено всем категориям граждан. Чтобы получить билет, достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты. При этом списания денежных средств не произойдет.



Подробную информацию о времени отправления автобусов садоводческих маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-00-82 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте департамента, на сайте МУП «ЛГТК».



Организация работы пригородных маршрутов №№ 118, 132, 135, 161 относится к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области, поэтому по всем возникающим вопросам следует обращаться в управление по телефону приемной 25-88-88.

