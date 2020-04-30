сегодня, 18:04
Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме
1 мая откроется движение по 13 сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте Липецка. Соответствующее распоряжение подписала сегодня глава города Евгения Уваркина. Автобусы будут перевозить садоводов три дня в неделю и по 50 человек за раз.
- Это решение далось непросто, - сообщила глава Липецка Евгения Уваркина. – Вместе с тем, мы понимаем, важность каждого весеннего дня для владельцев садовых участков. Поэтому найден компромисс. Со своей стороны призываем граждан к сознательности. По возможности, не стремитесь уехать самым ранним рейсом. Ожидая посадки в автобус, соблюдайте дистанцию до следующего пассажира не мене полутора метров. Если в салоне автобуса уже 50 человек, дождитесь следующего автобуса. В праздничные дни воздержитесь от встреч с друзьями, приема гостей и будьте здоровы.
В 2020 году право бесплатного проезда на садоводческих маршрутах предоставлено всем категориям граждан. Чтобы получить билет, достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты. При этом списания денежных средств не произойдет.
Подробную информацию о времени отправления автобусов садоводческих маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-00-82 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте департамента, на сайте МУП «ЛГТК».
Организация работы пригородных маршрутов №№ 118, 132, 135, 161 относится к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области, поэтому по всем возникающим вопросам следует обращаться в управление по телефону приемной 25-88-88.
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