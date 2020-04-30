Общество

сегодня, 18:04

Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме

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#садоводческие маршруты
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Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме

1 мая откроется движение по 13 сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте Липецка. Соответствующее распоряжение подписала сегодня глава города Евгения Уваркина. Автобусы будут перевозить садоводов три дня в неделю и по 50 человек за раз.

В соответствии с распоряжением мэра, работать садоводческие маршруты будут лишь по понедельникам, средам и пятницам. Количество пассажиров в одном автобусе – не должно превышать 50 человек. Автобусы отправятся от остановочных пунктов: «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «Автостанция «Сокол», «Площадь Мира», «Поселок Матырский». На каждом из них будут дежурить представители департамента транспорта, транспортного предприятия и волонтер. Последний может дать разъяснения по соблюдению правил проезда в транспорте в период пандемии и обеспечит масками тех пассажиров, у которых их не окажется.  
 
- Это решение далось непросто, - сообщила глава Липецка Евгения Уваркина. – Вместе с тем, мы понимаем, важность каждого весеннего дня для владельцев садовых участков. Поэтому найден компромисс. Со своей стороны призываем граждан к сознательности. По возможности, не стремитесь уехать самым ранним рейсом. Ожидая посадки в автобус, соблюдайте дистанцию до следующего пассажира не мене полутора метров. Если в салоне автобуса уже 50 человек, дождитесь следующего автобуса. В праздничные дни воздержитесь от встреч с друзьями, приема гостей и будьте здоровы.  
 
В 2020 году право бесплатного проезда на садоводческих маршрутах предоставлено всем категориям граждан. Чтобы получить билет,  достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты. При этом списания денежных средств не произойдет.
 
Подробную информацию о времени отправления автобусов садоводческих маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-00-82 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте департамента, на сайте МУП «ЛГТК».

Организация работы  пригородных маршрутов №№ 118, 132, 135, 161 относится к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области, поэтому по всем возникающим вопросам следует обращаться в управление по телефону приемной 25-88-88.
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#садоводческие маршруты
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Комментарии (15)

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Палка

5 минут назад
S, Все верно. Успешные люди отдыхают за высоким забором и на своих гамаках
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Animal planet

17 минут назад
Димон, ага,иди им запрети.На улице не одного полицейского,они в парке прогуливаются,а на улицах прогуливаются людишки,и срать они на все хотели,кстати большинство из них без масок.
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Animal planet

19 минут назад
губастой мэрихе и ее недоумкам, а ничего что мэриха как ты выразился многодетная мама,и такие пожелания,это уже слишком.Понятное дело,они творят дичь,одно уничтожение зеленого острова чего стоит,но палку не перегибай.
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Димон

23 минуты назад
С 1 по 12 мая строгий нужен запрет, все сидим дома. А после 12 мая уже можно будет по этапно возвращать город к нормальной жизни. А так ежедневные качели власти, ни к чему хорошему не приведут. К середине мая пойдёт резкий скачок вируса среди категории за 60.
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S

27 минут назад
Черная молния, не гони. Те, кто на саду устраивает "шумные компании, шашлык, водка, пиво" - ездят НА СВОИХ авто, а не душатся в автобусах вместе с пенсионерами.
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Личи

33 минуты назад
После майских будет всплеск к середине мая. Больницы пока готовятся принимать стада садоводов заядлых
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губастой мэрихе и ее недоумкам

40 минут назад
По вашей же логике-а вы приписнутые так же общественный транспорт весь пустите-например, 325 в сторону НЛМК или куда он там ходит понед,среда,пятница,а обратно вторн,четв и субб.А чего,если у вас вместо мозга-вагины и яйца с куями в зависимости от гендерной принадлежности!Чем садоводческий автобус отличается от городского,ну кроме стоимости проезда?Может там уже беспилотники рулят?Или на ослиной тяге?А все потому,что шмара и ее глупомордье-экономят на наших же деньгах.Это мы содержим и шмару,и ее свиту и общественный транспорт на свои налоги,да еще и Тойоты с унусогревом им купили.Что бы вся твоя семейка губастая сдохла нах от чего угодно!А мой тон такой потому,что на этих автобусах ездят самые незащищеннные-старики и малоимущие,а с учетом того,что у нас по воле вашего ботексного обнуленца еще и цены на бензин как ни странно не понизились-мы скоро все будет на этих автобусах кататься.Упокойтесь вы мразоты и чем быстрее,тем лучше!
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Черная молния

42 минуты назад
Каждый день в Липецке, происходит цирковое представление. Самоизоляцию продлили до 12 мая, но на сад пжл. а на садах шумные компании, шашлык, водка, пиво. Теперь ждём в середине мая резкое увеличение Короны.
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садоввод

57 минут назад
А во вторник и четверг в садах дают воду, хочется У Уваркиной спросить : Кто поливать будет?
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Таксист

сегодня, 18:47
Мы будет возить не более двух садоводов в одном авто
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