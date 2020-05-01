Общество
сегодня, 08:20
Коронавирус аннулировал Первомай
29 2666
Центр Липецка свободен от надувных шаров, транспарантов, голубых и красных флагов.
Сегодня - Первомай. Некогда Международный День солидарности трудящихся, с 2001 года в России - Праздник Весны и Труда. Но сегодня центр Липецка свободен от надувных шаров, транспарантов, голубых и красных флагов. Свободен от людей, которые в девять утра 1 мая обычно выходили на улицы, строились и шли кто куда: Федерация профсоюзов Липецкой области вела мощную колонну на свои мероприятия, а ручейки из членов КПРФ и ЛДПР текли в разрешенные им властью места проведения митингов. Но в этот раз коронавирус аннулировал Первомай. И, кажется, никто этого и не заметил.
Накануне GOROD48 обратился в Федерация профсоюзов Липецкой области за комментариями о том, будет ли их членам представлена хоть какая-то альтернатива отменным режимом самоизоляции демонстрациям, митингам и концертам? Однако руководители ФПЛО ушли в подполье настолько глубоко, что на вопрос не ответили, хотя снявший трубку рядовой инспектор какой-то первички и пообещал передать наш вопрос лидеру областного союза организаций профсоюзов Анатолию Жидких.
Для меня лично давно стало очевидным, что профсоюзы как институт по защите трудовых прав умер. Из года в год ходя на Первомай в последние 10 лет я так ни разу и не получил ответа на вопрос: «Зачем вам профсоюз?» ни от одного участника демонстраций.
- Конфеты для детей на Новый год…
- Путевка в профилакторий…
- Помощь на похороны…
Вот, пожалуй, и все, что могли сказать о своих профсоюзах учителя, медики, строители.
А где же то, для чего, собственно, и были созданы в свое время профсоюзы? Где защита человека труда?
Возьмем так и не принятую населением пенсионную реформу. В 2018 году вечный вождь областного союза организаций профсоюзов Анатолий Жидких заявил на мини-митинге о том, что профсоюзы не приемлют повышения пенсионного возраста. Но соответствующий закон бы принят - всем россиянам вне зависимости от пола накинули «пятерочку» без права обжалования приговора. И это несмотря на то, что подавляющее большинство россиян не поддержало намерения власти. Казалось бы, Первомай 2019-го был как раз тем самым поводом, чтобы поговорить эту тему, но с трибуны о пенсионной реформе не сказали ни слова! Между тем профсоюзные взносы в регионе выплачивают 126 848 человек, а в структуре ФПЛО - 1145 первичных и объединенных профсоюзных организаций.
Но с чего бы Анатолию Жидких впрягаться за трудовой народ, если он сам, судя из его официальной биографии, рабочим человеком за свои 74 года был всего шесть лет? Именно столько времени он простоял у токарного станка Елецкого завода «Гидропривод». А потом были комсомол, партия, профсоюзы. Должность председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Жидких занимает с 1996 года! Больше него на одном месте в регионе пробыли два руководителя: Владимир Рощупкин, с 1991 года являющийся главой администрации Грязинского района, и Иван Марков, с 1992 года председательствующий в областном суде.
Я бы смог на спор пересказать конспект речи Анатолия Жидких, если бы COVID-19 не съел Первомай, ведь она за редкими изменениями одна и та же из года в год. Всякий раз мощный как скала профсоюзный лидер говорит о падении жизненного уровня россиян, о бедности работающего населения, о желании работодателей еще больше ущемить права и свободы человека труда и… об успешном противостоянии этому профсоюзов! Спич он бы начал с упоминания полицейских, разогнавших демонстрацию рабочих в Чикаго 4 мая 1886 года, в ходе чего десятки человек были ранены или погибли, забыв, конечно же, упомянуть о брошенной в стражей правопорядка бомбе. Также Анатолий Жидких не сказал бы о нынешней месячной минималке в США в 1257 долларов, но похвалился бы ростом МРОТ в Липецкой области а размере 12 130 рублей. Но чем хвалиться, если неквалифицированный рабочий в Штатах за три дня зарабатывает столько же денег, сколько положено липецкому злыдню за четыре недели труда?
Работающий человек знает: профсоюзы сейчас точно также встроены в вертикаль власти, как церковь, местное самоуправление, культура и спорт. Профсоюзы раз и навсегда отказались от борьбы за права трудящихся. Мне никогда не забыть, например, что сказала два года назад советник председателя ФПЛО Анатолия Жидких Марина Насонова:
- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы!
И в самом деле - на официальный Первомай народ подтягивается по трем причинам. Первая - по разнарядке. Особенно это касается студенческой молодежи. Так, в прошлом году мне встретилась группа студентов-туркмен из педагогического университета. 20-летняя староста 1 курса факультета филологии Шахназа Бабажанова сказала тогда, что из всех бывших советских праздников на ее родине отмечают только День Победы. Что такое Первомай, никто и не знает.
- Куда вы идете под знаменами «Единой России»? - спросил я как-то у одного молодого манифестанта под сине-белым флагом.
- В светлое будущее. Оно наступит буквально скоро! - кажется, вполне серьезно ответил мужчина.
Вторая причина хождения людей колоннами - желание вспомнить молодость. Ведь 30 лет назад и трава была зеленее и солнце ярче. Третья - просто проветриться всей семьей. Как правило, погода в этот день обычно способствовала прогулкам.
Примечательно, что в прошлом году ни в колоннах демонстрантов, ни на митинге не было никого из руководителей города и области, как когда-то. А ведь еще недавно чиновники и депутаты-миллионеры толпились за растяжкой «Достойный труд - справедливая зарплата». Шествие же возглавлял лично губернатор. И отжигал на митингах от души:
- Здесь (в 1991 году) в магазинах были только лишь трехлитровые банки с огурцами. И я как бывший председатель колхоза… Меня перед Первомаем исключали из партии, снимали с работы за невозможность дать металлургам к празднику дать хотя бы по одному цыпленку. А мы не могли! Пустые магазины... На 10 тысяч липчан было ровно восемь «Жигулей»!
А в 2016 году Олег Королев пообещал «за три-пять лет повысить доходы населения в 3,5 раза».
И вот сегодня в центре Липецка - тишина…
Игорь Луговой
Накануне GOROD48 обратился в Федерация профсоюзов Липецкой области за комментариями о том, будет ли их членам представлена хоть какая-то альтернатива отменным режимом самоизоляции демонстрациям, митингам и концертам? Однако руководители ФПЛО ушли в подполье настолько глубоко, что на вопрос не ответили, хотя снявший трубку рядовой инспектор какой-то первички и пообещал передать наш вопрос лидеру областного союза организаций профсоюзов Анатолию Жидких.
Для меня лично давно стало очевидным, что профсоюзы как институт по защите трудовых прав умер. Из года в год ходя на Первомай в последние 10 лет я так ни разу и не получил ответа на вопрос: «Зачем вам профсоюз?» ни от одного участника демонстраций.
- Конфеты для детей на Новый год…
- Путевка в профилакторий…
- Помощь на похороны…
Вот, пожалуй, и все, что могли сказать о своих профсоюзах учителя, медики, строители.
А где же то, для чего, собственно, и были созданы в свое время профсоюзы? Где защита человека труда?
Возьмем так и не принятую населением пенсионную реформу. В 2018 году вечный вождь областного союза организаций профсоюзов Анатолий Жидких заявил на мини-митинге о том, что профсоюзы не приемлют повышения пенсионного возраста. Но соответствующий закон бы принят - всем россиянам вне зависимости от пола накинули «пятерочку» без права обжалования приговора. И это несмотря на то, что подавляющее большинство россиян не поддержало намерения власти. Казалось бы, Первомай 2019-го был как раз тем самым поводом, чтобы поговорить эту тему, но с трибуны о пенсионной реформе не сказали ни слова! Между тем профсоюзные взносы в регионе выплачивают 126 848 человек, а в структуре ФПЛО - 1145 первичных и объединенных профсоюзных организаций.
Но с чего бы Анатолию Жидких впрягаться за трудовой народ, если он сам, судя из его официальной биографии, рабочим человеком за свои 74 года был всего шесть лет? Именно столько времени он простоял у токарного станка Елецкого завода «Гидропривод». А потом были комсомол, партия, профсоюзы. Должность председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Жидких занимает с 1996 года! Больше него на одном месте в регионе пробыли два руководителя: Владимир Рощупкин, с 1991 года являющийся главой администрации Грязинского района, и Иван Марков, с 1992 года председательствующий в областном суде.
Я бы смог на спор пересказать конспект речи Анатолия Жидких, если бы COVID-19 не съел Первомай, ведь она за редкими изменениями одна и та же из года в год. Всякий раз мощный как скала профсоюзный лидер говорит о падении жизненного уровня россиян, о бедности работающего населения, о желании работодателей еще больше ущемить права и свободы человека труда и… об успешном противостоянии этому профсоюзов! Спич он бы начал с упоминания полицейских, разогнавших демонстрацию рабочих в Чикаго 4 мая 1886 года, в ходе чего десятки человек были ранены или погибли, забыв, конечно же, упомянуть о брошенной в стражей правопорядка бомбе. Также Анатолий Жидких не сказал бы о нынешней месячной минималке в США в 1257 долларов, но похвалился бы ростом МРОТ в Липецкой области а размере 12 130 рублей. Но чем хвалиться, если неквалифицированный рабочий в Штатах за три дня зарабатывает столько же денег, сколько положено липецкому злыдню за четыре недели труда?
Работающий человек знает: профсоюзы сейчас точно также встроены в вертикаль власти, как церковь, местное самоуправление, культура и спорт. Профсоюзы раз и навсегда отказались от борьбы за права трудящихся. Мне никогда не забыть, например, что сказала два года назад советник председателя ФПЛО Анатолия Жидких Марина Насонова:
- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы!
И в самом деле - на официальный Первомай народ подтягивается по трем причинам. Первая - по разнарядке. Особенно это касается студенческой молодежи. Так, в прошлом году мне встретилась группа студентов-туркмен из педагогического университета. 20-летняя староста 1 курса факультета филологии Шахназа Бабажанова сказала тогда, что из всех бывших советских праздников на ее родине отмечают только День Победы. Что такое Первомай, никто и не знает.
- Куда вы идете под знаменами «Единой России»? - спросил я как-то у одного молодого манифестанта под сине-белым флагом.
- В светлое будущее. Оно наступит буквально скоро! - кажется, вполне серьезно ответил мужчина.
Вторая причина хождения людей колоннами - желание вспомнить молодость. Ведь 30 лет назад и трава была зеленее и солнце ярче. Третья - просто проветриться всей семьей. Как правило, погода в этот день обычно способствовала прогулкам.
Примечательно, что в прошлом году ни в колоннах демонстрантов, ни на митинге не было никого из руководителей города и области, как когда-то. А ведь еще недавно чиновники и депутаты-миллионеры толпились за растяжкой «Достойный труд - справедливая зарплата». Шествие же возглавлял лично губернатор. И отжигал на митингах от души:
- Здесь (в 1991 году) в магазинах были только лишь трехлитровые банки с огурцами. И я как бывший председатель колхоза… Меня перед Первомаем исключали из партии, снимали с работы за невозможность дать металлургам к празднику дать хотя бы по одному цыпленку. А мы не могли! Пустые магазины... На 10 тысяч липчан было ровно восемь «Жигулей»!
А в 2016 году Олег Королев пообещал «за три-пять лет повысить доходы населения в 3,5 раза».
И вот сегодня в центре Липецка - тишина…
Игорь Луговой
29 2666
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