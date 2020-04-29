Общество

сегодня, 14:54

Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару

13 5187
#лесные пожары
4
Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару

Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Липецкой области обсуждалась новая напасть: по прогнозу синоптиков, это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В итоге опасность пожаров будет выше, чем даже в памятном 2010 году. 

Этот прогноз подкрепляется свежими синоптическими данными - прошедшая зима была одна из самых тёплых за все время метеонаблюдений. В итоге природные пожары начались еще 5 февраля, когда в липецком посёлке Заречье на реке Воронеж горел камыш. С начала года зафиксированы две тысячи возгораний травы и 480 возгораний мусора. При тушении одного такого пожара уже погиб человек.

На заседании оперштаба прозвучали угрожающие цифры: в зону возможных лесных пожаров входят 59 населённых пунктов Липецкой области. В них живут 100 тысяч человек. И только в четырех из этих населенных пунктах нет недостатков по противопожарной безопасности.

За подобные художества глав населенных пунктов начали нещадно штрафовать (сумма штрафа для должностного лица доходит до 30 000 рублей, а на юридических - до 400 000 рублей). Но уже есть случаи, когда главы сельских поселений пытались оплатить штрафы не из своего кармана, а из бюджета поселений.
13 5187
#лесные пожары
4

Комментарии (13)

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и

15 минут назад
У нас каждый год обещают аномальную жару!!! Достали уже. В то лето в шапках до августа ходили)))) и в это так же будет!
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Гостья

42 минуты назад
На три дня не могут прогнозировать, а уже на лето. Есть одно правило: средняя температура по больнице 36.6. при теплой зиме будет холодное лето, средняя температура сохранится по году
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Гость

48 минут назад
Если будет такая жара, то на большаке в с.Филатовка Добровского района не будет воды, вам пожары тушить будет нечем. Разберитесь пока не поздно
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Ковид 19

48 минут назад
Да гори оно всё синим пламенем вместе со мной
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Вера

54 минуты назад
Високосный год еще не собрал свои жертвы,остальные умрут с голода от засухи
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святой Ельцин

59 минут назад
Это все вам за грехи ваши, россияне!
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Шизохрения

сегодня, 17:12
Так политологами были, вирусологами были, теперь все метеорологами станут
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?

сегодня, 16:43
Отлично, можно никуда не ехать.
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Вангую!

сегодня, 16:32
Чем больше в специалистах и руководителях жертв ЕГЭ тем больше апокалипсис будет, а подобные "прогнозы" читать смешно! Максимум на 3 дня погоду можете сказать и то с допущениями!
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Ой бред

сегодня, 16:24
Осенью говорили про лютую зиму. На неделю точно предсказать не могут
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