сегодня, 14:54
Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару
Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Липецкой области обсуждалась новая напасть: по прогнозу синоптиков, это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В итоге опасность пожаров будет выше, чем даже в памятном 2010 году.
На заседании оперштаба прозвучали угрожающие цифры: в зону возможных лесных пожаров входят 59 населённых пунктов Липецкой области. В них живут 100 тысяч человек. И только в четырех из этих населенных пунктах нет недостатков по противопожарной безопасности.
За подобные художества глав населенных пунктов начали нещадно штрафовать (сумма штрафа для должностного лица доходит до 30 000 рублей, а на юридических - до 400 000 рублей). Но уже есть случаи, когда главы сельских поселений пытались оплатить штрафы не из своего кармана, а из бюджета поселений.
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Гостья
Гость
Ковид 19
Вера
святой Ельцин
Шизохрения
?
Вангую!
Ой бред