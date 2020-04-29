Область готовится к новым напастям адского 2020-го: синоптики прогнозирую летом небывалую жару

Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Липецкой области обсуждалась новая напасть: по прогнозу синоптиков, это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В итоге опасность пожаров будет выше, чем даже в памятном 2010 году.

Этот прогноз подкрепляется свежими синоптическими данными - прошедшая зима была одна из самых тёплых за все время метеонаблюдений. В итоге природные пожары начались еще 5 февраля, когда в липецком посёлке Заречье на реке Воронеж горел камыш. С начала года зафиксированы две тысячи возгораний травы и 480 возгораний мусора. При тушении одного такого пожара уже погиб человек.



На заседании оперштаба прозвучали угрожающие цифры: в зону возможных лесных пожаров входят 59 населённых пунктов Липецкой области. В них живут 100 тысяч человек. И только в четырех из этих населенных пунктах нет недостатков по противопожарной безопасности.



За подобные художества глав населенных пунктов начали нещадно штрафовать (сумма штрафа для должностного лица доходит до 30 000 рублей, а на юридических - до 400 000 рублей). Но уже есть случаи, когда главы сельских поселений пытались оплатить штрафы не из своего кармана, а из бюджета поселений.

