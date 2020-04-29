Общество

вчера, 19:26

ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды

14 5768
#гидравлические испытания
4
ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды
ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды на время летних время испытание тепловых сетей.

Наименование

котельной

адрес



Начало


Окончание

Объекты в г. Липецке

Акушерский корпус

ул. Московская, 6а

27.04.2020

10.05.2020

Ул. Ковалева, 109а

ул. Ковалёва, 109

06.05.2020

19.05.2020

Ул. Ковалева, 107д («Тройка-Л»)

жилые дома: ул. Ковалева, 99, 107а

нежилые помещения: Ковалева, 103, 107в, 101, 101а, 101 в, 102

Римского-Корсакова, 4а, 6е, 8а, 10б, 10в,

06.05.2020

19.05.2020

Механизаторов, 21

ул. Механизаторов, 21

06.05.2020

19.05.2020

Школа № 35 с. Сселки

ул. Ракитная, 2

07.05.2020

20.05.2020

С. Желтые пески (школа № 34)

ул. Космонавтов, 1


07.05.2020

20.05.2020

Тубдиспансер

ул. Космонавтов, 37, 39

08.05.2020

21.05.2020

Школа № 26

ул. З. Космодемьянской, 178

08.05.2020

21.05.2020

Энгельса

ул. К. Цеткин, 1/1

ул. Энгельса, 1/1, 1, 1б, 5а, 5б, 7а, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2

12.05.2020

25.05.2020

108 квартал

ул. Амурская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а

ул. Гайдара, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2а, 21, 23, 25, 3, 4, 7, 9

ул. Луначарского, 2, 3, 4

ул. Нахимова, 10, 12, 14, 3, 5, 6, 7, 8, 8а

ул. Ушакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 2

12.05.2020

25.05.2020

Центролит

пер. Рудный, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 , 9а

ул. Ангарская, 1а, 1/1, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 9

ул. Базарная, 1в, 3а

ул. Геологическая, 2, 2а, 4, 7

ул. Десткая, 8, 1а, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9

ул. Исполкомовская, 10, 5, 8

ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4а, 4г

ул. Монтажников, 3а, 5, 6/1, 6/2

ул. Ново-весовая, 18, 19, 20, 21, 22

ул. Ударников, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 20а, 21, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9

ул. Юношеская, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 21, 21а, 23а, 43, 48, 50, 50п, 51, 73, 77а, 97, 77

12.05.2020

25.05.2020

Космонавтов 36/4

ул. Космонавтов, 36/4

13.05.2020

26.05.2020

Ул. Баумана

ул. Баумана, 293а, 293а, 299а, 308, 307а, 309, 311,313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333а, 333б

25.05.2020

07.06.2020

Пос. Северный Рудник

ул. Кузьминская, 1а, 2а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б


01.06.2020

14.06.2020

Школа № 22

ул. Молодежная, 2

01.06.2020

14.06.2020


Напомним, что ранее график испытаний тепловых сетей обнародовала компания «Квадра», его можно найти здесь.




14 5768
#гидравлические испытания
4

Комментарии (14)

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Как гость
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Абывыгода

вчера, 23:35
То эпидемия, то ЛГЭК.
ответить

MASOK.NET

вчера, 23:03
Сейчас не время отключать воду . В августе проверите и хватит , как раз может и карантин к тому времени закончится
ответить

Губернатору

вчера, 22:21
Не отключайте в Мае горячую воду
ответить

Я

вчера, 22:09
НА Кутузова?
ответить

Я

вчера, 22:08
А на Соколе?
ответить

Гость

вчера, 21:51
Купил квартиру с индивидуальным отоплением.. Сам теперь потребляю газ и холодную воду по мере необходимости... ...... Так что прощай ненасытная "Квадра".....
ответить

правда

вчера, 21:08
До этого было написано ,что с 12 04. 2020 будет отключен 19 м,а сдесь ничего неизвестно к ,ДИБИЛИЗМ !!!!!!
ответить

Николай

вчера, 21:06
Виктор Цой, водой с мылом.
ответить

111

вчера, 21:04
А куда делись др улицы кот Центролит? Где Ангарская, пер. Рудный и другие? Платим вроде ЛГЭК?
ответить

555

вчера, 20:04
А жизнь продолжается! Ура!!!
ответить
Еще комментарии

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