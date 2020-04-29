вчера, 19:26
ЛГЭК обнародовал график отключений горячей воды
|
Наименование
котельной
|
адрес
|
Начало
|
Окончание
|
Объекты в г. Липецке
|
Акушерский корпус
|
ул. Московская, 6а
|
27.04.2020
|
10.05.2020
|
Ул. Ковалева, 109а
|
ул. Ковалёва, 109
|
06.05.2020
|
19.05.2020
|
Ул. Ковалева, 107д («Тройка-Л»)
|
жилые дома: ул. Ковалева, 99, 107а
нежилые помещения: Ковалева, 103, 107в, 101, 101а, 101 в, 102
Римского-Корсакова, 4а, 6е, 8а, 10б, 10в,
|
06.05.2020
|
19.05.2020
|
Механизаторов, 21
|
ул. Механизаторов, 21
|
06.05.2020
|
19.05.2020
|
Школа № 35 с. Сселки
|
ул. Ракитная, 2
|
07.05.2020
|
20.05.2020
|
С. Желтые пески (школа № 34)
|
ул. Космонавтов, 1
|
07.05.2020
|
20.05.2020
|
Тубдиспансер
|
ул. Космонавтов, 37, 39
|
08.05.2020
|
21.05.2020
|
Школа № 26
|
ул. З. Космодемьянской, 178
|
08.05.2020
|
21.05.2020
|
Энгельса
|
ул. К. Цеткин, 1/1
ул. Энгельса, 1/1, 1, 1б, 5а, 5б, 7а, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2
|
12.05.2020
|
25.05.2020
|
108 квартал
|
ул. Амурская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а
ул. Гайдара, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2а, 21, 23, 25, 3, 4, 7, 9
ул. Луначарского, 2, 3, 4
ул. Нахимова, 10, 12, 14, 3, 5, 6, 7, 8, 8а
ул. Ушакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 2
|
12.05.2020
|
25.05.2020
|
Центролит
|
пер. Рудный, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 , 9а
ул. Ангарская, 1а, 1/1, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 9
ул. Базарная, 1в, 3а
ул. Геологическая, 2, 2а, 4, 7
ул. Десткая, 8, 1а, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9
ул. Исполкомовская, 10, 5, 8
ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4а, 4г
ул. Монтажников, 3а, 5, 6/1, 6/2
ул. Ново-весовая, 18, 19, 20, 21, 22
ул. Ударников, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 20а, 21, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9
ул. Юношеская, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 21, 21а, 23а, 43, 48, 50, 50п, 51, 73, 77а, 97, 77
|
12.05.2020
|
25.05.2020
|
Космонавтов 36/4
|
ул. Космонавтов, 36/4
|
13.05.2020
|
26.05.2020
|
Ул. Баумана
|
ул. Баумана, 293а, 293а, 299а, 308, 307а, 309, 311,313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333а, 333б
|
25.05.2020
|
07.06.2020
|
Пос. Северный Рудник
|
ул. Кузьминская, 1а, 2а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б
|
01.06.2020
|
14.06.2020
|
Школа № 22
|
ул. Молодежная, 2
|
01.06.2020
|
14.06.2020
Напомним, что ранее график испытаний тепловых сетей обнародовала компания «Квадра», его можно найти здесь.
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