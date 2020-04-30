Вокруг Бутырок бушует пожар

Жители села Бутырки Грязинского района весь вечер провели на улице. Пожарные борются с огнём уже несколько часов

Как сообщают жители села Бутырки Грязинского района, сегодня вечером за селом загорелась сухая трава. Огонь за околицей бушевал с невероятной силой и шел на село. Жители Бутырок вынуждены были выйти на улицу, опасаясь, что огонь доберется до их домов.



Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, возле Бутырок горит сухая растительность на площади 10 га. На месте работают 3 пожарных отделения, в помощь направлено 2 отделения от Лесопожарного центра и трактор с бочкой. Также Бутырки и ближайший лес опахивает трактор.



Несмотря на то, что один пожар был локализован, и жители вернулись в дома, занялся пожар уже с другой стороны. Две улицы в Бутырках застроены деревянными домами, пожарные машины в данный момент направились именно туда. Борьба с огненной стихией продолжается и в эти минуты.



Напомним, сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Липецкой области обсуждался прогноз синоптиков - это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В итоге опасность пожаров будет выше, чем даже в памятном 2010 году. С начала года уже зафиксированы две тысячи возгораний травы и 480 возгораний мусора. При тушении одного такого пожара уже погиб человек.



На заседании оперштаба прозвучали угрожающие цифры: в зону возможных лесных пожаров входят 59 населённых пунктов Липецкой области. В них живут 100 тысяч человек. И только в четырех из этих населенных пунктах нет недостатков по противопожарной безопасности.



Днем опасность обсудили, а вечером огонь уже подошел к нескольким селам…







