Происшествия

вчера, 23:47

Вокруг Бутырок бушует пожар

10 1276
#пожар #
7
Вокруг Бутырок бушует пожар

Жители села Бутырки Грязинского района весь вечер провели на улице. Пожарные борются с огнём уже несколько часов

Как сообщают жители села Бутырки Грязинского района, сегодня вечером за селом загорелась сухая трава. Огонь за околицей бушевал с невероятной силой и шел на село. Жители Бутырок вынуждены были выйти на улицу, опасаясь, что огонь доберется до их домов.

Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, возле Бутырок горит сухая растительность на площади 10 га. На месте работают 3 пожарных отделения, в помощь направлено  2 отделения от Лесопожарного центра и трактор с бочкой. Также Бутырки и ближайший лес опахивает трактор.

Несмотря на то, что один пожар был локализован, и жители вернулись в дома, занялся пожар уже с другой стороны. Две улицы в Бутырках застроены деревянными домами, пожарные машины в данный момент направились именно туда. Борьба с огненной стихией продолжается и в эти минуты.

Напомним, сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Липецкой области обсуждался прогноз синоптиков - это лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В итоге опасность пожаров будет выше, чем даже в памятном 2010 году. С начала года уже зафиксированы две тысячи возгораний травы и 480 возгораний мусора. При тушении одного такого пожара уже погиб человек.

На заседании оперштаба прозвучали угрожающие цифры: в зону возможных лесных пожаров входят 59 населённых пунктов Липецкой области. В них живут 100 тысяч человек. И только в четырех из этих населенных пунктах нет недостатков по противопожарной безопасности.

Днем опасность обсудили, а вечером огонь уже подошел к нескольким селам…



10 1276
#пожар #
7

Комментарии (10)

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Петровна

сегодня, 02:43
Леха, Небось хохлы фашисты
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Аня

сегодня, 01:51
Ну что значит - загорелась трава?? Сама она не могла загореться! Какой то дурак либо окурок кинул, либо костер не потушил! А может, кто-то особо одаренный решил поджечь * траву. Сегодня. В день, когда скорость ветра была больше 15 м/с.
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Андрей

сегодня, 01:41
Сталин-психиатр., поспал бы
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Может они там сикалками тушат ?

сегодня, 01:40
Вот что интересно, кто-то не может успокоиться с поджогоми, наверное хочет, чтобы ему построили новый дом, в статье вон сказано : - "Несмотря на то, что один пожар был локализован, и жители вернулись в дома, занялся пожар уже с другой стороны"..
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Сталин-психиатр.

сегодня, 01:36
Некуда русскому человеку податься. То вирус, то огонь...
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Житель

сегодня, 01:30
Как всегда красивая сказка. А на самом деле пожар тушили силами нескольких домов на протяжении 6 часов с одной бригадой пожарных и трактористом! Тракторист- отважный парень, который выполняет свою работу на все 100%. Неоднократно звонили на 112 и призывали к помощи, так как пожар был уже рядом с нашими домами. Ответ, цитирую: «На данный момент нет свободных машин, тушите своими силами: мокрыми тряпками и подручными средствами».
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эээ

сегодня, 01:08
надо просто к поджигателям применять строгие меры чтобы в следующий раз подумал сколько ему будет стоить поджог
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Было дело. не дай Бог повторится

сегодня, 01:02
Все мы помним 2010 год, когда от удушения стоящего в городе смога от тушения пожаров умерла масса больных астмой людей. теперь-же опасность удушения может преследовать и больных, короновирусом, так как главный симптом по мнению врачей это не кашель и температура, а именно одышка, времени для поиска эффективного лекарства от вируса мало, а трава уже начинает гореть, сейчас, надо максимально усилить патрулирование лесов, запретить людям вообще там появляться, иначе если ситуация выйдет из под контроля, то нетрудно представить что может случиться.
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Вот, это

сегодня, 00:18
будет пострашнее любой короны
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Леха

вчера, 23:58
Жесть. Пора отлавливать мудаков которые поджигают и казнить на месте.
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