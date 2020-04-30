Открытие фонтанов в Липецке откладывается до особого распоряжения

Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки традиционного открытия фонтанов 1 мая не произойдет. Предполагается, что 12 водных комплексов заработают после ослабления режима самоизоляции.



Сейчас чаши фонтанов открыты, расчищены от мусора. Системы смонтированы и прошли предпусковую подготовку. Как сообщили в управлении главного смотрителя, полный день работы фонтанов обходится более чем в 16 тысяч рублей. А значит, только за майские праздники удастся сэкономить около 200 тысяч.



Ожидается, что экономия позволит продлить работу фонтанов: в будние дни водные комплексы работали всего по несколько часов. Также рассматривается вариант направления сэкономленных средств на содержание и ремонт фонтанов.



