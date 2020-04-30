сегодня, 16:50
Открытие фонтанов в Липецке откладывается до особого распоряжения
Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки традиционного открытия фонтанов 1 мая не произойдет. Предполагается, что 12 водных комплексов заработают после ослабления режима самоизоляции.
Ожидается, что экономия позволит продлить работу фонтанов: в будние дни водные комплексы работали всего по несколько часов. Также рассматривается вариант направления сэкономленных средств на содержание и ремонт фонтанов.
Лингвист-маркшейдер
как гость
раз фонтаны не включают