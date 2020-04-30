Общество

сегодня, 16:50

Открытие фонтанов в Липецке откладывается до особого распоряжения

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#фонтаны
Открытие фонтанов в Липецке откладывается до особого распоряжения

Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки традиционного открытия фонтанов 1 мая не произойдет. Предполагается, что 12 водных комплексов заработают после ослабления режима самоизоляции.

Сейчас чаши фонтанов открыты, расчищены от мусора. Системы смонтированы и прошли предпусковую подготовку. Как сообщили в управлении главного смотрителя, полный день работы фонтанов обходится более чем в 16 тысяч рублей. А значит, только за майские праздники удастся сэкономить около 200 тысяч.

Ожидается, что экономия позволит продлить работу фонтанов: в будние дни водные комплексы работали всего по несколько часов. Также рассматривается вариант направления сэкономленных средств на содержание и ремонт фонтанов.

3 434
#фонтаны

Комментарии (3)

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Лингвист-маркшейдер

сегодня, 18:10
Это вы, верующие, так называете. По раскладу психологов, это некроманты. Один хрен, служители преисподней. Ад-Мини-Страторы...
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как гость

сегодня, 18:08
Теперь умрем без фонтанов.
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раз фонтаны не включают

сегодня, 17:17
тогда айда на кладбища. Их посещать уже разрешили... пасха прошла, радоница прошла, теперь можно... антихристы....
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