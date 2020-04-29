Нарушения самоизоляции: костры на пляже и лезгинка во дворе жилого дома

По единому для экстренных служб телефону «112» липчане продолжают сообщает о нарушениях режима самоизоляции.

28 апреля операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли сразу несколько таких звонков.

Так в одном случае горожане сообщали о большой группе подростков, собравшихся во дворе на улице Московской. В другом – о подростках, которые развели на Сокольском пляже костры.



В районе Опытной станции во дворах на улице Игнатьева молодёжь устроила дискотеку с «лезгинкой». А возле магазина «Линия» и ГДМ «Октябрь» - автопати с громкой музыкой.



Вся такая информация спасателями оперативно передаётся в полицию.



- С наступлением тёплых, солнечных дней у части горожан, особенно молодёжи, возникает понятное желание активно отдохнуть на воздухе. Однако, по мнению медиков, риск заражения смертельно опасным вирусом пока очень высок. Поэтому ещё раз призываем все поколения липчан к строгому соблюдению введённых в регионе и областном центре ограничительных мер, - говорит начальник МКУ «Управление ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

