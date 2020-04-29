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Нарушения самоизоляции: костры на пляже и лезгинка во дворе жилого дома

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#коронавирус #самоизоляция
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Нарушения самоизоляции: костры на пляже и лезгинка во дворе жилого дома

По единому для экстренных служб телефону «112» липчане продолжают сообщает о нарушениях режима самоизоляции.
28 апреля операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли сразу несколько таких звонков. 

Так в одном случае горожане сообщали о большой группе подростков, собравшихся во дворе на улице Московской. В другом – о подростках, которые развели на Сокольском пляже костры.
  
В районе Опытной станции во дворах на улице Игнатьева молодёжь устроила дискотеку с «лезгинкой». А возле магазина «Линия» и ГДМ «Октябрь» - автопати с громкой музыкой. 

Вся такая информация спасателями оперативно передаётся в полицию. 

- С наступлением тёплых, солнечных дней у части горожан, особенно молодёжи, возникает понятное желание активно отдохнуть на воздухе. Однако, по мнению медиков, риск заражения смертельно опасным вирусом пока очень высок. Поэтому ещё раз призываем все поколения липчан к строгому соблюдению введённых в регионе и областном центре ограничительных мер, - говорит начальник МКУ «Управление ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.
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#коронавирус #самоизоляция
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Комментарии (24)

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Гость 111

8 минут назад
Хреновы мололетние щиглы
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Бусинк@

13 минут назад
Как задрали уже этим короновирусом!Людям скоро жрать будет нечего,все на борьбу с ним..Как будто никто ни чем больше и не болеет !В онкологию вон придите и посмотрите,вот где больные(
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Кто дурак

16 минут назад
Игнатьева в районе Быханова сада, а не Опытной
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Гребень

18 минут назад
всех отпетушим
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мозгами надо

23 минуты назад
где омон, надо не дубинками, а правильным воспитанием. Эффект будет лучше.
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Яков Моисеевич

32 минуты назад
Для особливо непонятливых поясню. Грамотность - это всего лишь умение читать и писать. До 1920-х гг. неграмотных было много. Советская власть с этим покончила. Но в последние годы появились лица-БОМЖиР, местами беспризорники. Масса безработных. Чуток потерпите, появятся и неграмотные. Сказано же с самОГО верха: пора привыкать! Мы уходим и дальше будем уходить от патернализма (социальной опеки). Теперь каждый - сам себе хозяин. Вы что, телевизор и видео не смотрите?
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семенэ

44 минуты назад
это тебе нужно * поправить. привыкли этих псов цепных спускать
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Коронавирус

сегодня, 17:30
Какого хрена у Вас в Липецке чурки спокойно лезгинку танцуют?! Липчанин, как ты думаешь, что будет с тобой, ежели ты спляшешь в Махачкале?
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No One

сегодня, 17:30
Социолог Никодим, А ты вообще, шибко грамотный!
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ёпт

сегодня, 17:28
Вот таких и надо штрафовать, которые с дуру бесятся. Да к тому же они просто мешают своим шумом людям. А не отлавливать тех, кто просто идёт по улице в одиночестве.
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