Михаил Бала: «Если вирус выжжет все вокруг себя, он погибнет сам»

Врач-инфекционист рассказал GOROD48 о том, что надо знать о коронавирусе и стоит ли его бояться.





Мы попросили ответить на эти вопросы врача-инфекциониста, автора более 200 научных работ, доктора медицинских наук, профессора Михаила Балу.







- Михаил Анатольевич, в Липецке и в области нет ни одного официального больного вирусом COVID-19. А есть ли те, кто уже болен, но об этом не знает ни он сам, ни медики?



- Хороший вопрос. Но на него у меня ответа нет. Я вам одну историю расскажу. Человек заболел, как он считает, простудой. Сидит дома, гоняет чаи, дышит над паром, лепит на себя горчичники. Делает все, как он думает, чтобы выздороветь. Но вдруг понимает, что ему нехорошо. Вызывает врача из поликлиники. Тот спрашивает, поедет ли он в больницу. Нет. Проходит еще один день. Ему хуже. Вызывает «скорую» и все же едет в больницу. И там, спустя время, исчисляемое несколькими сутками, вдруг вспоминает, что недавно отдыхал неподалеку от экватора. То ли на Мальдивах, то ли на Бали. А обратно возвращался через Гонконг или Сингапур. Вы можете объяснить мне эту партизанскую тактику?



- Эта история придуманная или липецкая?



- Конечно, придуманная, - смеется врач. - Вспомним добрым словом китайцев. Власти КНР сказали всем сидеть и всем бояться, и в Китае люди сидят и боятся! У наших людей - другая психология. Наш человек не только за себя не боится, он за родственников не беспокоится! Наши люди не думают ни о чем, скрывают от медиков информацию, которая может быть ключевой и не только в его случае. Менталитет! Если бы мы столкнулись с коронавирусом лет двадцать назад, когда у людей еще была советская дисциплина, то мы бы вели себя как китайцы. А сейчас - нет.



У нас с 2002 года началась эпоха инфекционно-информационных войн всемирного масштаба. Пошли чередой атипичная пневмония, ТОРС - тяжелый острый респираторный синдром, птичий грипп, свиной грипп. В ходе этих войн показывали крупным планом больных и трупы, а потом начинались движения капитала, материальных ресурсов, туристических потоков и т.п. Сначала топили корабли с бытовой техникой из Юго-Восточной Азии и капиталы шли в Европу. Потом горели коровники в Великобритании, где боролись с коровьим бешенством. Пострадал их сельскохозяйственный рынок - выросли инвестиции в производство молока и мяса в континентальной Европе. Информация, основанная на инфекционном процессе, стала оружием. В этот раз коронавирус помог властям Китая на фоне паники скупить задешево акции иностранных инвесторов своих предприятий.



- Так вы еще и конспиролог?



- Никто не знает, откуда пошел этот вирус. Есть разные на этот счет мнения. Но китайцы молодцы. Они показали всем, как нужно работать на уровне государства. Они показали, как грамотно отстроить режимы санобработки, обсервации, изоляции больных, как гасить очаги инфекции, воспользовавшись, кстати, еще советским опытом.



Советская школа эпидемиологии помогла нам справится со страшными инфекционными заболеваниями в Средней Азии, на Кавказе, в Поволжье. Она же помогла погасить вспышки туляремии, брюшного тифа, лептоспироза, гепатита А в 1945 году в Германии. Немецкие семейные врачи оказались не в состоянии бороться с этими инфекционными болезнями, но с ними успешно справилась Красная Армия. Вместе с ней в Германию пришли санитарно-противоэпидемические отряды с полномочиями как у СМЕРШа. Их бойцы оцепляли опасные районы, проводили подворные обходы, занимались дезинфекцией. Вслед за ними разворачивались полевые инфекционные госпитали. Но весь этот уникальный опыт потом был утерян. А в Китае, выходит, сохранился.



- По данным ВОЗ, из сотни заболевших коронавирусом умирают трое. Нам стоит бояться?



- Каждое событие проходит пять фаз: шумиха-неразбериха-поиски виноватого-наказание невиновного-награждение непричастного. У нас пока шумиха и неразбериха. Поймите, когда все только начинается, самые тяжелые случаи становятся показательными. И к ним приковано все внимание, а не к тем, кто болеет в менее тяжелых формах и выздоравливает. Только недавно появились тесты, которые выявляют, что люди болеют именно коронавирусом, а не гриппом. И чем дальше, тем больше людей станут обследованными. И окажется, что выздоровевших намного больше, чем предполагалось ранее. Таким образом, те, кто погибли первыми, уйдут вниз статистики. Да, сейчас летальность вируса COVID-19 немного превышает 3%. Но смертность будет постепенно снижаться за счет увеличения количества выздоровевших.



- В группе риска - люди с избыточным весом, больные хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом, пенсионеры в возрасте от 60 лет...



- Да, те, у кого уже не осталось сил сопротивляться. То же самое, кстати, было в 2010 году, в эпидемию свиного гриппа.



- А если человек говорит врачу, что приехал из Москвы. И вроде бы даже видел там китайцев. Он просит сделать ему специальный анализ на коронавирус. Ему его сделают?



- Сделают. Тесты пришли. Они рабочие. Они есть и активно уже применяются в областном центре гигиены и эпидемиологии. У всех врачей, даже в частных медцентрах, есть указания от Роспотребнадзора и от облздрава, к каким пациентам должно быть особое внимание. Это в первую очередь те, кому поставлен диагноз пневмония,



В свое время в Липецке работала кафедра последипломного обучения, где мы проигрывали сценарии развития особо опасных карантинных «ВОЗовских» инфекций в регионе. И всякий раз у нас получалось одно и то же: первая линия ложится вся! То есть в зоне опасности - не только заболевшие, но и все те, кто контактировал с больными: работники гостиниц, родственники, соседи, медики, которые с ними общались. Реально машина по предотвращению распространения такой инфекции и ее лечению включится тогда, когда уже появятся больные люди.



Но, кстати, надо отдать государству должное:







- Что делать человеку, который заболел то ли ОРВИ, то ли гриппом, то ли коронавирусом? Обязательно ли сразу обращаться к медикам?



- Учитывая ситуацию, да. В поликлиники, правда, я бы ходить не советовал. Лучше вызвать врача на дом. А дальше все будет зависеть от того, что больной скажет врачу и что увидит врач. Участковых терапевтов сейчас натаскивают на коронавирус. Но вообще стоит помнить, что у этого вируса нет специфических клинических отличий от гриппа. Поэтому без тест-анализа не обойтись.



- Хватит ли мощностей у областной инфекционной больницы для лечения всех заболевших? Допустим, заполнят в ней все боксы и полубоксы, а потом?



- Все в руках божьих! На днях видел передачу по центральному телевидению, где как раз говорили о коронавирусе. И там выступал прошедший все горячие инфекционные точки мира потомственный инфекционист Владимир Никифоров, который раньше, как и его отец, был главным инфекционистом страны. Он сказал, что у всех процессов есть объективный сценарий. И он состоится независимо от того, что будут делать медики. Конечно, разгильдяйством его можно масштабировать, а адекватными мерами - сократить. Но сценарий состоится.



Стоить понимать, что вирус постепенно распространится повсюду, по всем странам и народам. Но постепенно пойдет и другой процесс, то, что мы называем «проэпидимичеванием», то есть формированием естественного иммунитета у людей. Та первая волна, которая сейчас сопровождается смертностью, закончится. Но даже сейчас у коронавируса не наблюдается высокой вирулентности, агрессивности. В таких ситуациях после первого наката инфекции вирулентность зачастую даже снижается. В природе ни что живое не заточено на уничтожение своей кормовой базы, и это верно даже для вирусов. Если вирус выжжет все вокруг себя, он погибнет сам. Поэтому дальше все пойдет на убыль.



- Но 2-3% первых заболевших умрут по-любому?



- Увы, да. Остальные адаптируются и будут жить дальше. К тому же уже летом ученые обещают сделать общедоступной вакцину от коронавируса.



- Итак, паниковать не надо. А что стоит делать?



- Активно применять все стандартные меры профилактики. По возможности избегать людных мест. Держаться подальше от чихающих и кашляющих людей. Носить при необходимости в общественных местах медицинские маски или легкие респираторы. Обрабатывать почаще руки антисептиками. Дома не спешить обнимать родных, а прежде умыться, вымыть руки с мылом, промыть нос.



- Спасибо за разговор!



фото: sharespro.ru

Вчера GOROD48 сообщил о том, что в Липецкой области на коронавирус уже проверили сто человек и никто из них не оказался носителем инфекции. В России и в регионе, как уже писал GOROD48, предприняты беспрецедентные профилактические меры по раннему выявлению коронавируса, но будет ли их достаточно при нашей всеобщей безалаберности? Справятся ли наши эпидемиологи и вирусологи с этим вызовом?Мы попросили ответить на эти вопросы врача-инфекциониста, автора более 200 научных работ, доктора медицинских наук, профессора Михаила Балу.- Хороший вопрос. Но на него у меня ответа нет. Я вам одну историю расскажу. Человек заболел, как он считает, простудой. Сидит дома, гоняет чаи, дышит над паром, лепит на себя горчичники. Делает все, как он думает, чтобы выздороветь. Но вдруг понимает, что ему нехорошо. Вызывает врача из поликлиники. Тот спрашивает, поедет ли он в больницу. Нет. Проходит еще один день. Ему хуже. Вызывает «скорую» и все же едет в больницу. И там, спустя время, исчисляемое несколькими сутками, вдруг вспоминает, что недавно отдыхал неподалеку от экватора. То ли на Мальдивах, то ли на Бали. А обратно возвращался через Гонконг или Сингапур. Вы можете объяснить мне эту партизанскую тактику?- Конечно, придуманная, - смеется врач. - Вспомним добрым словом китайцев. Власти КНР сказали всем сидеть и всем бояться, и в Китае люди сидят и боятся! У наших людей - другая психология. Наш человек не только за себя не боится, он за родственников не беспокоится! Наши люди не думают ни о чем, скрывают от медиков информацию, которая может быть ключевой и не только в его случае. Менталитет! Если бы мы столкнулись с коронавирусом лет двадцать назад, когда у людей еще была советская дисциплина, то мы бы вели себя как китайцы. А сейчас - нет.У нас с 2002 года началась эпоха инфекционно-информационных войн всемирного масштаба. Пошли чередой атипичная пневмония, ТОРС - тяжелый острый респираторный синдром, птичий грипп, свиной грипп. В ходе этих войн показывали крупным планом больных и трупы, а потом начинались движения капитала, материальных ресурсов, туристических потоков и т.п. Сначала топили корабли с бытовой техникой из Юго-Восточной Азии и капиталы шли в Европу. Потом горели коровники в Великобритании, где боролись с коровьим бешенством. Пострадал их сельскохозяйственный рынок - выросли инвестиции в производство молока и мяса в континентальной Европе. Информация, основанная на инфекционном процессе, стала оружием. В этот раз коронавирус помог властям Китая на фоне паники скупить задешево акции иностранных инвесторов своих предприятий.- Никто не знает, откуда пошел этот вирус. Есть разные на этот счет мнения. Но китайцы молодцы. Они показали всем, как нужно работать на уровне государства. Они показали, как грамотно отстроить режимы санобработки, обсервации, изоляции больных, как гасить очаги инфекции, воспользовавшись, кстати, еще советским опытом.Советская школа эпидемиологии помогла нам справится со страшными инфекционными заболеваниями в Средней Азии, на Кавказе, в Поволжье. Она же помогла погасить вспышки туляремии, брюшного тифа, лептоспироза, гепатита А в 1945 году в Германии. Немецкие семейные врачи оказались не в состоянии бороться с этими инфекционными болезнями, но с ними успешно справилась Красная Армия. Вместе с ней в Германию пришли санитарно-противоэпидемические отряды с полномочиями как у СМЕРШа. Их бойцы оцепляли опасные районы, проводили подворные обходы, занимались дезинфекцией. Вслед за ними разворачивались полевые инфекционные госпитали. Но весь этот уникальный опыт потом был утерян. А в Китае, выходит, сохранился.- Каждое событие проходит пять фаз: шумиха-неразбериха-поиски виноватого-наказание невиновного-награждение непричастного. У нас пока шумиха и неразбериха. Поймите, когда все только начинается, самые тяжелые случаи становятся показательными. И к ним приковано все внимание, а не к тем, кто болеет в менее тяжелых формах и выздоравливает. Только недавно появились тесты, которые выявляют, что люди болеют именно коронавирусом, а не гриппом. И чем дальше, тем больше людей станут обследованными. И окажется, что выздоровевших намного больше, чем предполагалось ранее. Таким образом, те, кто погибли первыми, уйдут вниз статистики. Да, сейчас летальность вируса COVID-19 немного превышает 3%. Но смертность будет постепенно снижаться за счет увеличения количества выздоровевших.- Да, те, у кого уже не осталось сил сопротивляться. То же самое, кстати, было в 2010 году, в эпидемию свиного гриппа.- Сделают. Тесты пришли. Они рабочие. Они есть и активно уже применяются в областном центре гигиены и эпидемиологии. У всех врачей, даже в частных медцентрах, есть указания от Роспотребнадзора и от облздрава, к каким пациентам должно быть особое внимание. Это в первую очередь те, кому поставлен диагноз пневмония, те, кто был за границей, те, кто мог контактировать с гражданами Китая . Так что если заболевший не будет «партизанить», то экспресс-анализ на коронавирус ему сделают обязательно.В свое время в Липецке работала кафедра последипломного обучения, где мы проигрывали сценарии развития особо опасных карантинных «ВОЗовских» инфекций в регионе. И всякий раз у нас получалось одно и то же: первая линия ложится вся! То есть в зоне опасности - не только заболевшие, но и все те, кто контактировал с больными: работники гостиниц, родственники, соседи, медики, которые с ними общались. Реально машина по предотвращению распространения такой инфекции и ее лечению включится тогда, когда уже появятся больные люди.Но, кстати, надо отдать государству должное: на вооружении облздрава появился специальный транспортировочный бокс для опасных больных . Такой я видел лишь однажды в 1989 году, когда учился в Первой инфекционной Московской больнице. А второй такой в СССР был тогда только в 4м Главном Управлении Минздрава СССР.- Учитывая ситуацию, да. В поликлиники, правда, я бы ходить не советовал. Лучше вызвать врача на дом. А дальше все будет зависеть от того, что больной скажет врачу и что увидит врач. Участковых терапевтов сейчас натаскивают на коронавирус. Но вообще стоит помнить, что у этого вируса нет специфических клинических отличий от гриппа. Поэтому без тест-анализа не обойтись.- Все в руках божьих! На днях видел передачу по центральному телевидению, где как раз говорили о коронавирусе. И там выступал прошедший все горячие инфекционные точки мира потомственный инфекционист Владимир Никифоров, который раньше, как и его отец, был главным инфекционистом страны. Он сказал, что у всех процессов есть объективный сценарий. И он состоится независимо от того, что будут делать медики. Конечно, разгильдяйством его можно масштабировать, а адекватными мерами - сократить. Но сценарий состоится.Стоить понимать, что вирус постепенно распространится повсюду, по всем странам и народам. Но постепенно пойдет и другой процесс, то, что мы называем «проэпидимичеванием», то есть формированием естественного иммунитета у людей. Та первая волна, которая сейчас сопровождается смертностью, закончится. Но даже сейчас у коронавируса не наблюдается высокой вирулентности, агрессивности. В таких ситуациях после первого наката инфекции вирулентность зачастую даже снижается. В природе ни что живое не заточено на уничтожение своей кормовой базы, и это верно даже для вирусов. Если вирус выжжет все вокруг себя, он погибнет сам. Поэтому дальше все пойдет на убыль.- Увы, да. Остальные адаптируются и будут жить дальше. К тому же уже летом ученые обещают сделать общедоступной вакцину от коронавируса.- Активно применять все стандартные меры профилактики. По возможности избегать людных мест. Держаться подальше от чихающих и кашляющих людей. Носить при необходимости в общественных местах медицинские маски или легкие респираторы. Обрабатывать почаще руки антисептиками. Дома не спешить обнимать родных, а прежде умыться, вымыть руки с мылом, промыть нос.