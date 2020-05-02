Общество
56 минут назад
106 человек с COVID-19 находятся на лечении в больницах Липецкой области
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339 человек находятся в стационарах с подозрением на выделение коронавирусной инфекции.
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 481 случай новой коронавирусной инфекции 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. 390 — на лечении. За последние сутки в регионе подтверждены 35 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
По состоянию на 15.00, 2.05.2020г. в больницах находятся:
106 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
339 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 284 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 17 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 384 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
По состоянию на 15.00, 2.05.2020г. в больницах находятся:
106 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
339 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 284 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 17 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 384 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
14 1120
Просто липчанин
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