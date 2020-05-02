Общество

56 минут назад

106 человек с COVID-19 находятся на лечении в больницах Липецкой области

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#коронавирус #статистика
106 человек с COVID-19 находятся на лечении в больницах Липецкой области

339 человек находятся в стационарах с подозрением на выделение коронавирусной инфекции. 

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 481 случай новой коронавирусной инфекции 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. 390 — на лечении. За последние сутки в регионе подтверждены 35 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

По состоянию на 15.00, 2.05.2020г. в больницах находятся:

106 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

339 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 284 пациента с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова — 17 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 384 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
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#коронавирус #статистика

Комментарии (14)

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Просто липчанин

1 минуту назад
MASOK.NET, сгинь нах, проплаченное существо !
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MASOK.NET

3 минуты назад
284 с лёгкой формой лечатся дома. (Написано) . А кто их контролирует ? По аптекам и магазинам они не ходят?
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=Гость=

6 минут назад
Правдоруб, всё давно уже есть. https://исгу.рф/gisservice/ Может добавляться с задержкой, писали ранее.
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MASOK.NET

7 минут назад
390 на лечении + 339 ( ожидают подтверждения) = 729 итого
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гость

9 минут назад
Правдоруб, И хера изменится от того что ты узнаешь? Стороной обходить будешь?
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Лео

11 минут назад
Ирина, работает основная скрепы этого населения-мародёрство и спекуляция
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Правдоруб

11 минут назад
Пишите точные адреса коронованных ......-горожане должны знать своих королей!
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=Гость=

14 минут назад
Мой комментарий, всем понимающим все дороги открыты. Флаг в руки и добрый путь...на долгую память. Должен же кто-то составлять статистику зараженных и умирающих. Хоть какой то толк от всё понимающих будет. А я лучше дома посижу, от греха...
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Ирина

16 минут назад
Сегодня 2 мая в аптеке "Липецкфармация" спиртовой хлоргексидин 100 мл стоит 160 рублей за 1 шт. Еще в марте его стоимость составляла 19 рублей за 1 шт. По такой цене не представляется возможным приобретать антисептические средства.
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Мой комментарий

24 минуты назад
Короновирус для дураков,а мы все умные, мы понимаем что вируса нет, просто воры отмывают деньги!
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