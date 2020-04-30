Здоровье

50 минут назад

Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара

4 1925
#коронавирус
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара

в Ельце и в поселке Матырский.

В регионе под лечение больных с COVID-19 готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский.

- Cтационары уже переоборудуют под лечение больных коронавирусной инфекцией. В работу новые госпитали войдут по ситуации, в случае резкого увеличения количества заболевших, - сообщили GOROD48 в облздраве.

Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед». Напомним, что в этой городской больнице и в областной клинической инфекционной больнице из-за вспышек коронавирусной инфекции закрыты пульмонологические отделения.

- Причиной распространения COVID-19 в медицинских учреждениях региона являются, прежде всего, бессимптомные формы протекания коронавирусной инфекции, - считают в облздраве.
4 1925
#коронавирус

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Доктор Преображенский

17 минут назад
И всё таки, выгоднее было выделить по 15тыс.р.каждому и посадить на две недели под страхом, чем терять и вкладывать столько денег в утопию. Хотя , как говорится и война кому-то мать родная.
ответить

Петиция

22 минуты назад
Подпишите петицию в поддержку http://chng.it/vMdjPhF2TR
ответить

гостья

27 минут назад
ну главное сейчас, чтобы потерпели аппендициты, кровотечения, камни в желчном или почках, инфаркты и т.д.
ответить

Ну что млять?

35 минут назад
Чепуха властная ,доворовались? Бездари вертикальные!
ответить

Еще в рубрике

Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни
#здравоохранение
6
Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздничные дни

сегодня, 09:40

Здоровье
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию
#пенсия #больница #халатность
41
Главный врач областной клинической больницы ушла на пенсию

вчера, 10:54

Общество
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник
#коронавирус
38
В областную клиническую больницу коронавирус внес пациент-сердечник

28.04.2020 16:08

Здоровье
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство
#коронавирус
78
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство

28.04.2020 10:53

Здоровье
Двух врачей уволили после вспышек коронавирусной инфекции в липецких больницах
#коронавирус
61
Двух врачей уволили после вспышек коронавирусной инфекции в липецких больницах

27.04.2020 19:42

Здоровье
Меньше всего заболевших COVID-19 - по одному - в Долгоруковском, Краснинском и Хлевенском районах
#коронавирус
13
Меньше всего заболевших COVID-19 - по одному - в Долгоруковском, Краснинском и Хлевенском районах

27.04.2020 17:00

Здоровье