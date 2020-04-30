Здоровье
50 минут назад
Под коронавирусные госпитали в регионе готовят еще два стационара
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в Ельце и в поселке Матырский.
В регионе под лечение больных с COVID-19 готовят еще два стационара: отдельно стоящий инфекционный корпус ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко» и филиал ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» в поселке Матырский.
- Cтационары уже переоборудуют под лечение больных коронавирусной инфекцией. В работу новые госпитали войдут по ситуации, в случае резкого увеличения количества заболевших, - сообщили GOROD48 в облздраве.
Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед». Напомним, что в этой городской больнице и в областной клинической инфекционной больнице из-за вспышек коронавирусной инфекции закрыты пульмонологические отделения.
- Причиной распространения COVID-19 в медицинских учреждениях региона являются, прежде всего, бессимптомные формы протекания коронавирусной инфекции, - считают в облздраве.
- Cтационары уже переоборудуют под лечение больных коронавирусной инфекцией. В работу новые госпитали войдут по ситуации, в случае резкого увеличения количества заболевших, - сообщили GOROD48 в облздраве.
Также принято решение развернуть терапевтический госпиталь для лечения обычных пневмоний на базе больницы «Липецк-Мед». Напомним, что в этой городской больнице и в областной клинической инфекционной больнице из-за вспышек коронавирусной инфекции закрыты пульмонологические отделения.
- Причиной распространения COVID-19 в медицинских учреждениях региона являются, прежде всего, бессимптомные формы протекания коронавирусной инфекции, - считают в облздраве.
4 1925
Доктор Преображенский
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