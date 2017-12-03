До чего бывают люди до чужого добра жадные!

Итоги недели

В конце каждого финансового года обычно говорят о бюджете следующего. Итак, начнем с финансов.На этой неделе на сессии Липецкого горсовета обсуждали в первом чтении проект муниципального бюджета на 2018 год. На заседании случилось неожиданное: глава Липецка сообщил, что- Доходная база Липецка - это 30 миллиардов рублей. Столько средств перечисляют в бюджеты всех уровней предприятия, организация, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели. В Липецке из этих средств остается только 4,3 миллиарда рублей, - сказал Сергей Иванов.Итак, собственные доходы городской казны на 2018 год составят 4,3 млрд рублей (с учетом субсидий, дотаций и субвенций из федерального и регионального бюджета доходная часть муниципальной казны определена в 10,4 миллиарда). Анализируя ситуацию, Счетная палата Липецка в своем резюме пишет о том, что доходная часть бюджета сформирована со значительным превышением поступлений из вышестоящих бюджетов над собственными доходами. И даже несмотря на 10-процентный рост поступлений, в 2018 году сохранится тенденция снижения поступлений собственных доходов, наблюдающаяся с 2013 года.Глава Липецка сообщил депутатам, что в настоящее время муниципалитету областная власть оставляет всего 18,7% НДФЛ, что составляет 1,9 млрд рублей. А если бы регион оставлял Липецку весь этот собранный на его территории налог, то городская казна сразу бы приросла 10 миллиардами.Впрочем, в следующем годуна благоустройство.Говоря о расходах бюджета-2018 года, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что львиную их долю - 5,7 млрд рублей - получит департамент образования мэрии. Департаменту культтуризма перепадет 338 млн рублей, департаменту физической культуры и спорта - 210 миллионов. Еще 1,3 млрд рублей будут потрачены на благоустройство: ремонт дорог, реконструкцию стадиона «Металлург», создание условий для отдыха горожан в парках города и Каменном логе. Среди новостроек - две школы (на улице 50 лет НЛМК и в микрорайоне «Победа») и детсад в микрорайоне «Елецкий», капремонт ДК «Сокол» и трёх пешеходных мостов - в районе «Стагдока» на улицах Октябрьская и 40 лет Октября.Некоторые знаковые объекты в Липецке строит тамбовское ООО «Сталь-М». Но на этой неделе случилась беда:, учредитель «Стали-М» Александр Федосеев и топ-менеджер компании заместитель Илья Надеждин., а в городском управлении строительства сообщили, чтоА вот. Во второй раз подряд победителем тендера стал местный трест «Липецкстрой». Организация готова выполнить работы за 2,26 млрд рублей. Не подписалась ли эта организация на очередную «Зенит-арену», покажет время (проект предполагает сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс входят подземная автостоянка на 350 машин и уличная парковка для более чем тысячи автомобилей).Чиновники, кстати, питают большие надежды на то, что Липецк в 2018 году попадет-таки в федеральный проект развития внутреннего туризма - в этом году город пролетел мимо кремлевской кассы. Если муниципальную заявку поддержат на уровне правительства (что сомнительно), то у нас начнут развивать кластер «Липецкие курорты». Предполагается, что тогда его бюджет составит 4,8 млрд рублей - больше всех годовых собственных доходов муниципалитета! При этом из городской казны на эти самые несуществующие курорты потратят копейки. Ожидается, что на 3,3 млрд рублей раскошелятся некие инвесторы, 784 миллиона даст Дмитрий Медведев и 668 миллионов - губернатор.А что там с бюджетом региона? В областном Совете состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2018 год. Доходы областной казны составят 50,2 млрд рублей (из них собственные доходы - 42,2 млрд рублей), расходы - 51,7 млрд рублей. Разрыв между поступлениями и тратами - 1,5 миллиарда. Госдолг областной казны на 1 января 2018 года - 17,2 млрд рублей.На здравоохранение, увы, выделено всего 3,4 млрд рублей. Причём на «скорую помощь» - только 40 миллионов. Культура съест 667 млн рублей, физкультура и спорт - 1,5 млрд рублей. На сферу ЖКХ выделят миллиард, на бюджетные СМИ - 240 миллионов. Меньше всех перепадет экологам: на охрану окружающей среды дадут всего 156 млн рублей.Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых пообещал 65% бюджета отдать народу. Гарантирован рост доходов учителей и воспитателей детских садов - им обещаны ежемесячные 27 тысяч рублей. Зарплата тренеров детско-юношеских спортивных школ будет доведена до 30 тысяч рублей. А. К такому выводу можно прийти, исследуя рейтинги Финансового университета при правительстве РФ качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год. Год от года рейтинги города падают все ниже и ниже. Так, по совокупности показателей Липецк оказался на 32 месте из 38 (для сравнения: Воронеж - на 18 месте). В прошлом году по качеству жизни Липецк был на 25 строчке этого исследования, а в 2015-м – на 28-м.Вот что по этому поводу написали читатели GOROD48.: «Несколько основных причин, почему мы живём плохо: 1) Всё, чем владел СССР - продано в частные руки. 2) Не работает Уголовный кодекс, принятый в 1996 г. 3) Утеряно понятие чести, любви к Родине и справедливости. 4) Назначение на должности производится не по личностным качествам и знаниям. 5) Повышение налогов, введение новых поборов, удорожание ЖКХ и т.д. 6) Повсеместная коррупция. И как итог - всё это современная «стабильная» Россия, которая вымрет через 50 лет, т.к. плодиться у многих не получается из-за всего вышеперечисленного».: «Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется населению».: «В облструктурах работники делятся на несколько каст, как в старом советском анекдоте: ЖОРы - жены ответственных работников, ДОРы - дочери ответственных работников, ЛОРы - любовницы ответственных работников и прочие родственники. А есть еще и СУКи - случайно уцелевшие кадры. На них вся работа и свалена, чтобы обеспечить благополучие иных перечисленных категорий. Из-за тяжелых нагрузок популяция СУК постоянно уменьшается, поэтому грамотно рулить становится все сложнее».На этой неделе воронежский политолог Владимир Инютин в который раз высунулся со старой идеей: влить Липецкую область в Воронежскую, чтобы появился стимул для развития объединенной территории. Публикациюяростно обсуждали. Вот два характерных мнения.: «Сколько себя помню, Воронеж мечтает присосаться к Липецку. Своего-то производства нет, люди на порядок беднее, чем в Липецке, работать особо негде. Одна гордость - институтов много. Вот только качество обучения в них не очень».: «Воронеж скоро от своего пафоса лопнет и забрызгает фекалиями соседние области! Мы - столица Черноземья! Кто вас ей объявил? Или вам официальный статус такой присвоили? Мы - город-миллионик! Да если разобраться, в Воронеже как были 890т населения так и остались, а миллион прикрутили за счёт присоединения близ лежащих населённых пунктов, чтобы дотации из федерального бюджета получать как город миллионник! Так что не лезте к нам со своей агломерацией».Между тем дела у обычных липчан обстоят не ахти. Так,. С 2018 года налогообложение недвижимости будет производиться на основании ее кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как сейчас. Следовательно, нам всем предстоит выплачивать налога на имущество в разы больше, чем сейчас. А вот и обычное дело:. В постановлении губернатора сказано, что тарифы в 2018-м вырастут до 6,2%: на воду, тепло, электроэнергию.Утром в пятницу GORODF48 сообщил:- на льду ломают ноги, в основном, женщины пожилого возраста. И спросить-то за травму не с кого (см.).На этой неделе GOROD48 много писал о наших «управляшках». В какой-то жильцам делали левые начисления (см.), на другие - призывали жаловаться в мэрию (см.). А ещеВ поле зрения GOROD48 попали две клининговые компании - «Орион» и «Омега» - оказывающие услуги УК «Спутник» и УК «Центральная-Л». Оказалось, что дворников и уборщиц двух разных организаций - один руководитель. Соответственно, и проблемы у работниц «Ориона» и «Омеги» общие: им не выплатили зарплату за февраль-март прошлого года и за июль-ноябрь этого. Кому-то работодатель задолжал 18 тысяч рублей, а кому-то - и 60 тысяч! Поэтому и публикации вышли с похожими названиями:В Липецком горсовете - полно депутатов, являющихся руководителями управляющих компаний. К ним даже прилипло определение «коммунальное лобби». Не понятно, чем они пленили избирателей, но факт остается фактом: в горсовете они еще не решили ни одного сколь-нибудь значимого для своих избирателей закона. Более того, на этой неделе на Круглом столе, где обсуждалась проблематика взаимодействия управляющих организаций с собственниками домов, ранее бывших общежитиями,- по 56 рублей за квадратный метр!Впрочем, и жители этих самых бывших общаг и сами хороши. Так, председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин посетовал на их неактивность. В этом году департамент ЖКХ провел 47 общих собраний собственников жилых помещений, но все они признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кворума. Однако чиновника поправил первый вице-спикер Федор Жигаров.- Из мирового опыта следует, что многоквартирые дома сначала надо отремонтировать, а потом отдавать в управление частному бизнесу. Не подумать ли нам над столичным опытом, создав отдел в департаменте ЖКХ, работники которых помогали бы липчанам поводить общие собрания собственников жилых помещений? - обратился он к Евгению Лепекину.Впрочем,- левая «Единая городская служба по учету водоснабжения» пугает горожан ответственностью за несвоевременную поверку счетчиков.На этой мокрой неделе липчан пробило на слезы. Первой взмолилась мать пятерых детей, вбросившая в Сеть заявление о самоубийстве: после пожара в селе Озерки Тербунского района ее семья осталась без крыши над головой (см.).. Парень рассказал, что живут они большой семье в однушке, с пьяницей-родственником и бабушкой-инвалидом.- беженка из Донбасса жалуется на недоступность медицины. А она - беременна. А из документов у нее - только украинский паспорт. А в Липецкой области она живет уже третий год.На прошлой неделе прямо с уроков из средней школы села Сселки в областную больницу были доставлены 28 учеников. Дети жаловались на головную боль, тошноту, рвоту, дрожание рук, страх. В этот же день было сообщено, что один из пострадавших школьников на перемене включил некое приложение на своем сотовом телефоне, что и стало причиной ЧП. Однако в Роспортребнадзоре никак не определятся с главной версией ЧП (см.). Впрочем, глава Липецка все же высказал свое предположение (

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).Есть известное выражение о том, что история повторяется дважды - в первый раз как трагедия, второй раз как фарс: на этой неделе. Семеро учеников были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие. Однако- в мэрии говорят о желании школьников сорвать уроки.. И.о. руководителя ведомства Юрий Шуршуков ответственно заявил об отсутствии у госпитализированных учеников 49-й школы каких-либо симптомов, свидетельствующих о расстройстве здоровья.По словам Юрия Шуршукова, все сообщения СМИ о расстройстве здоровья учащихся 49-й школы - спекуляции, которые необходимо пресекать.Поэтому. На этой неделе начались классные часы на тему пользования гаджетами в образовательных учреждениях.И все же открытым остается вопрос о том, что стало причиной госпитализации сселковских детей?В Липецке случилось ЧП: у входа в региональное управление ФСБ был обнаружен подозрительный предмет.К месту находки тут же были стянуты сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи, медики. Полиция оцепила тротуар по улице Советской, а чекисты, проверив записи камер уличного наблюдения, вычислили мужчину, который оставил у входа полиэтиленовый пакет. Через десять минут по разосланным ориентировкам полицейские нашли того самого мужчину. Но для контакта он оказался недоступен, так как говорил лишь на понятном ему одному языке. При нем также не было никаких устанавливающих личность документов (см.).Потом выяснилось, что в полиэтиленовом пакете были брюки сумасшедшего липчанина (см.).