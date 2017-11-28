Происшествия
49 минут назад
Глава Липецка выразил соболезнование родственникам погибших бизнесменов
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Сергей Иванов скорбит по жертвам авиакатастрофы.
Глава Липецка Сергей Иванов скорбит по жертвам тамбовской авиакатастрофы, погибшим руководителям ООО "Сталь-М" Александру Федосееву и Илье Надежкину.
- Это были люди дела. Они взялись достроить ряд жилых домов в центре Липецка на улицах Фрунзе-Неделина, которые стали объектами незавершенного строительства обанкротившейся фирмы "Строй-Град". Они стали реализаторами программы благоустройства Липецка и программы подготовки стадиона "Металлург" под тренировочную базу команды-участника чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Нам будет не хватать их просто как хороших людей, - прокомментировал авиакатастрофу глава Липецка.
Пока не ясно, как будет обстоять дело с реализацией липецких проектов тамбовского застройщика.
- Это были люди дела. Они взялись достроить ряд жилых домов в центре Липецка на улицах Фрунзе-Неделина, которые стали объектами незавершенного строительства обанкротившейся фирмы "Строй-Град". Они стали реализаторами программы благоустройства Липецка и программы подготовки стадиона "Металлург" под тренировочную базу команды-участника чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Нам будет не хватать их просто как хороших людей, - прокомментировал авиакатастрофу глава Липецка.
Пока не ясно, как будет обстоять дело с реализацией липецких проектов тамбовского застройщика.
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