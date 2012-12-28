Происшествия
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40 минут назад
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Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Мужчина получил полгода лишения свободы. В пользу ребёнка также взысканы 100 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 14 ноября 2023 года около 13:00 страдающий алкоголизмом и изрядно пьяный ельчанин сидел на лавочке возле своего дома. Мимо него вместе с мамой проходила 11-летняя девочка, возвращавшаяся из школы. Мужчина вскочил, подбежал к девочке сзади, схватил ее за шею, и со словами «Я тебя убью!» попытался оттащить к подъезду.
Чтобы вырвать девочку из рук обвиняемого, понадобились усилия трех взрослых: ее матери, отца и бабушки, которые прибежали на крики с улицы. Мужчина же после этого бегал вокруг дома с криками: «Убью! Я добьюсь своего!». Успокоился он только после прибытия полицейских.
Ельчанин вину признал, но объяснить свое поведение не смог. Он заявил, что был сильно пьян и обстоятельства произошедшего помнит плохо. Помнит только, как вышел от друга, c которым вместе выпивал, а затем оказался в полиции, где от него приняли объяснение, и после этого полицейские повезли его в психоневрологический диспансер.
По какой причине мужчина накинулся на девочку, она и её мать тоже не знают. Никакого повода для этого, ни девочка, ни ее мама не давали.
После случившегося у ребенка болела шея, начались головокружения, вместе с мамой они обратились в больницу, где ей прописали мазь и шину для фиксации шеи. На протяжении около месяца девочка принимала успокоительные, так как угрозу убийством со стороны мужчины восприняла реально и очень испугалась.
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