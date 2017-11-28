Общество

58 минут назад

Восстание коммунальных «машин»

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#дворники #ЖКХ
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Восстание коммунальных «машин»

Лозунг обманутых дворников: «Нам нечего терять, кроме ведра и тряпки!»

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В Липецке наряду с обманутыми дольщиками появились обманутые дворники. Сегодня утром против беспредела в клининговой компании «Орион» восстали те, кто не получает зарплату с июля. 

К 9.00 в полутемном холле ООО «Орион» собрались четыре десятка человек техперсонала, обслуживающих жилфонд УК «Спутник». Увидев корреспондента GOROD48, женщины в оранжевых и желтых жилетах, почти все они двинулись в красный уголок. На стульях у входа остались четверо «штрейкбрехеров» - идти против директора организации Михаила Овчинникова они испугались.

При виде корреспондента напомаженные мастера «Ориона» разбежались из своего кабинета, оккупированного работниками простого труда. Рассевшись под кадками с фикусами, женщины разряда «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик» откровенно рассказали про свою жизнь.

- В соседних управляющих компаниях уборщицам за подъезд платят по три тысячи рублей, а у нас - по тысяче.

- Нам должны зарплату за февраль-март прошлого года и за июль-ноябрь этого. В этом месяце нам дали аванс за сентябрь!

- Раньше к 8 Марта нам хоть по 200 рублей давали, а в этом году - ни шиша.

- Мы тряпки и венки покупаем на свою зарплату.

- На Украине - война! А мы-то почему так живем?

Пенсионерка Мария Ивановна считает, что директор «Ориона» должен ей 60 тысяч рублей, но ей кажется, что эти деньги она не увидит:

- Раньше мы назывались «Ремжилсервис». Потом - «Омега». Сейчас мы - «Орион». Уже говорят, что с января у нас снова изменится название. И что, я должна подарить ему эту сумму? Я - трудолюбивый человек. Почему я должна страдать? Нет никакой справедливости! Что случилось с ним, с Овчинниковым Михаилом Геннадиевичем, не знаем.

Особенно тужит уборщица Вера Шатилова, которая горбатится на «Орион» вместе с дочерью Светланой Никулиной, у которой, между прочим, трое детей.

- Мы уже не покупаем хлеб и батоны - дорого. Берем муку и пекем! - жалуется уборщица.

Почему же женщины не уходят в другие «управляшки», ведь на 12-14 тысяч зарплаты в Липецке всегда можно найти работу? Оказывается, большинство держится «Ориона», так как живет в этом же жилом массиве: на улицах Юных Натуралистов, Неделина, Мичурина. А еще почти все они - пенсионерки, получающие воздаяние за свою прошлую трудовую жизнь от государства.

Не дождавшись директора «Ориона», коммунальные «машины» двинули в соседний дом, в УК «Спутник». Себя обманутые дворничихи и уборщицы подъездов подбадривали лозунгом: «Нам нечего терять, кроме ведра и тряпки!» 

- Здравствуйте, присаживайтесь! - директор «управляшки» Сергей Малеев был воплощением самой доброты. - Зачем пожаловали?

Узнав, что дворничихи пришли узнать, где их деньги, Малеев развел руками. Мол, я-то тут при чем? С ООО «Орион», по словам Сергея Николаевича, он рассчитывается вовремя. А куда девает деньги Овчинников, не знает.

Впрочем, заказчик, директор «Сокола», все же набирает номер телефона подрядчика, директора «Ориона», и велит ему срочно приехать на тяжелый разговор с коллективом, который притащил к нему в гости незваного корреспондента.

Директор «Ориона» и в самом деле вскоре появился в своей конторе. Но со своими рабочими не пожелал говорить в присутствии GOROD48. Правда, от комментариев не отказался.

- Про задолженность за февраль и март ничего внятного сказать не могу - тогда была другая фирма. Признаю, что существует небольшая задержка по зарплате, и то - за последний месяц. Сегодня мы должны им эти деньги перекинуть, - говорит Михаил Овчинников.

Но почему дворники и уборщицы говорят об невыплате зарплат с июля?

- Не знаю. У них - свои подсчеты, у нас - свои, - говорит директор клининговой компании.

И тут же переходит в наступление.

- Если мы сейчас проедем по дворам - идеала в уборке не найдем. Но люди считают, что они работают, а управляющая компания считает, что они работают не совсем хорошо. Идет поэтому снятие финансирования с объектов, - говорит Михаил Овчинников.
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#дворники #ЖКХ
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Комментарии (11)

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ОДНИ ОТВЕТЫ

19 секунд назад
Женщин жаль конечно, но уборка во дворах и тротуарах отвратительная. Подъезды убираются раз в месяц а ОДН списывают как будто бригада уборщиц каждый день его с шампунем моет.
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ОДНИ ВОПРОСЫ

7 минут назад
Вот так ,платим огромные суммы за ремонт и содержание жилья,а дворникам и уборщицам нет денег ? Где же они ?
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11 минут назад
Я инвалид.
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Липчанин

12 минут назад
Если в дворах всё так плохо,то как это отражается на платёжках жильцов? может им перерасчёт делают? сомневаюсь.вот и получается,они думают,что работают,а жильцы думают,что платят за воздух.
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Ватобот

35 минут назад
Опять пиндосы виноваты.
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