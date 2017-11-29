Общество
58 минут назад
Дети из школы №49 жаловались на головокружение и звон в ушах
Напомним, что сегодня семеро учеников 8 класса школы №49 Липецка были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ мпо Липецкой области, ЧП произошло на перемене после прослушивания приложений на телефонах. Дети жаловались на головную боль, звон в ушах и головокружение) во время перемены. В школу направили пять бригад скорой медицинской помощи.
В 14.05 семеро учеников 8 «Г» класса (5 девочек и 2 мальчика) направлены для обследования в больницу.
Напомним, что 24 ноября с жалобами на тошноту и головную боль после прослушивания подобного приложения госпитализировали 28 учеников пятого, седьмого и восьмого классов школы №35. После суток пребывания в больнице детей отпустили по домам. Проверку обстоятельств произошедшего проводят полиция, Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор.
В 14.05 семеро учеников 8 «Г» класса (5 девочек и 2 мальчика) направлены для обследования в больницу.
Напомним, что 24 ноября с жалобами на тошноту и головную боль после прослушивания подобного приложения госпитализировали 28 учеников пятого, седьмого и восьмого классов школы №35. После суток пребывания в больнице детей отпустили по домам. Проверку обстоятельств произошедшего проводят полиция, Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор.
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