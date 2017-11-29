Общество

58 минут назад

Дети из школы №49 жаловались на головокружение и звон в ушах

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#госпитализация школьников
Дети из школы №49 жаловались на головокружение и звон в ушах

Напомним, что сегодня семеро учеников 8 класса школы №49 Липецка были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ мпо Липецкой области, ЧП произошло на перемене после прослушивания приложений на телефонах. Дети жаловались на головную боль, звон в ушах и головокружение) во время перемены. В школу направили пять бригад скорой медицинской помощи.

В  14.05  семеро учеников 8 «Г» класса (5 девочек и 2 мальчика) направлены для обследования в больницу.

Напомним, что 24 ноября с жалобами на тошноту и головную боль после прослушивания подобного приложения госпитализировали 28 учеников пятого, седьмого и восьмого классов школы №35. После суток пребывания в больнице детей отпустили по домам. Проверку обстоятельств произошедшего проводят полиция, Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор.

                       
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#госпитализация школьников

Комментарии (10)

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16 минут назад
Журналисты, не надо разглашать было название приложения!
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проверить всех на сифилис

23 минуты назад
если 8 класс то уже сношаются вовсю. Я помню у нас Санек в 8 классе жил половой жизнью с 10 классницей
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гость

23 минуты назад
Гуманоид в небе мчится и кричит "Кончай учиться!"
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Анастасия Блудюкина

27 минут назад
че за гребень трет комменты? адовый видимо петушара! хитрожопые дети сговорились чтобы совать уроки сто пудов
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нона

32 минуты назад
Нечего было опубликовывать предыдущую новость про школу. Щас начнется массовый эксперимент школоты
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Нет экстремизму и терроризму всех мастей

34 минуты назад
надо запретить телефоны , школы, учителей
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5

34 минуты назад
А чем наша школа хуже, ДАЕШЬ УЛЬ-ТРА-ЗВУК.
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апохалипсис

36 минут назад
истинно вам говорю земля налетит на небесную ось
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Наталья

45 минут назад
Ну теперь начнется "эпидемия" )))
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Вопросик

46 минут назад
тотал хайп
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