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сегодня, 15:16
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Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей

63-летняя женщина поверила «сотруднику Госуслуг» и «сотруднику службы безопасности банка».

3 апреля в дежурную часть елецкой полиции обратилась 63-летняя женщина, которой на мобильный телефон позвонил «сотрудник Госуслуг» и предупредил, что её аккаунт взломан, и неизвестные подали от её имени заявку на кредит.

Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, затем к обману ельчанки подключился «сотрудник службы безопасности банка». Он снова сообщил, что от имени ельчанки пытаются оформить кредиты в разных банках и даже имеется доверенность на снятие денег.

Деньги нужно было срочно перевести на «безопасные» счета. Ельчанка поверила и перевела все свои накопления — всего 1 209 567 рублей.

Но этого оказалось мало и мошенники продолжили работать с пенсионеркой. Они убедили женщину взять несколько кредитов в разных банках и снова перевести деньги через банкомат на указанные ей номера счетов. Всего женщина лишилась 2 292 750 рублей.

2 апреля мошенники обманули 55-летнего ельчанина. Мужчине сообщили, что срок действия договора его сим-карты заканчивается и он продиктовал неизвестному код, который пришел ему в сообщении на телефон. Затем позвонила женщина и пояснила, что взломали его базу данных и пытаются оформить кредит от его имени. Для предотвращения хищения денег и оказания помощи в поимке преступника необходимо самому взять кредит. Ельчанин так и сделал: оформил кредит на 300 000 рублей и перевел деньги на несколько счетов.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (13)

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Как гость
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Жопа Ежа
13 минут назад
Даа!!! Не перевелись ещё, дураки с деньгами на Руси!!!
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Вот так,
18 минут назад
Последнее время действительно как с цепи сорвались. Сегодня уже звонили с номера 900, что пытаются оформить кредит и, второй раз, что договор на обслуживание карты истёк. Всем отвечаю: Крым наш! И скоро Днепропетровск будет наш.
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Ник
33 минуты назад
Ха . ничуть не жаль.
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Лиза
34 минуты назад
Они не первые и не последние...
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Липа
49 минут назад
ЛЮДИИИИ!!!!!! НЕ ГОВОРИТЕ С ЧУЖИМИ !!!
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Семен
53 минуты назад
Пишут же в смс от госуслуг никому не сообщать код!
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48 копеек
55 минут назад
все новости почему-то из Ельца. там что всем скучно жить надоело?
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ттт
59 минут назад
Такие случаи прекратятся как только банк заставят все вернуть и оштрафуют на сумму выданного по телефону кредита.
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Мария,
26 минут назад
так они вроде через "Гос.услуги" оформляют или я не верно понимаю?
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Старик ,
сегодня, 15:48
когда в магазине вижу пенсионерок со смартфонами ,сразу вижу ,что с мозгами у них непорядок !
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Адвокат Черный
сегодня, 15:38
На дурака не нужен нож! Неужели не понятно!?
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