Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Происшествия
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сегодня, 15:16
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Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей
63-летняя женщина поверила «сотруднику Госуслуг» и «сотруднику службы безопасности банка».
Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, затем к обману ельчанки подключился «сотрудник службы безопасности банка». Он снова сообщил, что от имени ельчанки пытаются оформить кредиты в разных банках и даже имеется доверенность на снятие денег.
Деньги нужно было срочно перевести на «безопасные» счета. Ельчанка поверила и перевела все свои накопления — всего 1 209 567 рублей.
Но этого оказалось мало и мошенники продолжили работать с пенсионеркой. Они убедили женщину взять несколько кредитов в разных банках и снова перевести деньги через банкомат на указанные ей номера счетов. Всего женщина лишилась 2 292 750 рублей.
2 апреля мошенники обманули 55-летнего ельчанина. Мужчине сообщили, что срок действия договора его сим-карты заканчивается и он продиктовал неизвестному код, который пришел ему в сообщении на телефон. Затем позвонила женщина и пояснила, что взломали его базу данных и пытаются оформить кредит от его имени. Для предотвращения хищения денег и оказания помощи в поимке преступника необходимо самому взять кредит. Ельчанин так и сделал: оформил кредит на 300 000 рублей и перевел деньги на несколько счетов.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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