Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей

63-летняя женщина поверила «сотруднику Госуслуг» и «сотруднику службы безопасности банка».

3 апреля в дежурную часть елецкой полиции обратилась 63-летняя женщина, которой на мобильный телефон позвонил «сотрудник Госуслуг» и предупредил, что её аккаунт взломан, и неизвестные подали от её имени заявку на кредит.Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, затем к обману ельчанки подключился «сотрудник службы безопасности банка». Он снова сообщил, что от имени ельчанки пытаются оформить кредиты в разных банках и даже имеется доверенность на снятие денег.Деньги нужно было срочно перевести на «безопасные» счета. Ельчанка поверила и перевела все свои накопления — всего 1 209 567 рублей.Но этого оказалось мало и мошенники продолжили работать с пенсионеркой. Они убедили женщину взять несколько кредитов в разных банках и снова перевести деньги через банкомат на указанные ей номера счетов. Всего женщина лишилась 2 292 750 рублей.2 апреля мошенники обманули 55-летнего ельчанина. Мужчине сообщили, что срок действия договора его сим-карты заканчивается и он продиктовал неизвестному код, который пришел ему в сообщении на телефон. Затем позвонила женщина и пояснила, что взломали его базу данных и пытаются оформить кредит от его имени. Для предотвращения хищения денег и оказания помощи в поимке преступника необходимо самому взять кредит. Ельчанин так и сделал: оформил кредит на 300 000 рублей и перевел деньги на несколько счетов.Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».