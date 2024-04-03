Сегодня в Липецке: курсы китайского, таксист-многоженец, футбол и загадка древнего живописца
Общество
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21 минуту назад
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Горбатый мост перекрывается полностью
Мэрия приняла такое решение из-за состояния моста.
«Сейчас проходят работы по реконструкции моста Начав демонтаж, подрядчик был вынужден приостановить работы из-за угрозы обрушения переправы.
Частично перекрыть мост невозможно. При частичном перекрытии нагрузка на несущие конструкции перераспределяется, это может привести к разрушению моста», — сообщает администрация Липецка.
28 марта на мосту обрушился тротуар
После перекрытия моста схемы движения общественного транспорта изменятся следующим образом:
автобусы маршрутов №№2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от Сокола с улицы Ленина будут сворачивать на улицу Зегеля и Плехановский спуск, и затем — на Советскую;
автобусы №№6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по улицам Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую.
Реконструкция моста должна завершится до конца года.
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