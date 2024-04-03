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21 минуту назад
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Горбатый мост перекрывается полностью

Мэрия приняла такое решение из-за состояния моста. 

В ночь с 13 на 14 апреля будет полностью перекрыт горбатый мост на площади Революции. Такое решение мэрия объясняет состоянием его конструкций 

«Сейчас проходят работы по реконструкции моста Начав демонтаж, подрядчик был вынужден приостановить работы из-за угрозы обрушения переправы.

Частично перекрыть мост невозможно. При частичном перекрытии нагрузка на несущие конструкции перераспределяется, это может привести к разрушению моста», — сообщает администрация Липецка.

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28 марта на мосту обрушился тротуар

После перекрытия моста схемы движения общественного транспорта изменятся следующим образом:

photo_2024-04-03_18-56-04.jpg

photo_2024-04-03_18-56-08.jpg


автобусы маршрутов №№2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от Сокола с улицы Ленина будут сворачивать на улицу Зегеля и Плехановский спуск, и затем — на Советскую; 

автобусы №№6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по улицам Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую.

Реконструкция моста должна завершится до конца года.
горбатый мост
реконструкция
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Маруся
2 минуты назад
Снесите эту рухлядь( кому она нужна) и проложите новый за 1,5 месяца. Позорище, 30 метров будут лепить 9 месяцев!!!
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денис
6 минут назад
сроки ремонта уменьшатся или снова на десятилетия растянутся
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Lipka
7 минут назад
12-тый маршрут это что-то с чем-то изуродовали схему так даже если от Малибу идти к Меркурию час прождешь. Раньше от Звездного шел 24А а теперь 346 только на вверх так департамент еще и 12-тый развернул.
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