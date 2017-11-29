Общество

41 минуту назад

Восстание коммунальных «машин»-2

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#ЖКХ
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Восстание коммунальных «машин»-2

В редакцию GOROD48 пришли новые обманутые дворники.

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Вчера GOROD48 рассказал историю об уборщицах и дворничихах клининговой компании «Орион», которым, по их словам, не платят зарплату с июля (организация оказывает услуги УК «Спутник» и УК «Центральная-Л»). А сегодня, очевидно, вдохновленные примером коллег, в редакцию GOROD48 пришли десять сотрудниц другой клининговой компании, «Омега», также обслуживающих вышеназванные «управляшки».

Как и предполагалось, у сегодняшний женщин-уборщиц - вчерашние проблемы.

- Мы, работники ООО «Омега», пришли с жалобой на директора компании Грачеву и ее заместителя Михаила Овчинникова, которые обманным путем заставили нас подписать договора, что мы работаем на полставки, - говорит «переговорщица» Ирина Демина, которой, по ее словам, работодатель задолжал 18 тысяч рублей.

Стоп! Снова Михаил Овчинников? Тот самый, на которого жаловались работницы коммунальной службы чистоты «Орион»?

Тот самый, говорят сотрудницы «Омеги». И добавляют, что Грачева, имя-отчество которой они даже и не знают, его жена. Что ж, к династиям в липецкой сфере ЖКХ горожанам не привыкать.

Как говорится, звезды сошлись! И в «Омеге», и в «Орионе» - один и тот же руководитель. Который, по словам уборщиц и дворничих, должен им зарплату за март-февраль 2016 года, и не платит с июля этого.

- Отдает по 4 тысячи мне на карточку - и до свидания! - жалуется Ирина Демина, работающая на 2,5 ставки.

По словам восставших дворников, они уже обращались за защитой своих прав в прокуратуру области, но ответ получили из прокуратуры Левобережного района. Из бумаги с гербовой печатью следовало, что никаких нарушений в деятельности администрации предприятия не выявлено.

- Сегодня идем к вам в редакцию, и вдруг звонок. «Не ходите никуда, оставьте свои походы! В пятницу с вами рассчитаемся обязательно», - говорит Ирина Демина.

Коммунальщицы обращались, по их словам, к бывшему директору УК «Центральная-Л», экс-депутату Липецкого горсовета Анатолию Наумову, и к нынешнему ее директору Александру Шальневу, действующему депутату горсовета, с просьбой повлиять на работодателя, являющемуся подрядчиком «управляшки». Толку было мало: кому-то выплатили задолженность, но большинству - нет.

- Это не моя проблема. У нас есть небольшая текущая задолженность перед «Омегой» из-за задолженности населения, но все вопросы дворникам нужно решать с руководством своей организации, - прокомментировал ситуацию директор УК «Центральная-Л» Александр Шальнев.

А Михаил Овчинников так и не связался с GOROD48. Может, потому, что ему не позвонил по нашей просьбе депутат горсовета? Впрочем, его ответ можно найти во вчерашней публикации GOROD48.  
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#ЖКХ
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Комментарии (5)

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Ы

3 минуты назад
Что за бардак, они после нового года больше миллиона получать будут чего им дергаться,зато в украине все плохо говорят по телеку
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РУСБОР

6 минут назад
Кругом посредники- паразиты. И кто все это создал.... Помню в начале 2000-х Путин "отчитывался " перед народом что дескать государство платит 70% от услуг ЖКХ потому типа надо постепенно всё менять...Теперь в результате его реформ и оптимизаций мы платим 100% за тепло, уборку дворов,за газ и другие услуги ЖКХ и....... плюс от 100 до 200% и даже более % на счета оффшорные счета паразитов из т.н. клининговых "компаний", УК и ресурсо- снабжающих организаций так заявила московский православный адвокат Яковлева. Им так Путин разрешил ......так что народ держись, денег для народа нет, и народ ещё и должен НАЛОГИ, в сириях и донбассах жизнями платить..... Так что думайте сами, решайте сами.....действовать или нет.А прокурорам всё по хрену... однозначно. Кругом в реале ОПГ.... но под вывесками органов.
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Новый Круз, прада

16 минут назад
Беспредельщики, а не работодатели
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Вопросик

23 минуты назад
только ТСЖ , да и то не спасение !
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Что за бардак

28 минут назад
Возмущает бездействие прокуроров ,они ждут взяток или уже получили ее,а они вообще работают или просто ждут зарплату
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