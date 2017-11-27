На продолжение строительства «Катящихся камней» заключен контракт

Электронный договор оформлен сегодня.

Контракт на продолжение строительства многофункционального спортивного комплекса в Молодежном парке «Катящиеся камни» размещен сегодня утром на площадке электронных торгов. Победителем тендера ранее стала местная компания трест «Липецкстрой». Организация готова выполнить работы за 2, 26 млрд рублей.



Согласно условиях электронного аукциона, работы на замороженной почти пять лет назад площадке возобновятся в ближайшее время. Сперва стройку разморозят для продолжения возведения автостоянки и ледовой арены. На выполнение этих задач подрядчику отведено время до начала 2020 года. По графику работ вскоре должно начаться возведение фундамента, наружной инженерии и отвода вод и стоков.



Спортивный комплекс «Катящиеся камни» - один из самых известных долгостроев Липецка, но не частных, а государственных. Амбициозный проект начали еще в 2012 году, но уже тогда возникли серьезные разногласия с венгерскими подрядчиками. В итоге рабочие покинули стройку. Ее планировали разморозить в 2015 году, но снова возникли помехи. Тендер на 5 млрд рублей, в которые оценили работы по строительству, выиграла компания «Мурадин». Все бы хорошо, но организация в момент подписания договора оказалась без банковской гарантии: у кредитной организации отобрали лицензию. За этим последовали разбирательства в суде, а площадка так и оставалась в состоянии брошенном венграми пять лет назад. Напомним, что трест «Липецкстрой» взял тендер со второй попытки. В первый раз компания также выиграла аукцион, но результаты торгов отменили в ФАС.



Проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагает сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс входят подземная автостоянка на 350 машин, уличная парковка для более чем тысячи автомобилей.