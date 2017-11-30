35 минут назад
В облздраве подтверждают версию о симуляции поражения ультразвуком
И.о. руководителя ведомства ответственно заявил об отсутствии у госпитализированных учеников 49-й школы каких-либо симптомов, свидетельствующих о расстройстве здоровья.
Однако ко вчерашнему случаю уже применимо известное выражение о том, что история повторяется дважды - в первый раз как трагедия, второй раз как фарс: в облздраве сегодня подтвердили мнение источника GOROD48 в мэрии о том, что причиной госпитализации семи восьмиклассников 49-й школы была симуляция (эту версию активно пытались, кстати, опровергнуть анонимные читатели GOROD48, заявляющие о невозможности симулировать давление в 140/120).
- Не было у госпитализированных детей никакого высокого давления. Ни у кого! Я это заявляю вполне ответственно! Это подтверждается, кстати, методами инструментального контроля, - сообщил GOROD48 и.о. руководителя областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
По словам Юрия Шуршукова, все сообщения СМИ о расстройстве здоровья учащихся 49-й школы - спекуляции, которые необходимо пресекать.
- Еще вчера все дети были выписаны. Сегодня они снова в школе. Дети - здоровы. Вот и все, - сказал чиновник.
И все же открытым остается вопрос о том, что стало причиной госпитализации детей из школы в Сселках? Ответ на него должен дать Следственный комитет после проведения ряда экспертиз с телефонами школьников, на которых установлены приложения "Ультразвук".
Ужас