Общество

35 минут назад

В облздраве подтверждают версию о симуляции поражения ультразвуком

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#ультразвук #госпитализация детей
В облздраве подтверждают версию о симуляции поражения ультразвуком

И.о. руководителя ведомства ответственно заявил об отсутствии у госпитализированных учеников 49-й школы каких-либо симптомов, свидетельствующих о расстройстве здоровья.

Вчерашняя история с поражением учащихся 49-й школы Липецка каким-то внешним воздействием, спровоцированным неким установленным на телефон мобильным приложением, вызвала большой резонанс, так как стала уже вторым случаем в городе за последнюю неделю (в минувшую пятницу с головной болью, тремором рукой, тошнотой и паникой в детскую областную больницу были госпитализированы сразу 28 учеников 35-й школы села Сселки).

Однако ко вчерашнему случаю уже применимо известное выражение о том, что история повторяется дважды - в первый раз как трагедия, второй раз как фарс: в облздраве сегодня подтвердили мнение источника GOROD48 в мэрии о том, что причиной госпитализации семи восьмиклассников 49-й школы была симуляция (эту версию активно пытались, кстати, опровергнуть анонимные читатели GOROD48, заявляющие о невозможности симулировать давление в 140/120).

- Не было у госпитализированных детей никакого высокого давления. Ни у кого! Я это заявляю вполне ответственно! Это подтверждается, кстати, методами инструментального контроля, - сообщил GOROD48 и.о. руководителя областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

По словам Юрия Шуршукова, все сообщения СМИ о расстройстве здоровья учащихся 49-й школы - спекуляции, которые необходимо пресекать.

- Еще вчера все дети были выписаны. Сегодня они снова в школе. Дети - здоровы. Вот и все, - сказал чиновник.

И все же открытым остается вопрос о том, что стало причиной госпитализации детей из школы в Сселках? Ответ на него должен дать Следственный комитет после проведения ряда экспертиз с телефонами школьников, на которых установлены приложения "Ультразвук".
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#ультразвук #госпитализация детей

Комментарии (1)

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Ужас

8 минут назад
Запретить надо вообще детям приносить гаджеты в школу, от них кроме диградации , больше ни чего нет. Что может ребенок делать с гаджетом кроме как играть в тупые игры. Пусть с кнопочными телефонами ходят, кроме как позвонить больше ни чего не надо.
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