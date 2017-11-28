Глава Липецка пообещал добыть миллиард для городской казны

А депутаты-коммунисты назвали бюджет Липецка-2018 феодальным и отказались за него голосовать.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты большинством голосов (против голосовала только немногочисленная фракция коммунистов) приняла бюджет города на 2018 год.



Общий объем доходов составит 10,4 млрд рублей. Собственные доходы муниципалитета - 4,3 млрд рублей - составят поступления от трех налогов: земельного, НДФЛ и дохода на имущество физлиц (говоря об НДФЛ, финансистка заметила, что норматив отчисления этого налога в казну Липецка увеличен на 0,02%). Остальные доходы - субсидии, субвенции и дотации из вышестоящих бюджетов. 472 млн рублей разрыва между доходами и расходами (10,9 млрд рублей) планируется погашать за счет банковских заимствований и дополнительных бюджетных поступлений.



Говоря о расходах, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что львиную их долю - 5,7 млрд рублей - получит департамент образования мэрии. Департаменту культтуризма перепадет 338 млн рублей, департаменту физической культуры и спорта - 210 миллионов. Еще 1,3 млрд рублей будут потрачены на благоустройство: ремонт дорог, реконструкцию стадиона «Металлург», создание условий для отдыха горожан в парках города и Каменном логе, расширение производственных мощностей муниципальной ОЭЗ - технопарка «Липецк»…



Среди знаковых новостроек - две школы (на улице 50 лет НЛМК и в микрорайоне "Победа") и детсад в микрорайоне "Елецкий" ремонт ДК "Сокол" и трёх пешеходных мостов - в районе "Стагдока", улиц Октябрьской и 40 лет Октября.



В следующем году на 4% вырастет оплата труда бюджетникам. В итоге в среднем по 27 тысяч рублей в месяц будут получать педагоги школ и учреждений допобразования, работники культуры и искусства. А зарплата воспитателей детсадов вырастет до 24,9 тысячи рублей.



Большие надежды в мэрии снова питают на попадание Липецка в федеральный проект развития внутреннего туризма - в этом году город пролетел мимо кремлевской кассы. Если муниципальную заявку поддержат на уровне правительства (что сомнительно), то у нас начнут развивать кластер «Липецкие курорты». Предполагается, что тогда его бюджет составит 4,8 млрд рублей - больше всех годовых собственных доходов муниципалитета! При этом из городской казны на эти самые несуществующие курорты потратят копейки. Ожидается, что на 3,3 млрд рублей раскошелятся некие инвесторы, 784 миллиона даст Дмитрий Медведев и 668 миллионов - губернатор.



- Хочу сообщить, что в следующем году мы рассчитываем получить от 700 миллионов до миллиарда рублей из вышестоящих бюджетов на благоустройство, - сообщил депутатам глава Липецка Сергей Иванов.



После доклада свои вопросы стали задавать депутаты. Так, вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова удивилась тому, почему на строительство кладбищ в Липецке в бюджетах 2019-20 годов запланировано больше средств, чем на туризм. А другой вице-спикер, Федор Жигаров, поинтересовался причиной уменьшения расходов на экологию, мол, эта сумма в Липецке аналогична Тамбову.



Депутат Игорь Марчуков спросил, будет ли муниципалитет продолжать переселять липчан из ветхого и аварийного жилья, и узнал, что в федеральном бюджете на это денег нет. А раз так, то и речи о софинансировании таких расходов в городской казне не предусмотрены. Поэтому финансирование расходов по линии ЖКХ мэрия сократила вдвое: с 1,5 млрд в этом году до 700 миллионов в следующем. Впрочем, глава Липецка пообещал, что расселять ветхий жилфонд все же будут за счёт частно-муниципального партнерства.



Депутат Вера Урываева, поблагодарив мэра за масштабный ремонт дорог в этом году, попросила не забывать о дорогах в частном секторе. Глава Липецка сообщил, что в этом году асфальтобетонной крошкой отсыпано более 30 таких улиц, и эта работа будет продолжаться.



Депутат Николай Быковский раскритиковал бюджет следующего года. В частности, он не доволен доходной частью горбюджета. Мол, 4 млрд рублей собственных доходов - это и есть работа мэрии.



- Липецк - феодальный город, но с гранитными бордюрами! Мы уничтожили троллейбусы, а где же электробусы? Я увидел, что муниципалитет не собирается переселять граждан из ветхого жилья. Мэрия профинансировала на 17 миллионов рублей свою газету. В городе нет тех зарплат, о которых говорит губернатор. Если власть хочет голосовать за феодальныбюджет, то наша фракция - против.



