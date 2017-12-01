Происшествия
53 минуты назад
Отдел полиции №8 проводит проверку по подозрительной находке у ФСБ
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В пакете оказались брюки.
Напомним, накануне в Липецке случилось громкое ЧП: у входа в региональное управление ФСБ был обнаружен подозрительный предмет. К месту находки тут же были стянуты сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи, медики. Полиция оцепила тротуар по улице Советской, а чекисты, проверив записи камер уличного наблюдения, вычислили мужчину, который оставил у входа полиэтиленовый пакет. Через десять минут по разосланным ориентировкам полицейские нашли того самого мужчину. Но для контакта он оказался недоступен, так как говорил лишь на понятном ему одному языке.
Как сообщила GOROR48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, материал по факту происшествия зарегистрирован в отделе полиции №8 УМВД России по городу Липецку. В рамках проверки будут изучены все обстоятельства и дана оценка адекватности состояния мужчины, в том числе изучена информация о состоянии его психического здоровья.
Кстати, в оставленном у ФСБ пакете оказались брюки. По предварительной информации, переполошивший экстренные службы мужчина имеет справку из-за проблем с психическим здоровьем сейчас проверяют, насколько эта информация актуальна.
Как сообщила GOROR48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, материал по факту происшествия зарегистрирован в отделе полиции №8 УМВД России по городу Липецку. В рамках проверки будут изучены все обстоятельства и дана оценка адекватности состояния мужчины, в том числе изучена информация о состоянии его психического здоровья.
Кстати, в оставленном у ФСБ пакете оказались брюки. По предварительной информации, переполошивший экстренные службы мужчина имеет справку из-за проблем с психическим здоровьем сейчас проверяют, насколько эта информация актуальна.
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Юлия