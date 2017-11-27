Общество

сегодня, 15:29

В Липецке не успели в срок установить во дворах детские площадки

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В Липецке не успели в срок установить во дворах детские площадки

Подрядчик уклоняется от контактов с чиновниками.

Сегодняшнее оперативное совещание глава Липецка Сергей Иванов начал с долгов администрации перед горожанами.

Так, выяснилось, что один из подрядчиков мэрии не успел установить спортивные и игровые комплексы в микрорайонах. Всего зависло работ на 50 млн рублей.

- Именно за это мы поставили департаменту ЖКХ за работу "двойку". Мы все плохо выглядим в глазах горожан. Мы ставим детское оборудование в снег, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.

Однако руководитель городского управления капремонта Мария Петракова уверила мэра, что проблем нет. Мол, земля ещё не промерзла.

Сергей Иванов попросил подчиненных в течение этой недели закончить все работы по благоустройству.

Главный строитель мэрии Сергей Косинов сообщил мэру, что в декабре начнётся строительство детского сада в микрорайоне "Елецкий". Идут работы по завершению строительства дорог в микрорайонах "Звёздный" и "Европейский". Продолжаются работы по расчистке Каменного лога.

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Комментарии (2)

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Звезда

45 секунд назад
Да, я в шоке. Снег, мороз. ..устанавливают.
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Мария Петракова (руководитель ГУК)

42 минуты назад
конечно земля не промерзла. у нас тут на гаваях ничего не промерзло. а что у вас там промерзла? а что, в снег нельзя ставить? в снег все можно ставить. я правда не знаю, что такое снег, но думаю в снег ставить можно. снег это такой белый? это как сладкая вата? да?
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