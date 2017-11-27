В Липецке не успели в срок установить во дворах детские площадки

Подрядчик уклоняется от контактов с чиновниками.

Сегодняшнее оперативное совещание глава Липецка Сергей Иванов начал с долгов администрации перед горожанами.



Так, выяснилось, что один из подрядчиков мэрии не успел установить спортивные и игровые комплексы в микрорайонах. Всего зависло работ на 50 млн рублей.



- Именно за это мы поставили департаменту ЖКХ за работу "двойку". Мы все плохо выглядим в глазах горожан. Мы ставим детское оборудование в снег, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.



Однако руководитель городского управления капремонта Мария Петракова уверила мэра, что проблем нет. Мол, земля ещё не промерзла.



Сергей Иванов попросил подчиненных в течение этой недели закончить все работы по благоустройству.



Главный строитель мэрии Сергей Косинов сообщил мэру, что в декабре начнётся строительство детского сада в микрорайоне "Елецкий". Идут работы по завершению строительства дорог в микрорайонах "Звёздный" и "Европейский". Продолжаются работы по расчистке Каменного лога.



