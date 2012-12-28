Из салона незакрытой «Мазды» украли вещей на 16 800 рублей

Кража произошла в ночь с 1 на 2 апреля.

У 48-летнего липчанина в ночь с 1 на 2 апреля из автомобиля «Мазда», припаркованного возле одного из домов по улице Индустриальной, украли болгарку, набор инструментов, видеорегистратор, флешнакопитель и визитницу — всего имущества на 16 800 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 26-летнего липчанина, который проходил мимо и обнаружил, что дверь машины не закрыта. Мужчина решил этим воспользоваться.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.