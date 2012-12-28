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Происшествия
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сегодня, 13:56
Из салона незакрытой «Мазды» украли вещей на 16 800 рублей
Кража произошла в ночь с 1 на 2 апреля.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 26-летнего липчанина, который проходил мимо и обнаружил, что дверь машины не закрыта. Мужчина решил этим воспользоваться.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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