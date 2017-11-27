В Липецке открыли «горячую линию» по сосулькам

Видишь наледь - звони.

В департаменте ЖКХ продолжает работает «горячая линия», через которую можно сообщить, где скопился снег, образовалась наледь или с какого дома не убраны сосульки, сообщает администрация Липецка. Спецтехника и работники управляющих компаний, ТСЖ расчищают улицы, дворы, подъездные пути от снега, однако в городе остается достаточно мест, где еще скапливаются осадки. Каждый день проходят оперативные совещания с УК. Всем руководителям даны указания на постоянной основе отслеживать образование сосулек на зданиях и других сооружениях. Также производить обходы и не допускать образования на крышах и выступающих элементах фасада снега и наледи.



Департамент ЖКХ регулярно отслеживает сообщения от горожан о не расчистке снега. Усиленный контроль ведется в таких районах, как 11-12 мкрн, 20-22 мкрн, в центральной части города и в «новых микрорайонах». Организована системная работа с УК, сотрудниками управления административно-технического контроля и региональной госжилинспекцией.



