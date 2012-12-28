Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс

Родители будущих первоклашек уже в режиме готовности. Подготовка к учебному году для них начинается прямо сейчас: с 1 апреля открывается запись в первый класс. Как записаться в школу, можно ли отправить детей в учебное заведение не по прописке, какие нужны документы? GOROD48 напомнит об основных шагах перед зачислением будущего школьника.

В 2023 году в Липецкой области за парты сели более 13 тысяч первоклассников, отмечали перед началом учебного года в областном управлении образования и науки. В 2024 году приёмная кампания в первый класс начинается 1 апреля и пройдёт в два этапа. С 1 апреля по 30 июня школы принимают заявления от родителей, чьи дети живут на закрепленных территориях и льготников, с 6 июля и до 5 сентября обратиться могут родители, которые хотят записать ребенка в выбранную школу не по адресу проживания.

Когда ребенка можно записывать в школу

Подать заявление на зачисление в 1 класс можно если на момент начала учебного года ребенку будет либо не менее шести лет шести месяцев, либо не более восьми лет. Для остальных детей (если родители хотят отдать ребенка чуть раньше или позже установленного возраста) разрешение на прием в школу необходимо получить в муниципальном органе образования – например, в Липецке потребуется обратиться в городской департамент образования. Заявление на прием можно подать через портал Госуслуг, либо через сайт департамента.

Как узнать о «своей» школе

У каждой школы есть перечень адресов, которые к ней относятся. Зачастую это ближайшие к общеобразовательному учреждению дома. Дети, прописанные по этим адресам, попадают в данную школу в первую очередь, поэтому и заявления у них принимают раньше. Список адресов публикуется на сайте каждой школы уже в конце марта (по закону – не позднее 26 марта). Можно также позвонить в общеобразовательное учреждение, иногда список адресов школы вывешивают на информационных стендах у входа для тех, кто решил прогуляться до учреждений пешком.

На официальных сайтах школ, кроме того, публикуется информация о количестве мест в первых классах. Зачисление детей в учебное заведение по месту прописки до начала учебного года автоматически закрепляет место в классе.

Кого записывают в «первую» волну

В апреле запись открывается для первоклашек, которые живут на закрепленной территории, следующих льготных категорий: родителей, у которых дети уже обучаются в выбранном учебном заведении, военнослужащих (по месту жительства), сотрудников полиции и других органов (по месту жительства). Важно: льгота для детей сотрудников полиции и военнослужащих и Росгвардии распространяется только на школу по прописке. В другую школы льготники идут в общем порядке и во вторую волну. Детей, чьи братья и сестры уже учатся в школе, зачисляют по первоочередному праву на поступление, даже если они живут не на закрепленной территории.

Зачисление детей в учебное заведение по месту прописки до начала учебного года автоматически закрепляет место в классе. Официальное зачисление на первом этапе, с подачей документов с 1 апреля по 30 июня произойдет не раньше 3 июля, когда школа издаст соответствующий приказ. Школа также озвучит информацию о наличии свободных мест для тех, кто захочет подать заявление во «вторую» волну.

Когда происходит запись во «вторую» волну

Родители имеют право выбрать для ребенка любую российскую школу, вне зависимости от того, где они проживают или прописаны. Однако по приказу Минобрнауки сначала в образовательное учреждение зачисляют детей, у которых есть прописка в том районе, где располагается школа, или льготы. Если говорить о детях, которые не живут на закреплённой территории, то в отношении их у школы нет никаких обязательств. Они зачисляются по остаточному принципу, если в школе остаются места.

Запись в школу не по прописке открывается 6 июля. Она будет длиться до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября (если свободные места остаются). Ребенка зачисляют в первый класс в течение 3 рабочих дней после приема документов.

Иногда попасть в школу не могут и дети с закрепленных территорий – например, родители решили испытать удачу и записать первоклассника в другое учебное заведение, но не попали в списки, вернулись в «родную» школу, а та оказалась переполнена. Вопрос придется решать с помощью департамента образования. Возможно, придется оформить ребенка в школу, где останутся свободные места, или в «своей» школе смогут организовать дополнительный класс (если детей окажется много).

Как подать документы

Подать документы для поступления в школу в первый класс можно очно или через портал Госуслуг. То есть можно лично отнести в школу все бумаги или сделать их электронные копии и отправить через государственный сервис. Обо всех вариантах лучше уточнять в конкретном учебном заведении.

Для записи потребуются паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка, если ребенку на момент поступления меньше 6,5 лет или больше 8 лет – разрешение из департамента образования, для льготников – справка с места работы родителя. При оформлении родители также предоставляют заявление о зачислении ребенка и о согласии на обработку персональных данных своих и своего ребенка.

Режим приема документов для зачисления в первый класс вывешивается на сайте школы вместе с информацией о наличии мест и необходимых документах. На Госуслугах заявление можно оформить в период приемной кампании в любое время. Однако помните – чтобы подать заявление в электронном виде, вам нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».