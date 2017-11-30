Депутат Липецкого горсовета призвал власть ввести единый тариф для жильцов всех общежитий

По 56 рублей за квадратный метр.

Сегодня в Липецком горсовета чиновники, депутаты и неистовые общественники обсуждали за круглым столом проблематику взаимодействия управляющих организаций собственниками домов, ранее бывших общежитиями.Модератор встречи, первый вице-спикер горсовета Фёдор Жигаров сразу же призвал присутствующих быть толерантными друг к другу, и не выходить за рамки заявленной для обсуждения темы.Первым выступал председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин. Он рассказал о сложностях выбора управляющих компаний жильцами бывших общежитий. Чиновник посетовал на неактивность людей. Так, в этом году департамент ЖКХ провёл 47 общих собраний собственников жилых помещений, но все они признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кворума. Также Евгений Лепекин сообщил о проведённых 124 открытых конкурсов на право обслуживания многоквартирных домов управляющими компаниями. По их результатам только 32 дома обрели обслуживающие организации. Остальные конкурсы признаны не состоявшимися из-за отсутствия желания какой-либо частной структуры управлять, по сути, убитым насмерть жилфондом. В то же время председатель департамента сказал о том, что управляющие организации не в праве в одностороннем порядке прерывать договорные отношения с жильцами.- В этом году истекли договора на обслуживание УК "Строй-Сервис-Э" с 28 домами. И ни на одном доме его жильцы не провели общего собрания, чтобы выбрать новую управляющую организацию. На общих собраниях, где не было кворума, жильцы заключили только договоры на аварийное обслуживание с МУПом "АДС", - привел пример Евгений Лепекин.Всего в Липецке - 125 многоквартирных домов, которые ранее были ведомственными общежитиями. Чтобы сделать их привлекательными для частного бизнеса, их было бы правильно как можно более раньше поставить в графики капремонтов, однако положительно пока решен вопрос по пяти домам, которые отремонтируют в 2018 году, и четырём - в 2019-м.Депутат горсовета Андрей Крупнов тут же пролоббировал вопрос своего работодателя, "Газпрома". Он пожаловался на то, что 83 многоквартирных дома в Липецке, выбравших непосредственный способ управления, не имеют договоров на обслуживание газовых сетей. Это, мол, чревато взрывами бытового газа с разрушениями и жертвами - такие ЧП регулярно случаются в России. Представитель госмонополии хотел бы видеть некий правовой акт, которым можно было бы обязать горожан не отказываться от договоров с дочерними структурами "Газпрома".Представитель прокуратуры Игорь Гречуха немного охладил пыл депутата. Он заявил, что никто не может обязать собственника квартиры в МКД заключить тот или иной договор с какой-либо организацией. А работник госжилинспекции сообщил, что с начала года в отношении 200 горожан, не желающим впускать в квартиры газовиков, выписаны предписания об устранении нарушения. Кто-то эти предписания исполнил, кто-то проигнорировал. Теперь настала пора штрафовать таких несознательных граждан.Общественник Леонид Стуров выступил с предложением прописать в Жилищном кодексе РФ обязанность муниципалитета обязывать управляющие компании брать в работу брошенные многоквартирные дома. Наличие такого жилфонда, по Стурову, объясняется работой спустя рукава контролирующих организаций, в частности госжилинспекции.- Нужна работающая муниципальная жилищная инспекция! - заявил член СОСа "Есенинский".Владимир Таратин, руководитель общественной организации "Управдом", фактически назвал "управляшки" рвачами, которых интересует только извлечение прибыли. Он призвал равняться на Поволжье, где, как ему кажется, управляющие компании на голову выше липецких. Общественник призвал перевести управляющие компании на оклады, сделать реально работающей муниципальную жилищную инспекцию.- Из мирового опыта следует, что многоквартирые дома сначала надо отремонтировать, а потом отдавать в управление частному бизнесу. Не подумать ли нам над столичным опытом, создав отдел в департаменте ЖКХ, работники которых помогали бы липчанам поводить общие собрания собственников жилых помещений? - обратился Федор Жигаров к председателю департамента ЖКХ Евгению Лепекину.Чиновник с предложением согласился. Он также сообщил, что жители бывших общаг уже соглашаются на новые тарифы на ремонт и содержание жилья в 25-30 рублей с квадратного метра понимая, что при тарифе в 8-10 рублей желающих прийти и работать нет. Об отсутствии в Липецке экономически обоснованного тарифа также заявил экс-председатель департамента ЖКХ мэрии, а ныне директор УК "Уютный дом" Сергей Давыдов.- Нужно разработать экономически обоснованный тариф! Есть же тариф и по 56 рублей с квадратного метра, как, например, по адмирала Макарова. Почему бы не осмелиться сделать такие тарифы и по другим общежитиями? - задался вопросом депутат горсовета, директор управляющей организации "Объединённая Управляющая Компания" Сергей Ткаченко.А потому, сказали ему, что общага общаге - рознь. Где-то есть писсуары, а где-то - выгребные ямы.На этом круглый стол и закруглился.