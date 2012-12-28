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108
18 минут назад

Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля

Участковые врачи-педиатры будут принимать в городской детской больнице на улице Ленина, узкие специалисты — в детской поликлинике № 3 по улице Гагарина.

Детская поликлиника № 1 временно переезжает с улицы Зегеля, 9а. Об этом сообщает паблик «Объясняем. Липецкая область».

Теперь участковая служба детской поликлиники № 1 расположилась в одном из корпусов стационара Липецкой городской детской больницы на улице Ленина, 40. Режим работы: понедельник — пятница с 08:00 до 19:00. Там проводится приём участковых врачей-педиатров, врача-педиатра для оказания неотложной помощи, врача-педиатра участкового в субботу с 09.00 по 15.00, а также прием и забор биологического материала (инфекционный кабинет) и забор анализов для проведения исследований в КДЛ ГУЗ «Липецкая городская детская больница». Там же организовано проведение вакцинации.

Прием узких специалистов организован в детской поликлинике № 3 по улице Гагарина, 115/4. Режим работы: понедельник — пятница с 08:00 до 19:00. Там ведётся прием врачей-специалистов, работают кабинеты ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики (ЭКГ).

Вызвать врача на дом можно по телефону регистратуры: (4742) 55-18-06 (понедельник–пятница с 07.30 до 17.00), суббота с 08.30 до 12.00), по телефону ЕДС: 8-800-450-48-48 и/или 112, по телефону «горячей линии»: 8-920-505-13-55.
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