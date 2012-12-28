Скандинавский циклон несет в Липецкую область дожди и похолодание

4 и 5 апреля Липецкая область окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Скандинавского циклона, который принесет небольшие дожди. Также произойдет значительное понижение температуры. 6 апреля атмосферное давление повысится, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 апреля — 10-11 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 5 и 6 апреля — 5-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +6 до +8, днем — от +13 до +15 градусов.День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 13 градусов мороза.