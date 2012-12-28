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Погода в Липецке
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52 минуты назад
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Скандинавский циклон несет в Липецкую область дожди и похолодание

4 и 5 апреля Липецкая область окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Скандинавского циклона, который принесет небольшие дожди. Также произойдет значительное понижение температуры. 6 апреля атмосферное давление повысится, осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 апреля — 10-11 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 5 и 6 апреля — 5-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +6 до +8, днем — от +13 до +15 градусов.

День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 13 градусов мороза. 

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Комментарии (1)

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Нора Койота
31 минуту назад
Весну уже не удержать. Обидно, что в понедельник была такая замечательная погода, а в пятницу и субботу такое разочарование. У метеорологов уже появился термин "проклятье выходных" когда в будни хорошая погода а по выходные плохая. Надеюсь, что это исключение и дальше в выходные будет исключительно хорошая погода.
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