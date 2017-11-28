Общество

55 минут назад

В Липецкой области меняется система налогообложения недвижимости

9 1117
#налоги #недвижимость #Росреестр
В Липецкой области меняется система налогообложения недвижимости

Нововведения вступают в силу с 1 января 2018 года.

С 1 января 2018 года налогообложение недвижимости в Липецкой области будет производиться на основании кадастровой стоимости. Сейчас начисления делают на основании инвентаризационной стоимости.

Как рассказал на брифинге для прессы руководитель управления Росреестра по Липецкой области Валерий Негробов, систему налогообложения изменили потому, что с 1 января 2013 года БТИ перестали существовать, и ряд новых объектов не имеют инвентаризационной стоимости и выпали из налогообложения.

Поинтересоваться кадастровой стоимостью своей недвижимости (она приближена к рыночной) можно, заказав кадастровую справку в МФЦ или на сайте Росреестра.

Кадастровую оценку можно оспорить, но по опыту удавалось снизить кадастровую оценку всего на 25-30%.

Массовой оценкой объектов недвижимости будет заниматься специально созданное областное учреждение.

По словам директора Кадастровой палаты по Липецкой области Татьяны Мельниковой, в Липецкой области на 1 января 2017 года были оценены 1,5 миллиона объектов недвижимости - 900 тысяч объектов капстроительства и 600 тысяч земельных участков, работа была проведена огромная, поэтому возможны ошибки и технические сбои. По этой причине кадастровую стоимость своей недвижимости нужно обязательно проверить - чтобы не переплатить налоги. Справку нужно заказывать на 1 января 2014 и 2017 годов - должна быть выбрана меньшая стоимость.

Посмотреть кадастровую стоимость объекта можно на публичной кадастровой карте.

Как рассказал заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Липецкой области Максим Портнов, новая система налогообложения предусматривает 5-летний переходный период. Предусмотрены послабления: так, налог на квартиру по кадастровой стоимости будет начисляться за минусом 20 квадратных метров, на комнату - минус 10 квадратных метров, на дом - минус 50 квадратных метров.

Сводные налоговые данные липчане должны были получить до 1 ноября. Они не направляются в бумажном виде тем, у кого сумма налога до 100 рублей и тем, кто подключен к личному кабинету налогоплательщика - если человек не сообщил, что хочет получать документы в бумажном виде. Если кто-то не получил уведомления - нужно срочно обратиться в налоговую. Тем, кому не были вручены документы, перенесут срок уплаты налогов.
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#налоги #недвижимость #Росреестр

Комментарии (9)

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Ириска с пломбой

6 минут назад
Повысить налог- тут и дибилоид справится, а вот поднять ВВП-тут мозг нужен.
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Езжай в СССР

7 минут назад
корысть и нажива спасут этот мир.,
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Принц Лимон

24 минуты назад
После того как мы ввели налог на воздух - вы стали меньше дышать! А это возмутительно!
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корысть и нажива спасут этот мир.

24 минуты назад
в СССР к Новому Году обычно открывали новые производства - Пущена очередная очередь цеха непрерывной разливки стали , Пущен Стан - 2000 ! на заводе Центролит налажен выпуск новой продукции . на ЛТЗ реконструирован главный сборочный конвейер - приглашаются рабочие - зарплата , соцпакет , бесплатная квартира . сегодня на Новый Год от демократов - пакет налогов ,сборов и поборов растущий в прогрессивной последовательности при ликвидации производств , "оптимизации" , и прочей деградации ,
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Наивные

26 минут назад
про выборы
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.i.

32 минуты назад
Самое интересное, что налоговые уведомления будут рассылаться после президентских выборов.
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ну все

32 минуты назад
Поропал дом ...
ответить

Оляляляля

37 минут назад
А дышать без налога еще долго будем?
ответить

липчанин

44 минуты назад
короче следующий налог мы офигеем!
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