Общество

37 минут назад

70-летняя пенсионерка не смогла отсудить у «управляшки» расходы на лечение сломанной ноги

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#ЖКХ #управляющая компания
70-летняя пенсионерка не смогла отсудить у «управляшки» расходы на лечение сломанной ноги

Женщина поскользнулась на льду у подъезда своего дома.

20 января прошлого года возвращающаяся домой из бассейна Наталья Югина растянулась у подъезда собственного дома. Пенсионерка, по ее словам, поскользнулась на обледеневшем тротуаре. Упала она столь неудачно, что около часа пролежала на снегу в ожидании «скорой помощи». Через сутки, не имея возможности унять острую боль, женщина обратилась в больницу, где и провела следующие три недели: медики диагностировали у нее закрытый оскольчатый перелом левого надколенника со смещением отломков. От последствий травмы женщина не отошла и по сей час.

- У меня уже есть направление на операцию по замене коленного сустава. Я до сих пор плохо хожу, долго не могу встать со стула, почти не сплю из-за болей в колене, - говорит Наталья Алексеевна.

Пенсионерка до перелома колена вела активный образ жизни. Теперь велосипед, бассейн и лыжи - в прошлом.

Не желая мириться с тем, что случилось, липчанка в апреле этого года обратилась в управляющую компанию «Строй-Сервис-Э», обслуживающую дом по улице Космонавтов, 10, в котором она живет. Наталья Югина попросила «управляшку» возместить причиненный ей пребыванием на больничной койке материальный ущерб - по чекам она потратила на медикаменты 18,5 тысяч рублей. Но в компании ей отказали.

- Очевидно, на меня затаили злобу за то, что я постоянно их теребила. Я просила управляющую компанию поменять нам лифт на новый, и уже не знаю, помогли ли мои обращения, но лифт нам поменяли. Я добивалась, чтобы в подъезде горели все лампочки, а у подъезда поставили бы лавочку. Из-за этого мне единственной в подъезде не поменяли стояки отопления на полипропиленовые, а просто переварили железные трубы (в квартире Югиной они до сих пор черные от сварки. - Прим.GOROD48). Мне в ЖЭКе так и сказали: «Чтоб не жаловалась!» А потом на меня даже подали в суд будто бы за то, что я не пускала работников управляющей компании в квартиру!

И тогда Югина тоже пошла в суд. С уже своей правдой. Заручившись поддержкой профессионального адвоката, взяв справку из Гидрометцентра, из которой следовало, что в тот день, в который она упала у подъезда, шел сильный снег, пенсионерка процесс… проиграла.

- Мне было сложно найти свидетелей для суда - мои соседи испугались дать показания против управляющей компании, хотя многие из них морально поддерживали меня весь тот час, что я лежала на пешеходной дорожке в ожидании «скорой помощи». А вот управляющая компания нашла себе ложного свидетеля из нашего дома, женщину, которая на десять лет старше меня. Она будто бы видела, как наш дворник чистила снег и посыпала дорожки пескосоляной смесью. Но наш дворник, женщина вовсе не атлетического сложения, убирает сразу шесть дворов! Как она могла успеть вычистить их все от непрерывно сыпавшего в тот день снега? - удивляется Наталья Алексеевна.

На дворничиху истица, впрочем, не затаила обиды. Мол, она женщина подневольная. Что ей сказали сделать, то она и сделала. В судебном заседании коммунальщица Алла Репьева заявила, что она к своим обязанностям относится добросовестно, и в тот день просыпала дорожки песком и солью. Поставила под вопрос исковые требования пенсионерки Югиной и представитель ответчика. Юрист «управляшки» представила суду накладные на приобретение компанией пескосоляной смеси и каменной крошки, а также усомнилась в тяжести полученной травмы, мол, почему, если у истицы был перелом, в больницу она обратилась спустя сутки после падения?

Исследовав доводы сторон, судья Советского районного суда решила, что между переломом ноги и действиями управляющей компании нет прямой причинно-следственной связи.

- Я уже подала кассационную жалобу на это решение суда. Мне хотелось бы, чтобы областной суд восстановил справедливость, - говорит пенсионерка.
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#ЖКХ #управляющая компания

Комментарии (3)

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Нонка

12 минут назад
Эта тетя ловко сменила лыжи и бассейн на судили А здоровья то -ау!
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24 минуты назад
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