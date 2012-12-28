Почтальона обвиняют в присвоении причитающейся пенсионерке выплаты в 42 000 рублей

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием своего служебного положения».

В прокуратуру Тербунского района обратилась 55-летняя пенсионерка, которая пожаловалась, что в январе не получила положенную ей единовременную выплату пенсионных накоплений в 42 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ходе проверки выяснилось, что деньги присвоила 29-летняя сотрудница отделения мобильной группы Тербунского почтамта. Женщина при этом является материально ответственным лицом.По инициативе прокуратуры полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием своего служебного положения». Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы.