Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Происшествия
62
12 минут назад
Почтальона обвиняют в присвоении причитающейся пенсионерке выплаты в 42 000 рублей
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием своего служебного положения».
По инициативе прокуратуры полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием своего служебного положения». Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы.
0
0
1
0
0
Комментарии