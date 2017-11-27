Происшествия
сегодня, 09:08
Сселковская аномалия: причины массовой госпитализации детей пока не известны
8 1613
В Роспортребнадзоре никак не определятся с главной версией ЧП.
С главной версией массовой госпитализации учеников средней школы села Сселки в областном управлении Роспотребнадзора пока не определились. Об этом GOROD48 сообщила заместитель руководителя ведомства Ирина Щукина.
- Все 28 учеников, попавших прямо с уроков в пятницу в областную детскую больницу с жалобами на головную боль, рвоту, тремор рук, головокружение в выходные выписаны. Сегодня дети приступили к занятиям, - прокомментировал ситуацию GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
По словам чиновника, на детей повлияло какое-то кратковременное внешнее воздействие. Что это - ультразвук или какое-то излучение, пока не известно.
- Все 28 учеников, попавших прямо с уроков в пятницу в областную детскую больницу с жалобами на головную боль, рвоту, тремор рук, головокружение в выходные выписаны. Сегодня дети приступили к занятиям, - прокомментировал ситуацию GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.
По словам чиновника, на детей повлияло какое-то кратковременное внешнее воздействие. Что это - ультразвук или какое-то излучение, пока не известно.
8 1613
Гость на этой планете
Импотенция - враг секса
Ы
СЛЕСАРЬ
Алла
Татка
.
апохалипсис