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Сселковская аномалия: причины массовой госпитализации детей пока не известны

8 1613
#госпитализация детей
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Сселковская аномалия: причины массовой госпитализации детей пока не известны

В Роспортребнадзоре никак не определятся с главной версией ЧП.

С главной версией массовой госпитализации учеников средней школы села Сселки в областном управлении Роспотребнадзора пока не определились. Об этом GOROD48 сообщила заместитель руководителя ведомства Ирина Щукина.

- Все 28 учеников, попавших прямо с уроков в пятницу в областную детскую больницу с жалобами на головную боль, рвоту, тремор рук, головокружение в выходные выписаны. Сегодня дети приступили к занятиям, - прокомментировал ситуацию GOROD48 председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.

По словам чиновника, на детей повлияло какое-то кратковременное внешнее воздействие. Что это - ультразвук или какое-то излучение, пока не известно.
8 1613
#госпитализация детей
2

Комментарии (8)

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Гость на этой планете

11 минут назад
Терроризм через интернет!!! Вот что это такое.
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Импотенция - враг секса

20 минут назад
это все, что вам надо знать о Пипецкой Науке, Судмедэкспертах, МЧС и следаках. У меня когда домик садовый обокрали, менты приехали и начали у меня спрашивать, кто я по жизни буду в натуре и как искать преступников. Потом сказали - так ты сам ничего не знаешь, а от нас требуешь
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Ы

24 минуты назад
Конечно все скроют ,я не сомневался
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СЛЕСАРЬ

34 минуты назад
Может подвал фекалиями затопило.Пойду проверю.
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Алла

47 минут назад
Как обычно - инопланетяне выбирают глубинку для X-Files.
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Татка

50 минут назад
Мистика! Страшно детей в школу отправлять
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.

57 минут назад
В кабинете технологии СВЧ установка есть?
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апохалипсис

сегодня, 09:29
истинно вам гворю земля налетит на небесную трость
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